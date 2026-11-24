Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΠΟΛΙΤΗ 107.6 και 97.6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», ο κ. Κωνσταντίνου ανέφερε ότι η θέση του Υπουργείου Υγείας είναι πως οι ιατροδικαστές θα έπρεπε να είχαν μεταβεί στο ξενοδοχείο που βρισκόταν η νεαρή, ανεξαρτήτως των διαδικασιών και των πρωτοκόλλων που βρίσκονται σε ισχύ. Κληθείς να σχολιάσει τις χθεσινές δηλώσεις της γενικής διευθύντριας του υπουργείου, σύμφωνα με τις οποίες ακολουθήθηκαν οι ενδεδειγμένες διαδικασίες, επανέλαβε τη θέση του υπουργείου, αποφεύγοντας να τοποθετηθεί επί των αναφορών της, επαναλαμβάνοντας πάντως, πως ο ιατροδικαστής όφειλε να ανταποκριθεί και να πάει στη Κακοπετριά.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο πειθαρχικής έρευνας

Όπως δήλωσε ο κ. Κωνσταντίνου, μόλις ο υπουργός Υγείας ενημερώθηκε το πρωί της Κυριακής για το περιστατικό, ζήτησε την καταγραφή των ενεργειών της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας από τη στιγμή που αυτή ενημερώθηκε για τον θάνατο της μαθήτριας. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι επρόκειτο για καταγραφή γεγονότων και όχι για τη διεξαγωγή έρευνας.

Στην έκθεση που διαβιβάστηκε στο υπουργείο αναφέρεται ότι η Ιατροδικαστική Υπηρεσία χειρίστηκε την υπόθεση σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες και τις συμφωνημένες διευθετήσεις. Παρά ταύτα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου υπογράμμισε ότι, από τη στιγμή που η Αστυνομία ζήτησε τη διενέργεια αυτοψίας, οι ιατροδικαστές έπρεπε να είχαν ανταποκριθεί. Ερωτηθείς επανειλημμένως κατά πόσο θα κινηθεί πειθαρχική διαδικασία εναντίον των εμπλεκόμενων ιατροδικαστών, ο κ. Κωνσταντίνου απέφυγε να δώσει συγκεκριμένη απάντηση, σημειώνοντας ότι το ζήτημα θα εξεταστεί. Έθεσε, παράλληλα, το ερώτημα κατά πόσο μπορεί να κινηθεί πειθαρχική διαδικασία εφόσον οι χειρισμοί της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας καλύπτονται από το υφιστάμενο πρωτόκολλο.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η δημοσιογράφος Κατερίνα Ηλιάδη υπέβαλε επίσημο αίτημα για κοινοποίηση του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο προβλέπει τη δυνατότητα ενός ιατροδικαστή να αρνηθεί τη μετάβασή του σε σκηνή, όταν η παρουσία του κρίνεται αναγκαία από την Αστυνομία.

Αλλαγές στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία

Αναφερόμενος στα διαχρονικά προβλήματα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, ο κ. Κωνσταντίνου υπογράμμισε την ανάγκη να σταματήσει η υπηρεσία να απασχολεί την κοινή γνώμη για τους λάθος λόγους, επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αντιμετώπιση των προβλημάτων προωθείται σε δύο επίπεδα, με το πρώτο να αφορά τη νομοθετική ρύθμιση της λειτουργίας της υπηρεσίας και το δεύτερο τη λήψη εσωτερικών αποφάσεων σε συνεργασία με τη διοίκηση του Υπουργείου Υγείας. Όπως ανέφερε, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί αρκετές συναντήσεις μεταξύ των Υπουργείων Υγείας και Δικαιοσύνης, ενώ στη διαδικασία συμμετέχει ενεργά και η επίτροπος Νομοθεσίας. Διαβεβαίωσε ότι η διαδικασία που έχει αρχίσει θα ολοκληρωθεί, χωρίς, ωστόσο, να προσδιορίσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Σε σχέση με τις πληροφορίες για πρόσληψη τέταρτου ιατροδικαστή, ο εκπρόσωπος του υπουργείου διαχώρισε τις ανάγκες στελέχωσης της υπηρεσίας από τα προβλήματα που παρατηρούνται στη λειτουργία της, υποστηρίζοντας ότι η ενίσχυση του προσωπικού δεν αναιρεί την ανάγκη προώθησης αλλαγών.

Ακούστε την παρέμβαση του Δημήτρη Κωνσταντίνου στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 24-11-2026 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ