Σε γραπτή δήλωσή του, ο κ. Τουτζάρ ανέφερε ότι η απόφαση αναμένεται να ενισχύσει την άτυπη οικονομική δραστηριότητα και κάλεσε το «υπουργείο οικονομικών» να παρέμβει.

Όπως σημείωσε, δεν ενημερώθηκαν πριν από το κλείσιμο των λογαριασμών ούτε τα γραφεία που είναι μέλη του Συνδέσμου ούτε όσα δεν είναι μέλη. Πρόσθεσε ότι πλέον δεν μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές μέσω τραπεζών και ότι το απότομο κλείσιμο των συστημάτων διέκοψε αμέσως τη ροή μετρητών και συναλλαγών σε συνάλλαγμα στην αγορά.

Ο κ. Τουτζάρ ζήτησε να επαναφερθούν οι λογαριασμοί, χαρακτηρίζοντας το κλείσιμό τους σοβαρό λάθος που πρέπει να διορθωθεί το συντομότερο δυνατό.

Αν, όπως ανέφερε, το κλείσιμο αποτελεί συνειδητή απόφαση, το «υπουργείο οικονομικών» και οι διαχειριστές του συστήματος θα πρέπει να εξηγήσουν δημόσια πώς σκοπεύουν να αποζημιώσουν τα γραφεία συναλλάγματος για τις ζημιές που έχουν υποστεί.

«Αυτή η απόφαση, η οποία εξωθεί εκτός συστήματος τα γραφεία συναλλάγματός μας, που υποστηρίζουν μια ρυθμιζόμενη και διαφανή αγορά, πρέπει να ανακληθεί άμεσα», δήλωσε ο κ. Τουτζάρ. Κάλεσε τις «αρμόδιες αρχές», και πρωτίστως το «υπουργείο οικονομικών», να άρουν τα εμπόδια στις τραπεζικές συναλλαγές.

Πηγή: ΚΥΠΕ