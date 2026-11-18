Ελεύθερη αφέθηκε η Ελένη Χαϊλή, εκπρόσωπος της Ομάδας Πρωτοβουλίας για τη Διάσωση της Ακτής του Μαζωτού, η οποία συνελήφθη κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων ενάντια στην κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης στην περιοχή. Η ίδια εξήγησε ότι αρνήθηκε να μετακινήσει το αυτοκίνητό της, προκειμένου να εμποδίσει τη διέλευση των μηχανημάτων που εκτελούσαν εργασίες.
Μαζωτός: Αφέθηκε ελεύθερη η Ελένη Χαϊλή – Αρνήθηκε να αφήσει τις μπουλντόζες να περάσουν και κατέληξε στο αστυνομικό τμήμα
Η εκπρόσωπος της Ομάδας Πρωτοβουλίας για τη Διάσωση της Ακτής του Μαζωτού εξήγησε γιατί αρνήθηκε να μετακινήσει το αυτοκίνητό της, εμποδίζοντας τη διέλευση των μηχανημάτων. Συγκινημένη, περιέγραψε τη σύλληψή της και απηύθυνε δημόσια έκκληση στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ζητώντας συνάντηση για τις περιβαλλοντικές ανησυχίες των κατοίκων
Τη σύλληψη είχε επιβεβαιώσει στον «Πολίτη» το Γραφείο Τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας, ενώ την ταυτότητα της συλληφθείσας γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών.
Μιλώντας στην εκπομπή «Από Μέρα σε Μέρα» του ΡΙΚ, μετά την απελευθέρωσή της, η Ελένη Χαϊλή εξήγησε ότι συνελήφθη επειδή αρνήθηκε να μετακινήσει το αυτοκίνητό της από το σημείο όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες για τη μονάδα αφαλάτωσης, προκειμένου να εμποδίσει τη διέλευση των μηχανημάτων. Όπως ανέφερε, μεταφέρθηκε στον αστυνομικό σταθμό Κιτίου, από όπου αφέθηκε αργότερα ελεύθερη.
Όπως εξήγησε, οι υπόλοιποι διαμαρτυρόμενοι αποχώρησαν, ωστόσο η ίδια επέλεξε να παραμείνει, αρνούμενη να μετακινήσει το αυτοκίνητό της.
Σύμφωνα με την περιγραφή της, αστυνομικός την ενημέρωσε ότι, εφόσον αρνείτο να συμμορφωθεί, θα έπρεπε να συλληφθεί. Ακολούθως μεταφέρθηκε στον αστυνομικό σταθμό Κιτίου, από όπου αφέθηκε αργότερα ελεύθερη.
Η ίδια ευχαρίστησε τους αστυνομικούς του σταθμού για τη συμπεριφορά τους, σημειώνοντας ότι ήταν ευγενικοί απέναντί της.
Έκκληση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Η κ. Χαϊλή απηύθυνε δημόσια έκκληση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ζητώντας συνάντηση με εκπροσώπους της Ομάδας Πρωτοβουλίας, προκειμένου να του παρουσιάσουν τις ανησυχίες τους.
Υποστήριξε ότι η κατασκευή της μονάδας αφαλάτωσης απειλεί το θαλάσσιο οικοσύστημα του Μαζωτού, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην παρουσία λιβαδιών Ποσειδωνίας και στις πιθανές επιπτώσεις από την απόρριψη άλμης και χημικών στη θάλασσα.
Παράλληλα, αμφισβήτησε τα συμπεράσματα των περιβαλλοντικών μελετών που έχουν εγκριθεί, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτυπώνουν τον θαλάσσιο πλούτο της περιοχής.
Η εκπρόσωπος της Ομάδας Πρωτοβουλίας εμφανίστηκε συγκινημένη, αναφέροντας ότι έκλαψε κατά τη μεταφορά της στον αστυνομικό σταθμό, όχι επειδή φοβήθηκε, αλλά λόγω της απογοήτευσής της από τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζει, αντιμετωπίζονται οι ανησυχίες των κατοίκων.
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