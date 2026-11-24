Η μετοχή του αμερικανικού κολοσσού κατασκευής ημιαγωγών σημείωσε άνοδο άνω του 30% τη Δευτέρα, μετά την ανακοίνωση της επαναφοράς του Χουάνγκ στην ηγεσία της εταιρείας, μόλις 11 ημέρες μετά την παραίτησή του.

Σύμφωνα με την ανάλυση της βρετανικής εφημερίδας, η οποία στηρίχθηκε στις δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων του Αμερικανού προέδρου, ο Τραμπ ενδέχεται να κατείχε από 32.000 έως 370.000 μετοχές της Nvidia στα τέλη Σεπτεμβρίου. Ως εκ τούτου, το δυνητικό όφελος από την άνοδο της μετοχής υπολογίζεται μεταξύ 1,3 και 15 εκατ. δολαρίων.

Το ακριβές ύψος του οφέλους δεν μπορεί να προσδιοριστεί, καθώς οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου δεν περιλαμβάνουν τον ακριβή αριθμό των μετοχών που κατέχει, ούτε τις συναλλαγές που ενδεχομένως πραγματοποίησε κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο. Πρόκειται, εξάλλου, για αύξηση της χρηματιστηριακής αξίας των επενδύσεών του και όχι κατ' ανάγκην για πραγματοποιηθέντα κέρδη.

Η προσωπική παρέμβαση Τραμπ

Ιδιαίτερη πολιτική διάσταση προσδίδει στην υπόθεση το γεγονός ότι ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε ότι διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην επιστροφή του Χουάνγκ.

Μιλώντας στο CNBC, ο Τραμπ υποστήριξε ότι επικοινώνησε με το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia και έπεισε τα μέλη του να επαναφέρουν τον Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Η Nvidia επιβεβαίωσε ότι είχε λάβει ενημέρωση από υψηλόβαθμα στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι το διοικητικό συμβούλιο έκρινε πως η επιστροφή του Χουάνγκ δεν εγκυμονεί κινδύνους για την εθνική ασφάλεια.

Ο Χουάνγκ είχε παραιτηθεί στις 12 Νοεμβρίου, μετά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για εξωσυζυγικές σχέσεις, μεταξύ των οποίων και με επιχειρηματία την οποία οι αμερικανικές αρχές υποπτεύονται για διασυνδέσεις με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών. Το Πεκίνο αρνείται τις σχετικές κατηγορίες.

Ζητούν έρευνα οι Δημοκρατικοί

Η αποκάλυψη των Financial Times εγείρει ερωτήματα για ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων, δεδομένου ότι ο Αμερικανός πρόεδρος παρενέβη σε μια εταιρική απόφαση από την οποία ενδέχεται να αποκόμισε σημαντικό προσωπικό οικονομικό όφελος.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής της Αριζόνας, Ρούμπεν Γκαγιέγκο, ζήτησε τη διεξαγωγή έρευνας για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ανακοίνωση της επιστροφής του Χουάνγκ.

Ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα των Financial Times για σχολιασμό. Ωστόσο, σε προγενέστερη δήλωσή του στο Reuters, είχε υποστηρίξει ότι το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του προέδρου τελεί υπό την ανεξάρτητη διαχείριση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, χωρίς δυνατότητα παρέμβασης του ίδιου ή των μελών της οικογένειάς του στις επενδυτικές αποφάσεις.

Πηγή: Financial Times