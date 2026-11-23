«Τα Χριστούγεννα είναι η περίοδος που η πόλη μεταμορφώνεται. Είναι η εποχή της συνάντησης, της προσφοράς, της αλληλεγγύης και της ελπίδας», ανέφερε ο δήμαρχος, εξηγώντας ότι στόχος είναι να γεμίσουν οι δρόμοι, οι πλατείες και οι γειτονιές με μουσική, φως και γιορτινή διάθεση. Ο κ. Προύντζος στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη οι εκδηλώσεις να αγκαλιάσουν ολόκληρο τον Δήμο, επισημαίνοντας ότι τα φετινά Χριστούγεννα φιλοδοξούν να ενώσουν ανθρώπους, οικογένειες και κοινότητες, αναδεικνύοντας τη ζωντάνια και τη μοναδική ταυτότητα της νέας Λευκωσίας.

Η επίσημη έναρξη θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, με τη μεγάλη φωταγώγηση της πόλης στις 18:00 και συναυλία του Πέτρου Ιακωβίδη στις 18:30, ενώ θα προηγηθούν χριστουγεννιάτικες παρελάσεις από τη Στασικράτους και τη Φανερωμένη.

Οι εκδηλώσεις ανά δημοτικό διαμέρισμα

- Λευκωσία: Η Πλατεία Ελευθερίας θα φιλοξενήσει χριστουγεννιάτικη αγορά με περισσότερους από 45 δημιουργούς, χειροποίητα προϊόντα, εορταστικές γεύσεις και δραστηριότητες για παιδιά. Στις 5 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί γιορτή στη Μακαρίου, ενώ στις 12 Δεκεμβρίου προγραμματίζεται μεγάλη παιδική παρέλαση. Το διήμερο 12 και 13 Δεκεμβρίου η Στασικράτους θα φιλοξενήσει το Christmas Edition 2026, με τη Μακαρίου να αποκτά ατμόσφαιρα Βιέννης χάρη στα χριστουγεννιάτικα βαλς. Στις 24 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί μεγάλο πάρτι στη Στασικράτους και στις 26 Δεκεμβρίου το Santa Run. Στην Τάφρο Νταβίλα λειτουργεί ήδη η Παραμυθούπολη, με παγοδρόμιο, καρουζέλ και παιχνίδια, μέχρι τις 10 Ιανουαρίου.

- Έγκωμη: Το Σάββατο 28 Νοεμβρίου η οδός 28ης Οκτωβρίου θα φιλοξενήσει το Christmas Street Fest, με χριστουγεννιάτικη αγορά από τις 10:30 μέχρι τις 20:30 και το Engomi Santa Walk στις 11:30, δίνοντας γιορτινό χρώμα στο δημοτικό διαμέρισμα.

- Αγλαντζιά: Το Σκαλί θα μετατραπεί σε χριστουγεννιάτικο προορισμό το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Δεκεμβρίου, με τη διήμερη εκδήλωση «Αγλαντζιά this Christmas», η οποία θα πραγματοποιείται από τις 10:00 μέχρι τις 22:00, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να γιορτάσουν μαζί.

- Άγιος Δομέτιος: Το Βυζαντινό Εκκλησάκι του Αγίου Δομετίου θα φιλοξενήσει την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου το «Άγιος Δομέτιος Christmas Fiesta», από τις 12:00 μέχρι τις 19:00, μεταφέροντας τη γιορτινή ατμόσφαιρα στην περιοχή.









Ο δήμαρχος ευχαρίστησε την πρόεδρο της Πολιτιστικής Επιτροπής, τις υπηρεσίες και το προσωπικό του Δήμου, τους χορηγούς και τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, τονίζοντας ότι πίσω από κάθε εκδήλωση βρίσκεται η συλλογική προσπάθεια πολλών ανθρώπων.

Κλείνοντας, κάλεσε τους δημότες να βγουν στην πόλη, να συναντηθούν και να μοιραστούν όμορφες στιγμές, υπογραμμίζοντας πως «η Λευκωσία είναι οι άνθρωποί της. Είναι οι στιγμές που μοιραζόμαστε, οι αναμνήσεις που δημιουργούμε και τα χαμόγελα που ανταλλάζουμε».

«Γιατί όταν η Λευκωσία γιορτάζει, γιορτάζει η καρδιά της Κύπρου. Γιατί φέτος δεν γιορτάζει μόνο η πόλη. Γιορτάζουν οι άνθρωποί της», κατέληξε.