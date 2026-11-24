Το Πετρίδειο Ίδρυμα βρίσκεται έμπρακτα στο πλευρό του νεαρού πρωταθλητή, έχοντας προσφέρει αθλητικό εξοπλισμό συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Μια ουσιαστική προσφορά που αναγνωρίζει την προσπάθεια ενός αθλητή ο οποίος, με καθημερινή δουλειά, πειθαρχία, επιμονή και προσωπικές θυσίες, προσπαθεί να φτάσει ακόμη ψηλότερα.

Ο Ιωσήφ Κεσίδης, αθλητής του ΓΣ Κόροιβος Πάφου, υπό την καθοδήγηση του προπονητή του, Πανίκου Χαραλάμπους, έχει καταφέρει να εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα ονόματα του παγκόσμιου στίβου στις αναπτυξιακές κατηγορίες, ενώ πλέον πρωταγωνιστεί και σε επίπεδο Ανδρών, όντας no. 8 στην Ευρώπη και no. 12 στην παγκόσμια κατάταξη. Πίσω από κάθε μεγάλη επιτυχία κρύβονται αμέτρητες ώρες προσπάθειας, πειθαρχίας, στερήσεων και θυσιών. Για τον Ιωσήφ Κεσίδη, η καθημερινότητα είναι ένας διαρκής αγώνας για βελτίωση, αγωνιστική πρόοδο και επίτευξη ολοένα υψηλότερων στόχων. Μια πορεία στην οποία η στήριξη φορέων και οργανισμών που πιστεύουν στις δυνατότητές του αποτελεί σημαντικό εφόδιο.

Η στήριξη του Πετριδείου Ιδρύματος και το Ολυμπιακό όνειρο

Στην πρόσφατη φιλοξενία του Ιωσήφ Κεσίδη και του προπονητή του, Πανίκου Χαραλάμπους, στο ανακαινισμένο οίκημα του Πετριδείου Ιδρύματος αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Ιδρύματος, Μιχάλης Μαραθεύτης.Όπως ανέφερε ο κ. Μαραθεύτης, το Πετρίδειο Ίδρυμα τα τελευταία δύο χρόνια στέκεται δίπλα στον νεαρό πρωταθλητή, προσφέροντάς του αναγκαίο αθλητικόεξοπλισμό, συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ.«Στο πρόσωπο του Ιωσήφ βλέπουμε έναν αθλητή που, με βάση την ηλικία του και τις επιδόσεις του, πλησιάζει τα όρια της παγκόσμιας καταξίωσης και δίδει ελπίδα για πολλές ακόμα επιτυχίες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαραθεύτης.Παράλληλα, ευχήθηκε στον νεαρό πρωταθλητή να παραμείνει υγιής και συγκεντρωμένος και να συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνεςτου 2028 τιμώντας την Κύπρο. Ο πρόεδρος του Πετριδείου Ιδρύματος πρόσθεσε ότι το Ίδρυμα θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στον Ιωσήφ Κεσίδη και θα τον στηρίξει στον Ολυμπιακό του κύκλο.«Θέλουμε έναν Παφίτη αθλητή να προσφέρει τη χαρά, κερδίζοντας μετάλλιο ακόμη και στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες και ολόκληρη η Πάφος να υιοθετήσει το δικό της παιδί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σίμος Τσέλεπος: Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τη θερμή του στήριξη

Στη στήριξη του Πετριδείου Ιδρύματος προς τον αθλητή αναφέρθηκε και ο Σίμος Τσέλεπος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.Όπως δήλωσε, το Διοικητικό Συμβούλιο του Πετριδείου Ιδρύματος εκφράζει τη θερμή του στήριξη προς τον Ιωσήφ Κεσίδη, ο οποίος, με σκληρή δουλειά, αφοσίωση και επιμονή, συνεχίζει την προσπάθειά του με στόχο τη συμμετοχή και τη διάκριση στους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες.Η πορεία του, πρόσθεσε, αποτελεί παράδειγμα αγωνιστικότητας και προσήλωσης στους στόχους, αποδεικνύοντας πως με πίστη, θάρρος και καθημερινή προσπάθεια μπορούν να ξεπεραστούν οι δυσκολίες και να επιτευχθούν υψηλές επιδόσεις.Το Πετρίδειο Ίδρυμα, αναγνωρίζοντας τη σημασία της στήριξης των νέων ανθρώπων και ιδιαίτερα των αθλητών που αγωνίζονται για να εκπροσωπήσουν την Κύπρο στο υψηλότερο επίπεδο, στέκεται έμπρακτα στο πλευρό του Ιωσήφ Κεσίδη, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσέλεπος.«Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην προσπάθειά του και δύναμη ώστε να συνεχίσει να κυνηγά το όνειρό του μέχρι την επίτευξη του μεγάλου στόχου. Είμαστε περήφανοι που μπορούμε να συμβάλουμε σε αυτή την αξιόλογη προσπάθεια και ευελπιστούμε να τον δούμε να εκπροσωπεί επάξια την Κύπρο στους Ολυμπιακούς Αγώνες», κατέληξε.

Η μεγάλη ανάγκη για κατάλληλο και σταθερό προπονητικό χώρο

Παρά τη σημαντική στήριξη που λαμβάνει, ο Ιωσήφ Κεσίδης εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα στην καθημερινή προετοιμασία του: την έλλειψη κατάλληλου και σταθερού γηπέδου για προπόνηση.Το ζήτημα αναδεικνύει ο προπονητής του, Πανίκος Χαραλάμπους, ο οποίος επισημαίνει τις δυσκολίες που δημιουργεί η απουσία ενός οργανωμένου γηπέδου ρίψεων για έναν αθλητή που βρίσκεται σε τόσο υψηλό αγωνιστικό επίπεδο.Όπως ανέφερε, επειδή ο αθλητής δεν διαθέτει κατάλληλο προπονητικό γήπεδο, αναγκάζεται να ξεκινά την προπόνησή του από τις 6:30 το πρωί, πριν από την έναρξη των μαθημάτων του σχολείου, στο Γυμνάσιο Αγίου Θεοδώρου.

Πρόκειται για μια καθημερινή προσπάθεια που καταδεικνύει τις δυσκολίες τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει ένας αθλητής υψηλού επιπέδου, προκειμένου να εξασφαλίσει τον απαραίτητο χώρο και χρόνο για την προετοιμασία του. Και εδώ αναδεικνύεται ησημαντική ανάγκη για τη δημιουργία ενός κατάλληλου γηπέδου ρίψεων που θα επιτρέψει στον Ιωσήφ Κεσίδηκαι σε άλλους αθλητές να προπονούνται κάτω από τις συνθήκες που απαιτεί το επίπεδο του πρωταθλητισμού.Για έναν αθλητή που προσπαθεί καθημερινά να ξεπεράσει τον εαυτό του και να εκπροσωπήσει επάξια την Κύπρο σε διεθνές επίπεδο, οι κατάλληλες αθλητικές υποδομές δεν αποτελούν πολυτέλεια.

Είναι βασική προϋπόθεση για να μπορέσει να εξελιχθεί, να προετοιμαστεί σωστά και να διεκδικήσει ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες. Η στήριξη του Πετριδείου Ιδρύματος αποτελεί ένα ουσιαστικό παράδειγμα έμπρακτης ενίσχυσης ενός νέου ανθρώπου που εργάζεται καθημερινά για να πραγματοποιήσει τα όνειρά του. Το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι να διασφαλιστούν και οι κατάλληλες συνθήκες προπόνησης, ώστε ο Ιωσήφ Κεσίδης να μπορέσει να αφοσιωθεί απρόσκοπτα στον στόχο του και να συνεχίσει την πορεία του προς την κορυφή, με την Πάφο και ολόκληρη την Κύπρο στο πλευρό του.

«Ένα παζλ για την επίτευξη των στόχων μου»

Από την πλευρά του, ο Ιωσήφ Κεσίδης ευχαρίστησε θερμά το Διοικητικό Συμβούλιο του Πετριδείου Ιδρύματος και όλα τα μέλη του για τη μέχρι σήμερα στήριξης τους. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, τα αθλητικά όργανα που του προσφέρθηκαν αποτελούν «ένα κομμάτι του παζλ για την επίτευξη των στόχων μου». Η στήριξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για έναν αθλητή που έχει ήδη καταγράψει σπουδαίες επιτυχίες σε διεθνές επίπεδο και καλείται πλέον να ανταποκριθεί στις ακόμη μεγαλύτερες απαιτήσεις της κατηγορίας Ανδρών. Οι μεγάλες διεθνείς επιτυχίες του Κεσίδη Ο Ιωσήφ Κεσίδης είναι ο κορυφαίος Κύπριος αθλητής στη σφυροβολία και έχει ήδη γράψει σημαντικές σελίδες στην ιστορία του κυπριακού στίβου. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων (Κ20), που πραγματοποιήθηκε στη Λίμα του Περού το 2024, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με την εντυπωσιακή βολή στα 82,80 μέτρα, επίδοση που κατατάσσεται στις κορυφαίες όλων των εποχών παγκοσμίως στην κατηγορία Κ20.

Σημαντική επιτυχία σημείωσε και το 2026, όταν αναδείχθηκε Χρυσός Μεσογειονίκης στη σφυροβολία Ανδρών στους 20ουςΜεσογειακούς Αγώνες στον Ταράντο, καταγράφοντας επίδοση 77,99 μέτρα. Το 2026 κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στους 23ουςΑγώνες της Κοινοπολιτείας στη Γλασκώβη. Στο ενεργητικό του περιλαμβάνονται επίσης σημαντικές επιτυχίες στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, καθώς έχει αναδειχθεί Πρωταθλητής Ευρώπης Κ23 το 2025 και Πρωταθλητής Ευρώπης Κ18 το 2022, ενώ έχει συλλέξει χρυσά μετάλλια και στα Ευρωπαϊκά Κύπελλα Ρίψεων.

Το όνειρο συνεχίζεται

Οι επιτυχίες του Ιωσήφ Κεσίδη αποδεικνύουν ότι το ταλέντο, η σκληρή δουλειά και η επιμονή μπορούν να οδηγήσουν έναν αθλητή από την Πάφο στην κορυφή του διεθνούς στίβου. Όμως, για να συνεχιστεί αυτή η πορεία, χρειάζονται και οι κατάλληλες συνθήκες. Η καθημερινή παρουσία του στο Γυμνάσιο Αγίου Θεοδώρου από τις 6:30 το πρωί, επειδή δεν υπάρχει ένας κατάλληλος και σταθερός προπονητικός χώρος, αποτελείμια εικόνα που αναδεικνύει όχι μόνο την αποφασιστικότητα του ίδιου και του προπονητή του, αλλά και την ανάγκη για ουσιαστική στήριξη των αθλητών υψηλού επιπέδου. Η προσπάθεια του Ιωσήφ Κεσίδη αξίζει και χρειάζεται συμπαραστάτες. Η έμπρακτη στήριξη του Πετριδείου Ιδρύματος αποτελεί ένα σημαντικό παράδειγμα του πόσο καθοριστική μπορεί να είναι η συμβολή της κοινωνίας και των φορέων σε νέους ανθρώπους που αγωνίζονται καθημερινά για να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Ήδη το Πετρίδειο Ίδρυμα προγραμματίζει στις αρχές του 2027 δράσεις για περεταίρω στήριξη του Ιωσήφ με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία του για τις επερχόμενες αθλητικές υποχρεώσεις του μέχρι τους Ολυμπιακούς του ΛοςΆντζελες το καλοκαίρι του 2028.

Ο Ιωσήφ Κεσίδης έχει τη θέληση, την επιμονή, το ταλέντο και ήδη τις μεγάλες διεθνείς επιτυχίες που αποδεικνύουν τις δυνατότητές του. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι οι κατάλληλες συνθήκες ώστε να μπορέσει να συνεχίσει απρόσκοπτα την προσπάθειά του και να κυνηγήσει ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις, με το βλέμμα στραμμένο στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2028. Η στήριξη σήμερα μπορεί να γίνει η επιτυχία του αύριο.