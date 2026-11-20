Αναφερόμενος στα παιδικά και νεανικά χρόνια του Χρυσοστόμου Β΄, υπογράμμισε ότι οι δυσκολίες, η απώλεια, η ορφάνια και οι στερήσεις που έζησε στα πρώτα χρόνια της ζωής του συνέβαλαν στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου, όπου, όπως είπε, «σφυρηλατήθηκε ο χαρακτήρας του» και από όπου ξεκίνησε η ξεχωριστή πορεία του στην Εκκλησία της Κύπρου.

Ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος σημείωσε ότι, τέσσερα χρόνια μετά την εκδημία του, η απουσία του παραμένει βαριά για την κοινότητα που τον γέννησε, για την Εκκλησία της Κύπρου, την οποία υπηρέτησε από καίριες θέσεις, αλλά και για την Κύπρο, την οποία αγάπησε και υπηρέτησε με τον δικό του τρόπο. Ωστόσο, όπως τόνισε, η αποκάλυψη της προτομής και η δημιουργία του Ιδρύματος καταδεικνύουν ότι ορισμένοι άνθρωποι «δεν αποχωρούν ποτέ από τη ζωή», καθώς το έργο, το όραμα και η παρακαταθήκη τους συνεχίζουν να ζουν μέσα από τις δημιουργίες και την προσφορά τους στις επόμενες γενιές. Ιδιαίτερη συμβολική σημασία έχει, σύμφωνα με τον Αρχιεπίσκοπο, ο Ναός της Γεννήσεως του Χριστού, ο οποίος δεσπόζει πάνω από τον χώρο της τελετής και αποτελεί ένα από τα έργα που φέρουν τη σφραγίδα του Χρυσοστόμου Β΄. Πρόκειται για έργο που, όπως ανέφερε, ξεκίνησε από το δικό του όραμα και υλοποιήθηκε με τη μέριμνα, την επιμονή και την προσωπική του φροντίδα. Στον ίδιο χώρο φιλοξενείται πλέον και μέρος της προσωπικής διαδρομής του μακαριστού Αρχιεπισκόπου. Ο κ. Γεώργιος αποκάλυψε ότι ο ίδιος ο Χρυσόστομος Β΄, για πολλούς μήνες, μετέφερε προσωπικά αντικείμενα, εκκλησιαστικά κειμήλια και άλλα πολύτιμα αντικείμενα που είχε λάβει κατά τη διάρκεια της ζωής και της διακονίας του, προκειμένου να τοποθετηθούν στις προθήκες του Μουσείου. Μέσα από αυτή την προσπάθεια, επιδίωκε, όπως ανέφερε ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, «να επιστρέψει στον τόπο του ένα μέρος από όσα η ζωή και η πορεία του τού είχαν προσφέρει» και να αφήσει στις επόμενες γενιές ένα κομμάτι της προσωπικής του διαδρομής. Παράλληλα, ιδιαίτερη θέση στην παρακαταθήκη του κατέχει η βιβλιοθήκη που φιλοξενείται στο Ίδρυμα. Ο Χρυσόστομος Β΄, σύμφωνα με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, αντιμετώπιζε τα βιβλία που του προσφέρονταν όχι ως προσωπικά αποκτήματα, αλλά ως υλικό που θα μπορούσε να αποτελέσει πηγή γνώσης και πνευματικής καλλιέργειας για την κοινότητά του. «Σκεφτόταν το αύριο, σχεδίαζε για το μέλλον και φρόντιζε να δημιουργεί υποδομές και έργα που θα μπορούσαν να υπηρετούν την κοινότητα για πολλά χρόνια μετά τη δική του αναχώρηση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος.

Με την αποκάλυψη της προτομής και τα εγκαίνια του Ιδρύματος, η γενέτειρα του μακαριστού Αρχιεπισκόπου κρατά ζωντανή τη μνήμη και την προσφορά του, δημιουργώντας παράλληλα έναν χώρο όπου η προσωπική του ιστορία, η εκκλησιαστική του διαδρομή και η σχέση του με τον τόπο του θα παραμένουν ζωντανές για τις επόμενες γενιές. Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου ολοκλήρωσε τον χαιρετισμό του με τη φράση: «Αιωνία του η Μνήμη».

Μητροπολίτης Πάφου Γρηγόριος: «Πολύτιμη πνευματική παρακαταθήκη» το Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β΄

Μια σημαντική παρακαταθήκη για την παιδεία, τον πολιτισμό και την πνευματική καλλιέργεια χαρακτήρισε ο Μητροπολίτης Πάφου Γρηγόριος το νέο Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β΄, το οποίο εγκαινιάστηκε στην Τάλα, αναδεικνύοντας παράλληλα το προσωπικό όραμα του μακαριστού Προκαθημένου της Εκκλησίας της Κύπρου. Στην ομιλία του, ο Μητροπολίτης Πάφου Γρηγόριος αναφέρθηκε στη στενή συνεργασία που είχε με τον Χρυσόστομο Β΄ από τον Μάρτιο του 2007 μέχρι και την κοίμησή του, σημειώνοντας ότι η δημιουργία του Ιδρύματος αποτελεί εκπλήρωση μιας σημαντικής επιθυμίας του μακαριστού Αρχιεπισκόπου. Όπως ανέφερε, το όραμα του Χρυσοστόμου Β΄ δεν περιοριζόταν στην ανέγερση του Ιερού Ναού Γεννήσεως του Σωτήρος Χριστού στην ιδιαίτερη πατρίδα του, αλλά επεκτεινόταν στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου χώρου αφιερωμένου στην παιδεία, τον πολιτισμό, την ιστορία και την πνευματική καλλιέργεια.

Ο Μητροπολίτης Πάφου υπογράμμισε ότι το Ίδρυμα αποτελεί προσωπικό όραμα του μακαριστού Αρχιεπισκόπου, το οποίο πλέον παίρνει σάρκα και οστά και μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για την Τάλα και ολόκληρη την επαρχία Πάφου. Μουσείο με προσωπικά αντικείμενα και εκκλησιαστικά κειμήλια Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Μητροπολίτης Γρηγόριος στο περιεχόμενο του νέου Ιδρύματος, το οποίο φιλοξενεί μουσείο με προσωπικά αντικείμενα του μακαριστού Αρχιεπισκόπου, φωτογραφίες, άμφια, εγκόλπια, εικόνες, εκκλησιαστικά κειμήλια, καθώς και δώρα που είχε δεχθεί από προσωπικότητες και απλούς πολίτες από διάφορα μέρη του κόσμου.

Στον ίδιο χώρο φιλοξενούνται επίσης συλλογές φωτογραφικών μηχανών, νομισμάτων και γραμματοσήμων, ενώ ξεχωριστή θέση καταλαμβάνει η δανειστική βιβλιοθήκη, η οποία διαθέτει περισσότερους από 7.000 τόμους. Η βιβλιοθήκη περιλαμβάνει κυρίως ελληνόγλωσσες εκδόσεις με θεματολογία που καλύπτει τη θεολογία, την ιστορία της Κύπρου και τη λογοτεχνία, προσφέροντας ένα ακόμη εργαλείο γνώσης και μελέτης στους επισκέπτες και στους νέους της περιοχής. Ήδη φιλοξενεί τη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Σύμφωνα με τον Μητροπολίτη Πάφου Γρηγόριο, το Ίδρυμα δεν αποτελεί έναν απλό εκθεσιακό ή μουσειακό χώρο, αλλά έναν ζωντανό πυρήνα δραστηριοτήτων. Ήδη έχουν αρχίσει να φιλοξενούνται δραστηριότητες για παιδιά και νέους, διαλέξεις και επιμορφωτικά μαθήματα, ενώ από τον προηγούμενο μήνα λειτουργεί στους χώρους του και χρηματοδοτείται σχολή βυζαντινής μουσικής, στην οποία φοιτούν περισσότεροι από 30 μαθητές.

Παράλληλα, για τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο έχουν προγραμματιστεί τουλάχιστον έξι εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων και η μεγάλη χριστουγεννιάτικη γιορτή της Μητρόπολης Πάφου, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 14 Δεκεμβρίου. Το Ίδρυμα διαθέτει επίσης πολυχώρο εκδηλώσεων, μεγάλη αίθουσα, αίθουσες διδασκαλίας και βοηθητικούς χώρους, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη διοργάνωση πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δράσεων. Η συγκινητική αναφορά στον Χρυσόστομο Β΄ Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά του Μητροπολίτη Πάφου στη σχέση του με τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο και στο προσωπικό ενδιαφέρον που, όπως σημείωσε, επέδειξε ο Χρυσόστομος Β΄ για την ολοκλήρωση του έργου. Η τοποθέτηση του ανδριάντα του μακαριστού Αρχιεπισκόπου στον προαύλιο χώρο του ναού και του Ιδρύματος αποτέλεσε μία ακόμη συμβολική στιγμή της εκδήλωσης, καθώς συνδέει τον χώρο με τη μνήμη και την προσφορά του Χρυσοστόμου Β΄.

Ο Μητροπολίτης Γρηγόριος ανέδειξε ιδιαίτερα τη σημασία της διατήρησης της μνήμης του μακαριστού Προκαθημένου, υπογραμμίζοντας ότι το έργο που δημιουργήθηκε στην Τάλα δεν αποτελεί απλώς ένα κτήριο ή έναν χώρο πολιτισμού, αλλά μια παρακαταθήκη που απευθύνεται στις επόμενες γενιές. «Σήμερα η Εκκλησία και η Πολιτεία δεν εγκαινιάζουμε απλώς ένα Ίδρυμα. Τιμούμε ένα πρόσωπο, αναγνωρίζουμε μια ανεκτίμητη προσφορά και παραλαμβάνουμε μια πολύτιμη πνευματική παρακαταθήκη», ήταν το κεντρικό μήνυμα της ομιλίας του. Με τη δημιουργία του Ιδρύματος, ο Μητροπολίτης Πάφου Γρηγόριος εκτίμησε ότι η επιθυμία του Χρυσοστόμου Β΄ για έναν χώρο που θα υπηρετεί τη γνώση, τον πολιτισμό, την ιστορία και την πνευματική καλλιέργεια αποκτά πλέον μόνιμη παρουσία στην Τάλα. Το Ίδρυμα φιλοδοξεί να καταστεί σημείο αναφοράς για την τοπική κοινωνία και την ευρύτερη επαρχία Πάφου, διατηρώντας ζωντανή τη μνήμη, το έργο και την πνευματική παρακαταθήκη του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β΄.

Εξάλλου σε χαιρετισμό του ο Αντώνης Δημητρίου αδερφός του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσόστομου Β μιλώντας εκ μέρους της οικογένειας αναφέρθηκε με συγκίνηση στον αδερφό του που υπήρξε στα νεανικά του χρόνια το παιδί της βιοπάλης σπλάχνο της Πάφου που ξεκίνησε από το μικρό χωριό Τάλα στερημένος από τα υλικά αγαθά αλλά προικισμένος από την θεία πρόνοια. Με μια , όπως είπε μεταξύ άλλων, « ακλόνητη θέληση , εργατικότητα και πύρινη πίστη που έμελε να φωτίσει ολόκληρη την Κύπρου». Είπε πως η ιστορία του μακαριστού Αρχιεπισκόπου ξεκίνησε από την ημέρα της γέννησης του στις 10 Απριλίου του 1941 σε μια δύσκολη εποχή για την ανθρωπότητα λόγω του Β Παγκοσμίου Πολέμου. Αναφέρθηκε στην απώλεια του πατέρα τους και στην ορφάνια που βίωσαν αλλά και στην πορεία του μακαριστού Αρχιεπισκοπου που από μικρός δεν γνώρισε την ξεγνοιασιά που δικαιούται το κάθε παιδί. Το παιχνίδι είπε, αντικαταστάθηκε από τον μόχθο στο χωράφι , την φροντίδα των ζώων και τις σκληρές αγροτικές εργασίες κάτω απότον καυτό ήλιο ή το τσουχτερό κρύο τον χειμώνα.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρος του Κ.Σ. Τάλας Ιωάννης Κόκκινος ο οποίος εξήρε την προσφορά του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσόστομου Β. Ο κ. Κόκκινος εξέφρασε επίσης τις ευχαριστίες του στον ΠτΔ κ. Νίκο Χριστοδουλίδη για την χρηματοδότηση ενός μεγάλου έργου στην Τάλα της τάξης του 1,5 εκατ. ευρώ. Πρόκειται όπως είπε για την αντικατάσταση του δικτύου υδατοπρομήθειας στην περιοχή Καμάρες.

Μετά το πέρας των χαιρετισμών ακολούθησαν απαγγελίες ποιημάτων από μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Τάλας , μουσικό πρόγραμμα από τη χορωδία του Γυμνασίου Αγίου Θεοδώρου κ;αι προβολή σύντομου οπτικοακουστικού αφιερώματος. Τέλος ακολούθησαν τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα και τα εγκαίνια του Μουσείου και της Βιβλιοθήκης.