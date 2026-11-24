Σε συνέντευξή της στο αιγυπτιακό τηλεοπτικό δίκτυο TEN TV, απόσπασμα της οποίας δημοσίευσε η ίδια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, η Λεπέν καταδίκασε τις ενέργειες της Άγκυρας σε σχέση με τη Λιβύη, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης των σχέσεων της Γαλλίας με την Τρίπολη για τον περιορισμό των μεταναστευτικών ροών.

«Καταγγέλλω τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία έχει συμπεριφερθεί απέναντι στη Λιβύη: παραβιάζει το Δίκαιο της Θάλασσας και θίγει την εδαφική ακεραιότητα των άλλων, κάτι που είναι απαράδεκτο. Πρέπει επίσης να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας με τη Λιβύη για να περιορίσουμε τη μετανάστευση», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), η Λεπέν εξέφρασε τη στήριξή της στις θέσεις της Αιγύπτου αναφορικά με τις θαλάσσιες ζώνες και τις συμφωνίες μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης.

Παράλληλα, εξήρε τη συμβολή της Αιγύπτου στη διατήρηση της περιφερειακής σταθερότητας και εξέφρασε την επιθυμία να συναντηθεί με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, σε περίπτωση εκλογής της στην προεδρία της Γαλλίας.

Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι δηλώσεις της Λεπέν έρχονται περίπου έναν μήνα μετά την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019 από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, στις 20 Οκτωβρίου 2026.

Με ανακοίνωσή της στις 21 Οκτωβρίου, η ΕΕ εξέφρασε την έντονη αποδοκιμασία της για την εξέλιξη αυτή, επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση της ότι το μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, αντιβαίνει στο Δίκαιο της Θάλασσας και δεν μπορεί να επιφέρει έννομες συνέπειες για τρίτα κράτη.

Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία μεταξύ Άγκυρας και Τρίπολης έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την Ελλάδα, την Κύπρο και την Αίγυπτο.