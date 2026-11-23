Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης του Φράιμπουργκ, στη νοτιοδυτική Γερμανία, τα μηνύματα στάλθηκαν σε περισσότερα από 450 σχολεία, με τις Αρχές να προχωρούν σε αξιολόγηση της επικινδυνότητας.

Όπως μετέδωσε η γερμανική εφημερίδα Bild, τα email είχαν πανομοιότυπο περιεχόμενο και έφεραν τον απειλητικό τίτλο «Ο θάνατος σε περιμένει».

Η Αστυνομία του Φράιμπουργκ διευκρίνισε ότι, βάσει των μέχρι στιγμής ερευνών, δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδεικνύουν συγκεκριμένο κίνδυνο για τα σχολεία που έλαβαν τα μηνύματα. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για την εξακρίβωση της ταυτότητας των αποστολέων.

More than 450 schools across Germany received bomb threats by email on Monday, with the messages carrying the subject line “Death awaits you.” Some schools suspended classes or evacuated students as a precaution, while others remained open. Police said the emails contained identical wording and were not considered credible. Source: BILD — Clash Report (@clashreport) November 23, 2026

Εκκενώθηκε προληπτικά δημοτικό σχολείο

Παρά την αρχική εκτίμηση των Αρχών ότι οι απειλές δεν ήταν αξιόπιστες, τουλάχιστον ένα σχολείο προχώρησε σε προληπτική εκκένωση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το γερμανικό μέσο BreisgauLIVE, το δημοτικό σχολείο στην περιοχή Ζέξαου, κοντά στο Φράιμπουργκ, έλαβε απειλητικό ηλεκτρονικό μήνυμα γύρω στις 9:50 το πρωί (τοπική ώρα).

Μαθητές και εκπαιδευτικοί απομακρύνθηκαν από το κτήριο και συγκεντρώθηκαν στον προαύλιο χώρο, ενώ ενημερώθηκαν η Αστυνομία και οι αρμόδιες εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της διεύθυνσης του σχολείου, περίπου στις 10:45 η απειλή κρίθηκε αβάσιμη και οι μαθητές επέστρεψαν στις αίθουσές τους, συνεχίζοντας κανονικά τα μαθήματα.

Το περιστατικό επιβεβαιώνεται και από τη δημόσια γερμανική ραδιοτηλεόραση ARD, μέσω του περιφερειακού δικτύου SWR, το οποίο αναφέρει ότι αντίστοιχες απειλές καταγράφηκαν και σε άλλα σχολεία της Βάδης-Βυρτεμβέργης.

Απειλητικά email και σε σχολεία της Δανίας

Ανάλογη κινητοποίηση σημειώθηκε την ίδια ημέρα στη Δανία, όπου σχολικές μονάδες σε διάφορες περιοχές της χώρας έγιναν αποδέκτες ηλεκτρονικών μηνυμάτων με απειλές για βόμβες.

Σε ανακοίνωσή της, η Αστυνομία της Κοπεγχάγης ανέφερε ότι οι απειλές αφορούσαν σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα, διευκρινίζοντας ότι, μετά την αξιολόγηση των διαθέσιμων πληροφοριών, θεωρούνται αβάσιμες.

Οι Αρχές αναγνώρισαν ότι τα μηνύματα ενδέχεται να προκαλέσουν ανασφάλεια σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, σημειώνοντας ότι βρίσκονται σε επικοινωνία με σχολικές μονάδες και αρμόδιες υπηρεσίες πρόληψης.

Από την πλευρά της, η Αστυνομία της Βόρειας Γιουτλάνδης ξεκαθάρισε ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν συντρέχει λόγος εκκένωσης σχολείων ή λήψης πρόσθετων έκτακτων μέτρων ασφαλείας.

Χιλιάδες σχολεία είχαν δεχθεί απειλές στην Ιταλία

Τα περιστατικά σε Γερμανία και Δανία έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά ανάλογων συμβάντων που έχουν καταγραφεί στην Ευρώπη τις τελευταίες εβδομάδες.

Στις 11 Νοεμβρίου, περισσότερα από 6.300 σχολεία στην Ιταλία έλαβαν ηλεκτρονικά μηνύματα με απειλές για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών.

Σύμφωνα με στοιχεία του ιταλικού Υπουργείου Παιδείας, τα οποία μετέδωσε το Associated Press, τα μηνύματα προκάλεσαν εκκενώσεις σχολικών μονάδων σε διάφορες περιοχές της χώρας, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί συγκεκριμένος κίνδυνος.

Το φαινόμενο συνεχίστηκε και τις επόμενες ημέρες. Στις 18 Νοεμβρίου, περισσότερα από δέκα σχολεία στην περιοχή της Γαλικίας, στη βορειοδυτική Ισπανία, εκκενώθηκαν έπειτα από ανάλογες προειδοποιήσεις, οι οποίες αποδείχθηκαν ψευδείς, σύμφωνα με την ισπανική Εθνική Αστυνομία.

Προβληματισμός για πιθανή συντονισμένη εκστρατεία

Η νέα σειρά απειλών σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν επαναλαμβανόμενα περιστατικά που προκαλούν διαταραχές στη λειτουργία σχολείων, αεροδρομίων και άλλων υπηρεσιών.

Στις αρχές Νοεμβρίου, περισσότερες από 50 πτήσεις ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών είχαν δεχθεί απειλές για βόμβες, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας παρακολούθησης πτήσεων AirNav Radar που επικαλείται το Reuters. Οι προειδοποιήσεις προκάλεσαν εκτροπές αεροσκαφών και ελέγχους ασφαλείας.

Απειλητικά μηνύματα είχαν σταλεί επίσης σε ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, ενώ ξεχωριστά έχουν καταγραφεί κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές και συστήματα ψύξης υπεραγορών.

Η συχνότητα των περιστατικών έχει εντείνει τον προβληματισμό για το ενδεχόμενο συντονισμένης εκστρατείας πρόκλησης φόβου και αναστάτωσης.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει τεκμηριωθεί ότι όλα τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους ή ότι αποτελούν μέρος εκστρατείας υβριδικού πολέμου.

Σύμφωνα με έρευνα του Reuters, ορισμένα απειλητικά μηνύματα έφεραν υπογραφές που παρέπεμπαν σε εξτρεμιστικές οργανώσεις, χωρίς αυτό να επιβεβαιώνει την πραγματική ταυτότητα των αποστολέων.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, επιχειρώντας να διαπιστώσουν ποιοι βρίσκονται πίσω από τις επαναλαμβανόμενες απειλές και κατά πόσον υπάρχει συντονισμός μεταξύ των περιστατικών.