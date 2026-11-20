Τα μέτρα εντάσσονται στην πρώτη φάση των έργων προτεραιότητας του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), που περιλαμβάνει λεωφορειολωρίδες και ποδηλατολωρίδες. Η διάβαση στη λεωφόρο Νίκου Παττίχη εντάσσεται στη δεύτερη φάση του έργου.

Νέα φώτα τροχαίας

- Στη συμβολή της οδού Ζήνας Κάνθερ με την οδό 28ης Οκτωβρίου.

- Στη συμβολή της οδού Καραϊσκάκη με την οδό Γλάδστωνος.

Επτά φωτοελεγχόμενες διαβάσεις τύπου Pelican

- Πέτρου Τσίρου — μεταξύ της οδού Αποστόλου Πέτρου και Παύλου και της οδού Καλλικράτη.

- Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ — κοντά στην οδό Πλάτωνος.

- Αγίας Ζώνης — μεταξύ των οδών Θέκλας Λυσιώτη και Κώστα Παρτασίδη.

- Γλάδστωνος — δύο διαβάσεις, η μία μεταξύ των οδών Ζήνωνος και Αναξαγόρου.

- Γρίβα Διγενή — μεταξύ των οδών Ε. Ροΐδη και Α. Σιούκρη.

- Λεωφόρος Νίκου Παττίχη — στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του ΣΒΑΚ.

Οι υπόλοιπες 49 νέες διαβάσεις πεζών

- Εμμανουήλ Ροΐδη — 9 διαβάσεις.

- Θέκλας Λυσιώτη και Ευαγόρα Παπαχριστοφόρου — 8 συνολικά.

- Ιερού Λόχου — 7 διαβάσεις.

- Χριστοφή Εργατούδη — 4 διαβάσεις.

- Πέτρου Τσίρου — 4 διαβάσεις, δύο από τη Μακαρίου Γ΄ έως τη Σπύρου Κυπριανού και δύο από την Τριχερούσα έως τη Σπύρου Κυπριανού.

- Κωστή Παλαμά, Βασιλέως Γεωργίου Β΄ και Καλλικράτη — 3 διαβάσεις σε κάθε οδό.

- Μάρκου Δράκου και Τιμοκρέοντος — 2 διαβάσεις σε κάθε οδό.

- Βασιλέως Κωνσταντίνου, Ιβύκου, Ρόμπερτ Κένεντι και Γκρόπιους — 1 διάβαση σε κάθε οδό.

Σύμφωνα με τον Δήμο, στους δρόμους που αναφέρονται στην ανακοίνωση έχει τοποθετηθεί νέα οριζόντια και κάθετη σήμανση για τις διαβάσεις και το όριο των 30 χλμ./ώρα. Ο Δήμος καλεί τους οδηγούς να τηρούν τη σήμανση και υπενθυμίζει ότι για τις παραβάσεις προβλέπονται ποινές βάσει του περί Δήμων Νόμου και των Δημοτικών Κανονισμών Λεμεσού του 2006.