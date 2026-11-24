Τράπεζες στην Τουρκία έκλεισαν μονομερώς στις 19 Νοεμβρίου τους λογαριασμούς των γραφείων συναλλάγματος στην «τδβκ», σύμφωνα με ανακοίνωση του αντιπροέδρου του Τουρκοκυπριακού Συνδέσμου Γραφείων Συναλλάγματος, Άρντα Τουτζάρ, όπως μεταδόθηκε στο ψευδοκράτος.
Κατεχόμενα: Αντιδράσεις για το μονομερές κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών γραφείων συναλλάγματος
Ο αντιπρόεδρος του Τουρκοκυπριακού Συνδέσμου Γραφείων Συναλλάγματος ζητά την επαναφορά τους και καλεί τις «αρμόδιες αρχές» να άρουν τα εμπόδια στις τραπεζικές συναλλαγές.
Σε γραπτή δήλωσή του, ο κ. Τουτζάρ ανέφερε ότι η απόφαση αναμένεται να ενισχύσει την άτυπη οικονομική δραστηριότητα και κάλεσε το «υπουργείο οικονομικών» να παρέμβει.
Όπως σημείωσε, δεν ενημερώθηκαν πριν από το κλείσιμο των λογαριασμών ούτε τα γραφεία που είναι μέλη του Συνδέσμου ούτε όσα δεν είναι μέλη. Πρόσθεσε ότι πλέον δεν μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές μέσω τραπεζών και ότι το απότομο κλείσιμο των συστημάτων διέκοψε αμέσως τη ροή μετρητών και συναλλαγών σε συνάλλαγμα στην αγορά.
Ο κ. Τουτζάρ ζήτησε να επαναφερθούν οι λογαριασμοί, χαρακτηρίζοντας το κλείσιμό τους σοβαρό λάθος που πρέπει να διορθωθεί το συντομότερο δυνατό.
Αν, όπως ανέφερε, το κλείσιμο αποτελεί συνειδητή απόφαση, το «υπουργείο οικονομικών» και οι διαχειριστές του συστήματος θα πρέπει να εξηγήσουν δημόσια πώς σκοπεύουν να αποζημιώσουν τα γραφεία συναλλάγματος για τις ζημιές που έχουν υποστεί.
«Αυτή η απόφαση, η οποία εξωθεί εκτός συστήματος τα γραφεία συναλλάγματός μας, που υποστηρίζουν μια ρυθμιζόμενη και διαφανή αγορά, πρέπει να ανακληθεί άμεσα», δήλωσε ο κ. Τουτζάρ. Κάλεσε τις «αρμόδιες αρχές», και πρωτίστως το «υπουργείο οικονομικών», να άρουν τα εμπόδια στις τραπεζικές συναλλαγές.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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