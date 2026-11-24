Μια εντυπωσιακή παλαιοντολογική ανακάλυψη στην Καταλονία της Ισπανίας φέρνει στο φως τα απολιθωμένα οστά ενός γιγαντιαίου δεινοσαύρου, ο οποίος έζησε πριν από περίπου 70 εκατομμύρια χρόνια και ενδέχεται να ξεπερνούσε σε μέγεθος άλλους τιτανόσαυρους που έχουν εντοπιστεί στην ευρωπαϊκή ήπειρο.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Βρέθηκε στην Ισπανία ο μεγαλύτερος δεινόσαυρος της Ευρώπης; Παλαιοντολογική ανακάλυψη γιγαντιαίων διαστάσεων
ACN / Museu de la Conca Dellà / Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont.
Το απολίθωμα ηλικίας 70 εκατομμυρίων ετών ενδέχεται να ανήκει στον μεγαλύτερο δεινόσαυρο που έχει ανακαλυφθεί στην Ευρώπη, ενώ οι επιστήμονες εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για άγνωστο μέχρι σήμερα είδος
Ερευνητές του Μουσείου Conca Dellà και του Καταλανικού Ινστιτούτου Παλαιοντολογίας Miquel Crusafont κατάφεραν να ανασύρουν τον απολιθωμένο λαιμό του ζώου, μήκους περίπου επτά μέτρων, από τον ανασκαφικό χώρο Molí del Piteu, κοντά στην κοινότητα Isona, στην επαρχία της Λιέιδα. Η ανακάλυψη παρουσιάστηκε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, με τους επιστήμονες να εκτιμούν ότι τα χαρακτηριστικά των οστών ενδέχεται να οδηγήσουν στην αναγνώριση ενός νέου είδους τιτανόσαυρου.
Επιχείρηση για τη μεταφορά 18 τόνων
Η ανάσυρση του απολιθώματος πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη και διήρκεσε περίπου τέσσερις ώρες, καθώς χρειάστηκε η επιστράτευση βαρέων μηχανημάτων για τη μετακίνηση του τεράστιου όγκου πετρώματος που περιέβαλλε τα οστά. Το συνολικό βάρος του ευρήματος, μαζί με τα πετρώματα, έφθανε τους 18 τόνους. Κατά τη διάρκεια της φόρτωσής του σε ειδικό ρυμουλκούμενο αποκολλήθηκε ένα τμήμα του, με τους επιστήμονες να καλούνται πλέον να αξιολογήσουν κατά πόσο έχουν επηρεαστεί ορισμένα από τα οστά. Ο συγκεκριμένος ανασκαφικός χώρος εντοπίστηκε πριν από περίπου πέντε χρόνια, ενώ οι συστηματικές ανασκαφές άρχισαν δύο χρόνια αργότερα.
Στα ίχνη ενός άγνωστου γίγαντα
Το νέο εύρημα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το 2014 είχε ανακαλυφθεί στην ίδια ευρύτερη περιοχή ένας άλλος τιτανόσαυρος, το μήκος του οποίου υπολογίστηκε μεταξύ 15 και 18 μέτρων. Οι διαστάσεις των οστών του νέου ευρήματος αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο ο συγκεκριμένος δεινόσαυρος να ήταν ακόμη μεγαλύτερος, χωρίς αυτό να έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής. Στην περιοχή εντοπίστηκαν επίσης πολυάριθμα δόντια σαρκοφάγων δεινοσαύρων, γεγονός που, σύμφωνα με τους ερευνητές, αποτελεί ένδειξη ότι το ζώο ενδέχεται να είχε αποτελέσει τροφή για άλλους δεινοσαύρους.
Το επόμενο στάδιο της έρευνας περιλαμβάνει την προσεκτική αφαίρεση των πετρωμάτων και τον καθαρισμό των απολιθωμένων οστών, ώστε οι παλαιοντολόγοι να μπορέσουν να προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά του ζώου και να διαπιστώσουν εάν πρόκειται πράγματι για ένα άγνωστο μέχρι σήμερα είδος.
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