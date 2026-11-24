Όπως αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα Washington Post, ο 64χρονος πρώην δημοσιογράφος επικράτησε της 83χρονης Βιρτζίνια Φοξ στην 5η εκλογική περιφέρεια της Βόρειας Καρολίνας, την οποία η τελευταία εκπροσωπούσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το 2005.

Σύμφωνα με το Associated Press, η επανακαταμέτρηση των ψηφοδελτίων επιβεβαίωσε τη νίκη του Χάμπαρντ με διαφορά μόλις 330 ψήφων.

Το βίντεο που έγινε viral

Κατά τη διάρκεια δημόσιας συζήτησης το 2025, ο Χάμπαρντ είχε αναφερθεί στο τηλεφώνημα που δέχθηκε από την κόρη του, Μέρεντιθ, μετά την πρώτη εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ, το 2016.

At a recent town hall, I was asked what issue was closest to my heart. While there are many issues I deeply care about, supporting the LGBTQ+ community is near and dear to me. Let us celebrate what makes us strong — our individual uniqueness and collective diversity! 🏳️‍🌈 https://t.co/VYqol8HiHX — Chuck Hubbard (@ChuckHubbardNC) June 5, 2025

Η κόρη του, όπως αφηγήθηκε, του είχε τηλεφωνήσει κλαίγοντας, εκφράζοντας την ανησυχία της για το ενδεχόμενο απώλειας των δικαιωμάτων που είχε κατακτήσει η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

Ο Χάμπαρντ υπερασπίστηκε το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να επιλέγει ελεύθερα ποιον αγαπά και πώς ζει. Το απόσπασμα της τοποθέτησής του επανακυκλοφόρησε κατά την προεκλογική περίοδο, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η πολιτική διαδρομή της αντιπάλου του προσδίδει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο εκλογικό αποτέλεσμα, καθώς η Φοξ είχε επανειλημμένα ταχθεί κατά της διεύρυνσης των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, μεταξύ άλλων κατά της ισότητας στον γάμο.

Η ενίσχυση των Δημοκρατικών στον αμερικανικό Νότο

Σύμφωνα με τη Washington Post, η επικράτηση του Χάμπαρντ εντάσσεται σε μια ευρύτερη ενίσχυση των Δημοκρατικών στον αμερικανικό Νότο, την οποία πολιτικοί αναλυτές συνδέουν, μεταξύ άλλων, με τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων για την οικονομική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Χάμπαρντ είχε θέσει στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας του το αυξημένο κόστος ζωής, τη δημόσια εκπαίδευση και την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη.