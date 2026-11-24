Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, στις δαπάνες περιλαμβάνονται νέες παρεμβάσεις, εξοφλήσεις έργων που είχαν δρομολογηθεί πριν από τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και δημοτικές συνεισφορές. Τα λειτουργικά έξοδα καταγράφονται χωριστά και ανέρχονται σε περίπου €45 εκατ. Αφορούν, μεταξύ άλλων, την καθαριότητα, την περισυλλογή σκυβάλων, τον ηλεκτροφωτισμό και τη μισθοδοσία. Με τη σύστασή του, ο ενιαίος Δήμος ανέλαβε επίσης προϋφιστάμενες οικονομικές υποχρεώσεις άνω των €14 εκατ. των τεσσάρων τοπικών αρχών.

Ο δήμαρχος Παραλιμνίου – Δερύνειας, Γιώργος Νικολέττος, ανέφερε ότι «από τη σύστασή του, ο ενιαίος Δήμος ανέλαβε την ευθύνη να ολοκληρώσει τα έργα που παρέλαβε και να ανταποκριθεί στις ανάγκες που έθεταν οι δημότες».

Όπως εξήγησε, το Δημοτικό Συμβούλιο καθορίζει τις προτεραιότητές του λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία κάθε παρέμβασης για τους ανθρώπους που εξυπηρετούνται σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα: στο Παραλίμνι, τη Δερύνεια, το Φρέναρος και την Αχερίτου, καθώς και στην τουριστική περιοχή του Πρωταρά. Ο κ. Νικολέττος πρόσθεσε ότι ο Δήμος διεκδικεί και, στις περισσότερες περιπτώσεις, εξασφαλίζει χρηματοδότηση για κάθε επιλέξιμο έργο, ώστε να καλύπτει τις υποχρεώσεις του και να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε διαμερίσματος.

Οδικό δίκτυο και στάθμευση

Για τον πολυώροφο χώρο στάθμευσης δίπλα στο Δημοτικό Μέγαρο Παραλιμνίου δαπανήθηκαν €3,25 εκατ., με χρηματοδότηση €2,24 εκατ. Οι τρεις φάσεις ασφαλτοστρώσεων κάλυψαν και τα τέσσερα δημοτικά διαμερίσματα, με κόστος €2,75 εκατ. και χρηματοδότηση €2,1 εκατ. Ο Δήμος συνεισέφερε €1,16 εκατ. στον δρόμο Δερύνειας – Σωτήρας, συνολικού κόστους €15 εκατ., και κατέβαλε €490.497 για την εξόφληση του έργου στη λεωφόρο Κάππαρη.

Πλήρη χρηματοδότηση εξασφάλισαν οι επιδιορθώσεις πεζοδρομίων στη λεωφόρο Πρωταρά (€751.465) και ο κυκλικός κόμβος στη συμβολή της λεωφόρου Πρωταρά – Κάβο Γκρέκο με την οδό Θαλή (€550.000). Μικρότερες οδικές παρεμβάσεις περιλάμβαναν οριζόντια σήμανση σε όλο τον Δήμο (€240.000), κατασκευή δρόμων και πεζοδρομίων (€100.000), νέους χώρους στάθμευσης στον Πρωταρά (€81.497) και στην οδό Γρηγόρη Αυξεντίου, καθώς και συντήρηση αγροτικών δρόμων στο Φρέναρος.

Στο Παραλίμνι και στον Κάππαρη έγιναν διανοίξεις και συμπληρώσεις οδών. Για τους πεζούς κατασκευάστηκε πεζογέφυρα στην οδό Ηρακλή Χατζηράκλη, πεζοδρόμια κοντά στην Τεχνική Σχολή και έγιναν επιδιορθώσεις στη λεωφόρο των ξενοδοχείων στον Πρωταρά. Φώτα τροχαίας τοποθετήθηκαν στη συμβολή της λεωφόρου Πρωταρά με την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου και κοντά στο Γυμνάσιο Παραλιμνίου.

Πολιτισμός, κοινωνικές υποδομές και πάρκα

Για την Αίθουσα Πολιτισμού Δερύνειας εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση €5 εκατ. σε συνολικό κόστος €6 εκατ. Στον απολογισμό περιλαμβάνονται επίσης η δημοτική βιβλιοθήκη στη Δερύνεια, το Δημοτικό Μουσείο Εθνικής Ιστορίας και τα μνημεία Ισαάκ – Σολωμού και Γενοκτονίας των Ποντίων στο Παραλίμνι, η αναβάθμιση του «Τάφου της Βασίλισσας» και η διάνοιξη του αρχαιολογικού οικισμού Νησιών στον Πρωταρά. Στην Αχερίτου έγιναν παρεμβάσεις, μεταξύ άλλων, στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου και στον χώρο εκδηλώσεων.

Ο Δήμος κατέβαλε €1,36 εκατ. για την εξόφληση της Λαϊκής Αγοράς Δερύνειας και €1,23 εκατ. για την εξόφληση της Παιδικής Λέσχης Παραλιμνίου. Στην Αχερίτου ανακαινίστηκαν το Ιατρείο και η Παιδική Λέσχη, με κόστος €105.391. Στη Δερύνεια επεκτάθηκε το κοιμητήριο και διαμορφώθηκε η είσοδός του. Στο Κοινοτικό Μέγαρο Φρενάρους εγκαταστάθηκε μηχάνημα ανάληψης μετρητών χωρίς δαπάνη για τον Δήμο.

Το Γραμμικό Πάρκο Αχερίτου κόστισε €970.223, με χρηματοδότηση €900.000. Στη Δερύνεια αναβαθμίστηκαν το Πάρκο Παύλου Λιασίδη και το αμφιθέατρο, ενώ στον Πρωταρά ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στις πλατείες Προφήτη Ηλία, Λεύκολλας, Μελιζόνας και Περνέρας. Αναβαθμίστηκαν επίσης εννέα πάρκα στις γειτονιές του Παραλιμνίου και του Φρενάρους, ενώ διαμορφώθηκαν οι είσοδοι του Παραλιμνίου στους κυκλικούς κόμβους Αγίου Παντελεήμονα και «Χαραλαμπίδη».

Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν ακόμη το πάρκο νεολαίας στο Φρέναρος, το υπαίθριο γήπεδο καλαθόσφαιρας του Συνοικισμού Παραλιμνίου και την αναβάθμιση του γηπέδου «Τάσος Μάρκου» και του Κοινοτικού Γηπέδου Αχερίτου.

Τουρισμός και ενεργειακές παρεμβάσεις

Περίπου €300.000 διατέθηκαν για ομπρέλες, κρεβατάκια και ντουζιέρες στις παραλίες. Η χρηματοδότηση ανήλθε σε €80.000, ενώ αξιοποιήθηκαν και τα ανάλογα έσοδα του Δήμου. Στην παραλία Fig Tree Bay αναβαθμίστηκαν οι χώροι υγιεινής και ο παιχνιδότοπος. Οι εργασίες περιλάμβαναν επίσης φωτισμό του νησιού με αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα, εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση των λουομένων και εξοπλισμό άθλησης στο Fig Tree Bay και στην Περνέρα. Στον παραλιακό πεζόδρομο συντηρήθηκαν τα μεταλλικά στέγαστρα και δημιουργήθηκαν πάρκο καλλισθενικής γυμναστικής και σημεία φωτογράφισης.

Την παραλιακή περιοχή του Πρωταρά εμπλούτισαν πέντε γλυπτά, τρία από τα οποία ήταν δωρεές, καθώς και εικαστικές παρεμβάσεις και πινακίδες τοπωνυμίων. Στο Φρέναρος αντικαταστάθηκαν παραδοσιακές βρύσες με πλήρη χρηματοδότηση της ΕΤΑΠ Αμμοχώστου. Για την ενημέρωση των επισκεπτών εγκαταστάθηκαν οθόνες αφής και εκδόθηκαν τουριστικός, αρχαιολογικός και καταδυτικός οδηγός, καθώς και λεύκωμα για τον θαλάσσιο πλούτο του Δήμου.

Πλήρη χρηματοδότηση εξασφάλισαν το Πράσινο Σημείο (€1,2 εκατ.) και η ενεργειακή αναβάθμιση της δημοτικής αποθήκης (€320.000) στη Δερύνεια. Ο Δήμος αντικατέστησε ενεργοβόρους λαμπτήρες οδικού φωτισμού με φωτιστικά LED, με εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας αξίας άνω του €1 εκατ. ετησίως. Τοποθέτησε επίσης αυτόνομα φωτοβολταϊκά φωτιστικά και εγκατέστησε 12 φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων στα τέσσερα δημοτικά διαμερίσματα. Στο Παραλίμνι περιλαμβάνονται ακόμη το παρατηρητήριο της λίμνης και το πάρκο σκύλων. Οι δημοτικές υπηρεσίες ενισχύθηκαν με οχήματα, βαρέα μηχανήματα, εξοπλισμό και στολές προσωπικού.

Έργα υπό προώθηση και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός

Έξι έργα συνολικού εκτιμώμενου κόστους περίπου €25 εκατ. προωθούνται προς έναρξη. Για τον Νότιο Περιφερειακό Δερύνειας (€13 εκατ.) ολοκληρώθηκαν τα κατασκευαστικά σχέδια. Για τις κεντρικές πλατείες Παραλιμνίου (€5 εκατ.) και Φρενάρους (€1,5 εκατ.) προβλέπεται κρατική συμμετοχή κατά τα δύο τρίτα, ενώ για την οδό Γιωρκή Παπαδοπούλου (€4,7 εκατ.) η κρατική συμμετοχή προβλέπεται στα τέσσερα πέμπτα.

Στο Φρέναρος προωθούνται επίσης ο χώρος στάθμευσης του Κοινοτικού Σταδίου (€400.000), με συμμετοχή του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού κατά τα δύο τρίτα, και η αναστύλωση της Αγίας Μαρίνας (€350.000), με πλήρη χρηματοδότηση από το Τμήμα Αρχαιοτήτων.

Σε στάδιο σχεδιασμού ή αδειοδότησης βρίσκονται οι επόμενες φάσεις του παραλιακού πεζόδρομου Πρωταρά. Για την τέταρτη φάση (€10 εκατ.) εκδόθηκε πολεοδομική άδεια και εκκρεμεί η άδεια οικοδομής. Επόμενο βήμα για την πέμπτη φάση είναι η υποβολή αίτησης για πολεοδομική άδεια. Ο οδικός σχεδιασμός περιλαμβάνει το «Link 5» (€10 εκατ.), τον δρόμο από τον κυκλικό κόμβο Ανεμόμυλων προς τη Σωτήρα (€9 εκατ.), τη σύνδεση των αλιευτικών καταφυγίων μέσω της οδού Βρυσουδιών (€9 εκατ.) και τη δεύτερη φάση της οδού Σταδίου (€2 εκατ.).

Ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός περιλαμβάνει την ανάπλαση του κεντρικού πυρήνα Παραλιμνίου (€9 εκατ.), την Πλατεία Δερύνειας (€2,5 εκατ.), το Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο Παραλιμνίου με θέατρο και συνεδριακό χώρο (€9 εκατ.), την αναβάθμιση του παλαιού κινηματογράφου «Λήναιον» (€2 εκατ.) και το Πολιτιστικό Κέντρο και Εργαστήριο Πολιτισμού στο Φρέναρος (€500.000).

Πηγή: ΚΥΠΕ