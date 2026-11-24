Μεταξύ άλλων, το Υπουργείο κάνει λόγο για ενίσχυση του προσωπικού με σχεδόν 150 νέους δεσμοφύλακες, εξετάζει την ανάθεση της σίτισης των κρατουμένων σε εξωτερικό πάροχο, ενώ επιβεβαιώνει την εφαρμογή μέτρου αποφυλάκισης ελαφροποινιτών μετά την έκτιση του 50% της ποινής τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο υπουργός είχε ενημερωθεί για τα ευρήματα της έκθεσης και είχε ευχαριστήσει τον Γενικό Ελεγκτή για τον «αντικειμενικό έλεγχο», ο οποίος, όπως αναφέρεται, επιβεβαιώνει σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα που ο ίδιος είχε εντοπίσει κατά τις επανειλημμένες επισκέψεις του στις Κεντρικές Φυλακές.

Το Υπουργείο υποστηρίζει ότι η προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών κράτησης είχε αρχίσει πολύ πριν από τη δημοσιοποίηση της έκθεσης.

Σχεδόν 150 νέοι δεσμοφύλακες

Σε ό,τι αφορά τη στελέχωση του Τμήματος Φυλακών, στις 18 Δεκεμβρίου αναμένεται να αποφοιτήσουν από τη Σχολή Δεσμοφυλάκων 44 νέοι δεσμοφύλακες, έπειτα από οκτάμηνη διαδικασία προσλήψεων, ενώ εντός του ίδιου μήνα αναμένεται να προκηρυχθεί διαγωνισμός για την πρόσληψη σχεδόν 100 επιπλέον δεσμοφυλάκων.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι στις 2 Νοεμβρίου ανέλαβε καθήκοντα ο νέος διευθυντής του Τμήματος Φυλακών, έπειτα από δεκάμηνη διαδικασία προσλήψεων.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Υπουργείο, έχουν αναβαθμιστεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Σχολής Δεσμοφυλάκων, με τη συμμετοχή εκπαιδευτών από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Εξετάζεται η ανάθεση της σίτισης σε εξωτερικό πάροχο

Σε σχέση με τις συνθήκες κράτησης, το Υπουργείο αναφέρει ότι έχουν κατασκευαστεί ειδικές κλίνες για την καλύτερη αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου στα κελιά, λειτουργεί νέο ιατρείο και έχουν ενισχυθεί οι διαδικασίες καθαριότητας και απολύμανσης.

Την ίδια ώρα, εξετάζεται η κατάργηση της υφιστάμενης λειτουργίας των μαγειρείων και η ανάθεση της σίτισης των κρατουμένων σε εξωτερικό πάροχο μέσω συμφωνίας-πλαισίου. Στόχος, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι η βελτίωση της ποιότητας των γευμάτων, η διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής και η ορθολογική διαχείριση των δαπανών.

Αποφυλακίσεις στο 50% της ποινής

Στο πλαίσιο των μέτρων αποσυμφόρησης των Κεντρικών Φυλακών, το Υπουργείο αναφέρει ότι εφαρμόζεται, με την έγκριση της Γενικής Εισαγγελίας, μέτρο αποφυλάκισης ελαφροποινιτών μετά τη συμπλήρωση του 50% της ποινής τους.

Στην ανακοίνωση, ωστόσο, δεν προσδιορίζεται ο αριθμός των κρατουμένων που έχουν αποφυλακιστεί μέχρι σήμερα βάσει του συγκεκριμένου μέτρου, ούτε η αναμενόμενη συμβολή του στην αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού.

Σε ό,τι αφορά τη δημιουργία ξεχωριστής εγκατάστασης κράτησης ανηλίκων, ως στόχος ολοκλήρωσης τίθεται ο Οκτώβριος του 2027, ενώ έχουν εγκριθεί δύο θέσεις στις μισθολογικές κλίμακες Α11 και Α13 για τη στελέχωση και λειτουργία της.

Χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις νέες Φυλακές

Το Υπουργείο αναφέρει επίσης ότι προχωρεί η διαδικασία δημιουργίας του νέου σωφρονιστικού συγκροτήματος, χωρίς, ωστόσο, να παραθέτει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.

Όπως σημειώνει, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει υποδομές εκπαίδευσης, εργασίας, θεραπείας, άθλησης και πολιτισμού, κατάλληλο διαχωρισμό των κρατουμένων και ολοκληρωμένα προγράμματα κοινωνικής επανένταξης.

Στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση, προχωρεί η υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης κρατουμένων σε τεχνικά επαγγέλματα.

«Δεν υποστηρίζουμε ότι έχουν επιλυθεί όλα τα προβλήματα ούτε παραγνωρίζουμε τη σοβαρότητα των ευρημάτων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας», αναφέρει το Υπουργείο, χαρακτηρίζοντας την έκθεση χρήσιμο εργαλείο και υπογραμμίζοντας ότι ο έλεγχος και η λογοδοσία αποτελούν προϋποθέσεις χρηστής διοίκησης.

«Στόχος μας δεν είναι η διαχείριση της εικόνας των προβλημάτων, αλλά η επίλυσή τους. Η στέρηση της ελευθερίας αποτελεί την ποινή που επιβάλλει η Δικαιοσύνη. Η στέρηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας δεν μπορεί να αποτελεί μέρος αυτής της ποινής», καταλήγει η ανακοίνωση.