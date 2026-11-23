Έτοιμος ο μηχανισμός της Πινδάρου

Από την πλευρά του κόμματος, οι προετοιμασίες έχουν ολοκληρωθεί. Ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ Ευθύμιος Δίπλαρος δήλωσε στον «Π» ότι τα εκλογικά κέντρα είναι στελεχωμένα και ότι το κόμμα γνωρίζει ήδη τα πρόσωπα που θα τα επανδρώσουν, ενώ αυτές τις ημέρες γίνεται η τελική προετοιμασία της διαδικασίας. Όπως εξήγησε, δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη, στην Κύπρο και στο εξωτερικό, εφόσον είναι εκλογείς στις προεδρικές εκλογές.

Σύμφωνα με το καταστατικό, ψηφίζουν όσοι ήταν εγγεγραμμένοι στο Κεντρικό Μητρώο Μελών μέχρι τις 30 Αυγούστου, περιλαμβάνονται στον εκλογικό κατάλογο των προεδρικών της 2ας Οκτωβρίου και έχουν πληρώσει τη συνδρομή του 2026, την οποία το Εκτελεστικό Γραφείο όρισε στα 10 ευρώ. Η συνδρομή μπορεί να τακτοποιηθεί ακόμη και την ημέρα της ψηφοφορίας στο εκλογικό κέντρο, στα γραφεία του κόμματος ή ηλεκτρονικά. Η ψήφος είναι προσωπική και δεν επιτρέπεται μέσω πληρεξουσίου, ενώ τα μέλη θα πρέπει να επιδείξουν ταυτότητα, εκλογικό βιβλιάριο, άδεια οδηγού ή την εφαρμογή Ψηφιακός Πολίτης, καθώς η κάρτα μέλους του ΔΗΣΥ δεν γίνεται δεκτή.

Η κάλπη θα στηθεί σε 69 εκλογικά κέντρα, από τα οποία τα 28 βρίσκονται στην επαρχία Λευκωσίας, 13 στη Λάρνακα, 12 στη Λεμεσό, 7 στην Πάφο και 6 στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, με ένα κέντρο σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λονδίνο. Η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα σε Κύπρο και Ελλάδα και μέχρι τις 4 τοπική ώρα στο Λονδίνο. Η καταμέτρηση θα γίνει επί τόπου και τα τελικά αποτελέσματα αναμένονται γύρω στις 8 το βράδυ, οπότε η Αννίτα Δημητρίου θα τα ανακοινώσει στα γραφεία του κόμματος, παρουσία των δύο υποψηφίων.

Η στήριξη Κασουλίδη

Η πιο ηχηρή παρέμβαση της τελικής ευθείας ήρθε την Κυριακή από τον Ιωάννη Κασουλίδη. Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών και υποψήφιος του ΔΗΣΥ στις Προεδρικές του 2008 δήλωσε στην «Καθημερινή» ότι το Σάββατο θα ψηφίσει Παμπορίδη, παρότι στον πρώτο γύρο του 2023 είχε στηρίξει τον Αβέρωφ Νεοφύτου. Αναγνώρισε ότι και οι δύο διαθέτουν τα προσόντα για να ηγηθούν της χώρας, όμως έδωσε έμφαση στο ΓεΣΥ: «Μόνο ο τσαμπουκάς και η αγωνιστικότητα του Παμπορίδη έκαναν πράξη το ΓεΣΥ». Πρόσθεσε ότι ο πρώην υπουργός Υγείας «δεν φοβάται να συγκρουστεί με συμφέροντα, αν αυτό είναι προς όφελος της κοινωνίας». Η σχέση τους είναι παλιά, αφού ο Παμπορίδης, ως πρόεδρος της μαθητικής οργάνωσης του κόμματος, είχε στελεχώσει το επιτελείο του Κασουλίδη το 2008. Ο ίδιος απάντησε πάντως «Ασφαλώς» όταν ρωτήθηκε αν θα στηρίξει τον Αβέρωφ σε περίπτωση νίκης του.

Τη συνέντευξη σχολίασε λίγες ώρες αργότερα στο Χ ο Μιχάλης Ιωαννίδης, συντονιστής του Συμβουλίου Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου του κόμματος και στενός συνεργάτης της Αννίτας Δημητρίου, που είχε ταχθεί ήδη από τον Οκτώβριο με τον Παμπορίδη. Έγραψε ότι ο ΔΗΣΥ δεν μπορεί να ρισκάρει ακόμη μια αποτυχία και ότι «στο κόμμα του Κληρίδη δεν αρμόζει η σιωπή χάριν μιας κενής ενότητας». Στο ίδιο στρατόπεδο έχουν τοποθετηθεί δημόσια ο πρώην αναπληρωτής πρόεδρος Χάρης Γεωργιάδης, η πρώην Επίτροπος Στέλλα Κυριακίδου και η πρώην υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Αναστασία Ανθούση. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου, από την άλλη, είχε καταθέσει την υποψηφιότητά του με περίπου 3.500 υπογραφές, έναντι των 500 που κατέθεσε ο Παμπορίδης, επικαλούμενος τη στήριξη σχεδόν του συνόλου των αξιωματούχων της παράταξης.

Volt, Φειδίας και το «2%»

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες η αντιπαράθεση μετατοπίστηκε στις συνεργασίες του 2028. Στις 13 Νοεμβρίου ο κ. Παμπορίδης ρώτησε δημόσια τον κ. Νεοφύτου αν έχει επαφές με το Volt και την Άμεση Δημοκρατία, αφού ο τέως πρόεδρος είχε αναδημοσιεύσει θετικές αναφορές για το πρόσωπό του από τον συμπρόεδρο του Volt Πιέρο Κάρουλλα και τον Φειδία Παναγιώτου. Το Volt απάντησε ότι «κανείς δεν είναι κανενός». Τρεις ημέρες αργότερα, στον Alpha, ο κ. Παμπορίδης επέμεινε ότι δεν θα ζητούσε στήριξη από κόμματα αντίθετης κατεύθυνσης «απλώς και μόνο γιατί χρειάζομαι 2% για να κερδίσω την Προεδρία της Δημοκρατίας», χαρακτηρίζοντας τις «συναλλακτικές πολιτικές δράσεις» ξένες προς τη δική του πολιτική κουλτούρα.

Η ρητορική του σκλήρυνε και σε άλλα σημεία καθώς κατηγόρησε τον Αβέρωφ Νεοφύτου για «πολιτικό εκβιασμό» στην πορεία προς την εσωκομματική, υποστήριξε ότι ο αντίπαλός του δεν ήθελε το ΓεΣΥ και, αναφερόμενος στο 2023, είπε ότι τις εκλογές εκείνες δεν τις κέρδισε ο Νίκος Χριστοδουλίδης αλλά τις έχασε ο Αβέρωφ. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου επέλεξε από τα τέλη Οκτωβρίου να μην απαντά, δηλώνοντας ότι θα αφιερώσει τον χρόνο του στα μέλη και όχι σε δημόσιες συζητήσεις που, όπως είπε, υπονομεύουν την ενότητα. Οι λίγες δημόσιες παρεμβάσεις του αφορούσαν το κόστος ζωής και την επανεξέταση των ενεργειακών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, που προκάλεσε αντιδράσεις, ενώ το επιτελείο του έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα δεχθεί τηλεοπτική αντιπαράθεση.

Δημοσκοπήσεις και προσέλευση

Οι δύο δημοσκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν δίνουν καθαρό προβάδισμα στον τέως πρόεδρο. Η EXPLORER για τον «Φιλελεύθερο» κατέγραψε 51% έναντι 28% στους ψηφοφόρους του ΔΗΣΥ και 50% έναντι 27% στα μέλη, ενώ η RAI για τον Alpha 54% έναντι 20%, με 12% αναποφάσιστους. Ο κ. Παμπορίδης προηγείται μόνο στους συναγερμικούς που ψήφισαν Χριστοδουλίδη το 2023, εκλογικό σώμα που δεν είναι βέβαιο πόσο θα κινητοποιηθεί.

Γι' αυτό και η προσέλευση θεωρείται το κρίσιμο στοίχημα του Σαββάτου. Στις εσωκομματικές του 2023 για την ηγεσία είχαν ψηφίσει 20.734 μέλη, περίπου το 41%. Το επιτελείο Παμπορίδη ποντάρει στην κινητοποίηση της Λευκωσίας, ενώ ο τέως πρόεδρος στηρίζεται στις επαφές με τη βάση. Και οι δύο έχουν δεσμευθεί δημόσια ότι θα στηρίξουν τον νικητή.