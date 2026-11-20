Σε λειτουργία τίθενται από τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 56 νέες διαβάσεις πεζών και φώτα τροχαίας σε δύο διασταυρώσεις της Λεμεσού. Την ίδια ημέρα τίθεται σε ισχύ όριο ταχύτητας 30 χλμ./ώρα στους δρόμους που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση του Δήμου Λεμεσού.
Νέα δεδομένα στους δρόμους της Λεμεσού: Μπαίνει όριο 30 χλμ./ώρα, ενεργοποιούνται νέα φώτα τροχαίας και 56 διαβάσεις πεζών
Τα μέτρα εντάσσονται στην πρώτη φάση των έργων προτεραιότητας του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)
Τα μέτρα εντάσσονται στην πρώτη φάση των έργων προτεραιότητας του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), που περιλαμβάνει λεωφορειολωρίδες και ποδηλατολωρίδες. Η διάβαση στη λεωφόρο Νίκου Παττίχη εντάσσεται στη δεύτερη φάση του έργου.
Νέα φώτα τροχαίας
- Στη συμβολή της οδού Ζήνας Κάνθερ με την οδό 28ης Οκτωβρίου.
- Στη συμβολή της οδού Καραϊσκάκη με την οδό Γλάδστωνος.
Επτά φωτοελεγχόμενες διαβάσεις τύπου Pelican
- Πέτρου Τσίρου — μεταξύ της οδού Αποστόλου Πέτρου και Παύλου και της οδού Καλλικράτη.
- Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ — κοντά στην οδό Πλάτωνος.
- Αγίας Ζώνης — μεταξύ των οδών Θέκλας Λυσιώτη και Κώστα Παρτασίδη.
- Γλάδστωνος — δύο διαβάσεις, η μία μεταξύ των οδών Ζήνωνος και Αναξαγόρου.
- Γρίβα Διγενή — μεταξύ των οδών Ε. Ροΐδη και Α. Σιούκρη.
- Λεωφόρος Νίκου Παττίχη — στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του ΣΒΑΚ.
Οι υπόλοιπες 49 νέες διαβάσεις πεζών
- Εμμανουήλ Ροΐδη — 9 διαβάσεις.
- Θέκλας Λυσιώτη και Ευαγόρα Παπαχριστοφόρου — 8 συνολικά.
- Ιερού Λόχου — 7 διαβάσεις.
- Χριστοφή Εργατούδη — 4 διαβάσεις.
- Πέτρου Τσίρου — 4 διαβάσεις, δύο από τη Μακαρίου Γ΄ έως τη Σπύρου Κυπριανού και δύο από την Τριχερούσα έως τη Σπύρου Κυπριανού.
- Κωστή Παλαμά, Βασιλέως Γεωργίου Β΄ και Καλλικράτη — 3 διαβάσεις σε κάθε οδό.
- Μάρκου Δράκου και Τιμοκρέοντος — 2 διαβάσεις σε κάθε οδό.
- Βασιλέως Κωνσταντίνου, Ιβύκου, Ρόμπερτ Κένεντι και Γκρόπιους — 1 διάβαση σε κάθε οδό.
Σύμφωνα με τον Δήμο, στους δρόμους που αναφέρονται στην ανακοίνωση έχει τοποθετηθεί νέα οριζόντια και κάθετη σήμανση για τις διαβάσεις και το όριο των 30 χλμ./ώρα. Ο Δήμος καλεί τους οδηγούς να τηρούν τη σήμανση και υπενθυμίζει ότι για τις παραβάσεις προβλέπονται ποινές βάσει του περί Δήμων Νόμου και των Δημοτικών Κανονισμών Λεμεσού του 2006.
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