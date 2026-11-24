Η γιορτή της Αγίας Αικατερίνης συμπίπτει με την περίοδο του σαρανταήμερου, γεγονός που περιόριζε τα διαθέσιμα υλικά και τα εδέσματα που μπορούσαν να παρασκευάσουν οι νοικοκυρές των χωριών. Ωστόσο, παρά τους περιορισμούς της νηστείας, οι παραδοσιακές συνταγές παρέμεναν πλούσιες σε γεύσεις και αρώματα. Σύμφωνα με μαρτυρία της Γεωργούλας Χριστοδούλου, όπως αναφέρει, η οποία διατηρεί ζωντανές μνήμες και εικόνες από τη γενέτειρά της, τη Σίμου της Πάφου, οι γυναίκες του χωριού την ημέρα της Αγίας Αικατερίνης παρασκεύαζαν τις περίφημες «τρυπητές».

Οι «τρυπητές» ήταν απλές πίτες, φτιαγμένες από αλεύρι, νερό και αλάτι. Η παρασκευή τους γινόταν πάνω στην «τρυπητόπλακα», η οποία τοποθετούνταν πάνω στη «ννηστιά», δηλαδή στην παραδοσιακή εστία του τζακιού. Αφού ψήνονταν, οι πίτες αλείφονταν με ό,τι γλυκό υπήρχε διαθέσιμο στο σπίτι χαρουπόμελο, έψιμα, μέλι, ζάχαρη ή σπιτική μαρμελάδα. Με αυτόν τον τρόπο, ένα λιτό και νηστίσιμο έδεσμα μετατρεπόταν σε ένα ξεχωριστό γιορτινό κέρασμα.

Οι «τρυπητές» μπορούν να θεωρηθούν, με έναν τρόπο, οι «κρέπες» μιας άλλης εποχής. Παρασκευάζονταν με τα απλά υλικά που υπήρχαν σε κάθε σπίτι και αποτελούσαν μέρος του παραδοσιακού τραταρίσματος των «γιορτάρισων», δηλαδή των ανθρώπων που έφεραν το όνομα Κατερίνα και γιόρταζαν την ημέρα της Αγίας Αικατερίνης. Το συγκεκριμένο έθιμο δεν περιορίζεται, όμως, μόνο στην περιοχή της Πάφου. Παρόμοιες πίτες παρασκευάζονταν και στην Καρπασία σε άλλες σημαντικές ημέρες του εορτολογίου, όπως στις 29 Αυγούστου, κατά τη γιορτή του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, καθώς και στις 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα της εορτής του Τιμίου Σταυρού.

Από τη μνήμη στο σήμερα

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το γεγονός ότι ένα τέτοιο παραδοσιακό έδεσμα εξακολουθεί να βρίσκει θέση στη σύγχρονη γαστρονομία της Κύπρου. Στο Mylari Bistro Taverna στην Τέρα, το συγκεκριμένο έθιμο αναβιώνει, δίνοντας τη δυνατότητα στις νεότερες γενιές να γνωρίσουν μια γεύση που συνδέεται με τις μνήμες, τα πανηγύρια και την καθημερινότητα των παλαιότερων.

Η προσπάθεια αυτή αποτελεί ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η γαστρονομική παράδοση μπορεί να περάσει από το παρελθόν στο σήμερα. Η αναβίωση μιας απλής πίτας, όπως οι «τρυπητές», δεν αφορά μόνο το φαγητό, αλλά και τις ιστορίες των ανθρώπων που τις παρασκεύαζαν, τις γεύσεις που μεγάλωσαν γενιές Κυπρίων και τα έθιμα που χαρακτήριζαν τη ζωή των χωριών.

Η Άννα Τσελεπού, μέσα από την καταγραφή και ανάδειξη τέτοιων παραδόσεων, φωτίζει ακριβώς αυτή τη σχέση ανάμεσα στη γεύση, τη μνήμη και τον τόπο. Και καθώς η γιορτή της Αγίας Αικατερίνης ξημερώνει, οι «τρυπητές» της Σίμου υπενθυμίζουν πως ακόμη και τα πιο απλά υλικά μπορούν να κουβαλούν μια ολόκληρη ιστορία. Χρόνια πολλά στις Κατερίνες, με τις γεύσεις και τις μνήμες της κυπριακής παράδοσης να παραμένουν ζωντανές.