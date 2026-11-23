Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Πασχαλίδης δεν έχει ακόμη καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα ως προς την ταυτότητα των ηθικών αυτουργών. Παράλληλα, δεν φαίνεται να υιοθετεί ως δεδομένο το κίνητρο που απέδωσε στην επιχείρηση «videogate» η ίδια η Black Cube, σε δήλωσή της στον «Π». Υπενθυμίζεται ότι η ισραηλινή εταιρεία είχε δηλώσει πως στόχος της ήταν η αποκάλυψη υποθέσεων διαφθοράς που αφορούσαν την εταιρεία Cyfield. Από την πλευρά του, ο κ. Πασχαλίδης είχε αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο εμπλοκής ξένου κράτους, φωτογραφίζοντας τη Ρωσία.

Το σενάριο με Αϊκούτ

Υπάρχει, ωστόσο, και ένα τρίτο σενάριο, το οποίο επανήλθε στο προσκήνιο τις τελευταίες ημέρες και συνδέει την υπόθεση με τον Ισραηλινό επιχειρηματία Σιμόν Αϊκούτ, ο οποίος καταδικάστηκε από δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας σε πέντε χρόνια φυλάκιση για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. Η ποινή επιβλήθηκε από το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας τον Οκτώβριο του 2025. Η εκδοχή αυτή στηρίζεται, μεταξύ άλλων, σε μια σειρά χρονικών συμπτώσεων και στην προηγηθείσα δημόσια αντιπαράθεση της οικογένειας Αϊκούτ με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

Ειδικότερα, λίγες ημέρες μετά την παράδοση του βίντεο στη Νομική Υπηρεσία από την Black Cube, ο Σιμόν Αϊκούτ, ο οποίος κρατείτο στις Κεντρικές Φυλακές, μεταφέρθηκε στο Ισραήλ για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του. Περίπου έναν μήνα πριν από την εκπνοή της έρευνας για το «videogate», αποφυλακίστηκε από τις ισραηλινές φυλακές, χωρίς να έχει εκτίσει ούτε το ήμισυ της ποινής του, με την αιτιολογία ότι η κατάσταση της υγείας του ήταν εξαιρετικά κρίσιμη.

Η συγκεκριμένη χρονική αλληλουχία, σε συνδυασμό με την αντιπαράθεση της οικογένειάς του με την κυπριακή κυβέρνηση, έχει επαναφέρει το όνομά του στη συζήτηση για τους πιθανούς ηθικούς αυτουργούς. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιαστεί τουλάχιστον δημόσια στοιχείο που να τεκμηριώνει εμπλοκή του στην οργάνωση ή τη χρηματοδότηση της επιχείρησης.

Υπενθυμίζεται ότι από τον περασμένο Απρίλιο η οικογένεια Αϊκούτ είχε στραφεί δημόσια κατά του Προέδρου Χριστοδουλίδη. Κατά την επίσκεψη του τελευταίου στο Τελ Αβίβ, μέλη της οικογένειας ανάρτησαν σε διαφημιστικές πινακίδες στην ισραηλινή πρωτεύουσα το μήνυμα «Η Κύπρος είναι επικίνδυνη για τους Ισραηλινούς», συνοδευόμενο από φωτογραφία του Προέδρου της Δημοκρατίας (βλέπε φωτογραφία). Παράλληλα, ο γιος του Σιμόν Αϊκούτ απέστειλε επιστολές σε εβραϊκές οργανώσεις στις ΗΠΑ, καλώντας τις να μποϊκοτάρουν την επίσκεψη Χριστοδουλίδη και να μην πραγματοποιήσουν συναντήσεις μαζί του.

Το βίντεο

Στις 8/1/ 2026 αναρτήθηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «Χ», από λογαριασμό με το όνομα «Emily Thompson», βίντεο διάρκειας οκτώ λεπτών, στο οποίο παρουσιάζονταν συνομιλίες σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Προέδρου Χριστοδουλίδη κατά τις προεδρικές εκλογές του 2023, καθώς και αναφορές σε μηχανισμούς πρόσβασης στο Προεδρικό από πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ενδιαφερόμενοι επενδυτές.

Στο βίντεο πρωταγωνιστούσαν ο πρώην υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης, ο οποίος είχε επαφές με τους υποτιθέμενους επενδυτές, ο διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, ο οποίος παρουσιαζόταν πρόθυμος να διευκολύνει την επένδυση, καθώς και ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Cyfield, Γιώργος Χρυσοχός. Σε εταιρεία του ομίλου του τελευταίου φερόταν να κατευθύνεται η επένδυση ύψους €150 εκατ., και συγκεκριμένα προς τον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό του ομίλου που ανεγέρθηκε στον Βασιλικό.

Η δημοσιοποίηση - διαρροή του βίντεο προκάλεσε έντονες πολιτικές αντιδράσεις και οδήγησε σε παραιτήσεις. Συγκεκριμένα, παραιτήθηκαν τόσο ο διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου και σύγαμπρος του Προέδρου Χριστοδουλίδη, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, όσο και η Πρώτη Κυρία, Φιλίππα Καρσερά, από την προεδρία του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης. Στο επίμαχο βίντεο γινόταν αναφορά στη χρήση του Φορέα από το προεδρικό ζεύγος για σκοπούς ψηφοθηρίας.

Το Προεδρικό χαρακτήρισε το βίντεο «προϊόν κατασκευής, διαστρεβλώσεων και υβριδικής παρέμβασης», απορρίπτοντας κατηγορηματικά το περιεχόμενό του και κάνοντας λόγο για στοχευμένη απόπειρα αποσταθεροποίησης. Από την πλευρά τους, τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούσαν στο βίντεο υποστήριξαν ότι αυτό αποτελούσε προϊόν χειραγώγησης, με επιλεκτική επεξεργασία και αποσπασματική παρουσίαση συνομιλιών, η οποία αλλοίωνε το πραγματικό τους περιεχόμενο και δημιουργούσε παραπλανητικές εντυπώσεις.

Η Black Cube

Ο «Π», στην έκδοσή του ημερομηνίας 10/4/ 2026, αποκάλυψε ότι πίσω από το επίμαχο βίντεο βρισκόταν η εταιρεία Black Cube, γνωστή διεθνώς και ως «ιδιωτική Μοσάντ». Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2011 από «βετεράνους ελίτ μονάδων πληροφοριών του Ισραήλ», όπως η ίδια αναφέρει στην ιστοσελίδα της. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι, μετά το δημοσίευμα του «Π», η Black Cube εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία επιβεβαίωσε την εμπλοκή της στην υπόθεση. Μάλιστα, δήλωσε «περήφανη» για τον ρόλο της στην αποκάλυψη «υποθέσεων διαφθοράς από την Cyfield στην Κύπρο». Περαιτέρω, ανέφερε ότι είχε συνεργαστεί με τις κυπριακές Αρχές και εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι έρευνες θα κατέληγαν στην αλήθεια και θα οδηγούσαν τους υπεύθυνους ενώπιον της Δικαιοσύνης. Η δημόσια τοποθέτηση της εταιρείας προσέδωσε στην υπόθεση ακόμη μεγαλύτερες πολιτικές και θεσμικές διαστάσεις.

Η παραγωγή του οκτάλεπτου βίντεο, το οποίο η ίδια η Black Cube παρουσίασε ως αποκάλυψη υπόθεσης διαφθοράς «από την Cyfield στην Κύπρο», προϋπέθετε επιχείρηση μεγάλης κλίμακας. Για τον σκοπό αυτό καταγράφηκαν 26 ώρες οπτικοακουστικού υλικού, ενώ οι σχετικές δαπάνες εκτιμάται ότι ανήλθαν σε μερικά εκατομμύρια ευρώ.

Οι υποτιθέμενοι επενδυτές, οι οποίοι φέρονται να ήταν στην πραγματικότητα πράκτορες της εταιρείας, χρησιμοποιούσαν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Οι επαφές τους με τον Γιώργο Λακκοτρύπη πραγματοποιούνταν επί μήνες σε πολυτελή ξενοδοχεία και εστιατόρια στο Άμστερνταμ και το Λονδίνο, με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Παράλληλα, ο κ. Λακκοτρύπης λάμβανε αμοιβή ύψους €5.000 μηνιαίως υπό την ιδιότητα του συμβούλου.

Το πόρισμα του ποινικού ανακριτή

Στις 13/1/ 2026, ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης διόρισε τον πρώην δικαστή Ανδρέα Πασχαλίδη ως ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή, με αποστολή «να βοηθήσει την Αστυνομία στην εκτέλεση των ανακριτικών της καθηκόντων σε σχέση με όλα τα ζητήματα που άπτονται του βίντεο».

Στον κ. Πασχαλίδη δόθηκε αρχικά προθεσμία τριών μηνών για την ολοκλήρωση της ποινικής ανάκρισης. Η πρώτη επίσημη ενημέρωση για την πορεία των ερευνών δόθηκε στις 6/4/ 2026, μέσω ανακοίνωσης του ποινικού ανακριτή. Σε αυτήν γνωστοποιούνταν δύο σημαντικές εξελίξεις.

Πρώτον, ο Γενικός Εισαγγελέας ενέκρινε αίτημα του κ. Πασχαλίδη για παράταση της έρευνας για άλλους τρεις μήνες.

Δεύτερον, κατά το αρχικό τρίμηνο των ερευνών, οι ανακριτικές Αρχές κατάφεραν, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες, να εξασφαλίσουν ολόκληρο το πρωτογενές οπτικοακουστικό υλικό, συνολικής διάρκειας 26 ωρών, από το οποίο προέκυψε το οκτάλεπτο βίντεο που είχε αναρτηθεί στην πλατφόρμα «Χ».

Όπως πληροφορηθήκαμε εκ των υστέρων, το σύνολο του πρωτογενούς οπτικοακουστικού υλικού παραδόθηκε στις κυπριακές Αρχές από τον δικηγόρο της Black Cube στην Κύπρο, τον γνωστό ποινικολόγο Αντώνη Δημητρίου.

Το πόρισμα του ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή παραδόθηκε στον Γενικό Εισαγγελέα στις 17/7/ 2026, ενώ η επίσημη ανακοίνωση των βασικών ευρημάτων δημοσιοποιήθηκε στις 20/7/ 2026.

Με την παράδοση του πορίσματος, η έρευνα δεν ολοκληρώθηκε ως προς ένα βασικό σκέλος της, το σημαντικότερο: τον εντοπισμό των προσώπων που έδωσαν την εντολή και χρηματοδότησαν την επιχείρηση. Για τον σκοπό αυτό, ο κ. Πασχαλίδης έλαβε νέα παράταση έξι μηνών, με την προθεσμία ολοκλήρωσης της έρευνας να εκπνέει στο τέλος του χρόνου.

Ελέγχονται δυο για διαφθορά

Δύο πρόσωπα που καταγράφονται στο οπτικοακουστικό υλικό, διάρκειας 26 ωρών, βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Νομικής Υπηρεσίας προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο προκύπτουν σε βάρος τους αδικήματα διαφθοράς, βάσει του περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ποινικοποίηση της Διαφθοράς (Κυρωτικού) Νόμου. Η αξιολόγηση επικεντρώνεται στις ενέργειες, τις παραστάσεις, τις υποσχέσεις, τις δηλώσεις και τη γενικότερη συμπεριφορά τους, όπως αυτές καταγράφονται στο πόρισμα του ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή. Η συγκεκριμένη Σύμβαση καλύπτει αδικήματα όπως η δωροδοκία στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, η εμπορία επιρροής (trading in influence) και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν δύο σημεία της ανακοίνωσης που εξέδωσε ο ποινικός ανακριτής, καθώς αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο διερεύνησης πιθανών αδικημάτων διαφθοράς από τη Νομική Υπηρεσία.

Το πρώτο αφορά το γεγονός ότι μεταξύ τριών Κυπρίων πρωταγωνιστών και των φερόμενων επενδυτών υπογράφηκαν συμφωνίες εμπιστευτικότητας και παροχής υπηρεσιών, βάσει των οποίων δύο από τους πρωταγωνιστές αποκόμισαν οικονομικά οφέλη.

Το δεύτερο σημείο είναι ακόμη πιο ουσιαστικό. Παρότι, σύμφωνα με την ανακοίνωση, από το μέχρι τότε μαρτυρικό υλικό δεν προέκυπτε παραβίαση του Ποινικού Κώδικα από οποιονδήποτε εκ των Κυπρίων πρωταγωνιστών, ο κ. Πασχαλίδης διευκρίνιζε ότι τόσο ο ίδιος όσο και η ανακριτική ομάδα της Αστυνομίας εξέτασαν το ενδεχόμενο παραβίασης του περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ποινικοποίηση της Διαφθοράς (Κυρωτικού) Νόμου του 2000. Η εξέταση αφορούσε τις ενέργειες, τις παραστάσεις, τις υποσχέσεις, τις δηλώσεις και τη γενικότερη συμπεριφορά των εμπλεκομένων. Έσπευδε, ωστόσο, να διευκρινίσει ότι τόσο ο ίδιος όσο και η ανακριτική ομάδα διατηρούσαν επιφυλάξεις ως προς τη δυνατότητα στοιχειοθέτησης τέτοιων αδικημάτων.

Σημειώνεται, τέλος, ότι στο 26ωρο οπτικοακουστικό υλικό εμφανίζονται και άλλες προσωπικότητες από την πολιτική και επιχειρηματική ζωή του τόπου, τόσο του παρόντος όσο και του παρελθόντος, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο οκτάλεπτο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε.