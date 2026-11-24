Η καθιερωμένη τελετή φωταγώγησης, που σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, αποκτά φέτος ακόμη πιο λαμπερό και εορταστικό χαρακτήρα, με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο μουσική, χορό, χρώματα και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους.

Η γιορτή αρχίζει στις 18:30 με τη μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Παρέλαση, η οποία θα ξεκινήσει από το Α΄ Λύκειο Ε-θνάρχη Μακαρίου Γ΄, θα διασχίσει τη Λεωφόρο Γεωργίου Γρίβα Διγενή και θα καταλήξει στην Πλατεία Κέννεντυ. Στην παρέλαση θα συμμετέχουν τα εντυπωσιακά κλασικά αυτοκίνητα του Paphos Classic Vehicle Club, καθώς και οι σχολές χορού Jake Athanasiades Danceroom, Chameleon Dance Studio και Center of Ballet & Dance M. & S. Chambiaouridou. Χριστουγεννιάτικες φιγούρες, ξυλοπόδαροι και Άγιοι Βασίληδες θα δώσουν ξεχωριστό χρώμα στη δια-δρομή, πλημμυρίζοντας τους δρόμους της πόλης με ρυθμό, χαμόγελα και χριστουγεννιάτικη διάθεση.

Ξεχωριστή θέση στην παρέλαση θα έχει και φέτος το αγαπημένο «Λεωφορείο της Αγάπης», το οποίο θα αποτελέσει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της γιορτής, προτού ξεκινήσει τις καθιερωμένες χριστουγεννιάτικες διαδρομές του στην πόλη. Στις 19:30, η γιορτή μεταφέρεται στην Πλατεία Κέννεντυ, όπου το κοινό θα απολαύσει ένα εορταστικό χορευτικό πρό-γραμμα, συνοδευόμενο από τους ήχους της Φιλαρμονικής του Δήμου Πάφου.

Θα ακολουθήσει η επίσημη Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δένδρου από τον Δημαρχεύοντα Πάφου, κ. Άγγελο Ονησιφόρου, στην παρουσία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Η αντίστροφη μέτρηση και η φωταγώγηση του δένδρου θα σηματοδοτήσουν την έναρξη της εορταστικής περιόδου, μεταμορφώνοντας την καρδιά της πόλης σε ένα φωτεινό χριστουγεννιάτικο σκηνικό. Αμέσως μετά τη φωταγώγηση, τη σκυτάλη παίρνει η μουσική, με μια ξεχωριστή συναυλία που υπόσχεται να γεμίσει την Πλατεία Κέννεντυ με ενέργεια, ρυθμό και αγαπημένες μελωδίες.

Ο Papazó παρουσιάζει το «Μπαλκόνι του Papazó», με special guest τον Akyla, ο οποίος έγινε ευρέως γνωστός και αγαπητός στο κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στη Eurovision.

Οι δύο καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους επί σκηνής, παρουσιάζοντας ένα ξεσηκωτικό και με εορταστι-κή διάθεση μουσικό πρόγραμμα. Στη συναυλία συμμετέχει η Άρτεμις Κυριακοπούλου, ενώ τη μουσική επιμέλεια υπο-γράφει ο Μάριος Καραμπότης. Την παρουσίαση της εκδήλωσης αναλαμβάνουν ο Ηλίας Χαλντούπης και ο Αντρέας Χρυσάνθου. Η διασκέδαση θα συνεχιστεί με After Party στην Πλατεία Κέννεντυ, με το DeeJay Radio και τον Dj Ilias Ηaldoupis, που θα κρατήσουν τον γιορτινό παλμό ζωντανό μέχρι αργά το βράδυ.

Καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, στην Πλατεία Κέννεντυ θα λειτουργούν χριστουγεννιάτικα σπιτάκια με παραδο-σιακές λιχουδιές, ζεστό κρασί και άλλες γιορτινές γεύσεις, δημιουργώντας μια ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα στην καρ-διά της πόλης. Ο Δήμος Πάφου προσκαλεί όλους τους δημότες και επισκέπτες να αγκαλιάσουν με την παρουσία τους αυτή τη μεγάλη γιορτή, να μοιραστούν τη χαρά και τη μαγεία των Χριστουγέννων και να ζήσουν μια αξέχαστη βραδιά!