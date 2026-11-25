Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Πρόεδρος σημείωσε ότι τα ΜΚΔ προσφέρουν δυνατότητες επικοινωνίας, μάθησης, έκφρασης και δημιουργικότητας. Παράλληλα, ανέφερε ότι η έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο, ο διαδικτυακός εκφοβισμός, η διαρκής κοινωνική σύγκριση και οι επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης στην καθημερινότητα των παιδιών δημιουργούν νέες προκλήσεις. Κάλεσε τους πολίτες να καταθέσουν απόψεις και εισηγήσεις στο πλαίσιο της διαβούλευσης.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Διακυβέρνησης, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε στις 16 Σεπτεμβρίου 2026 το Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των Παιδιών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, στο πλαίσιο των εξαγγελιών του Προέδρου κατά την παρουσίαση του Ετήσιου Προγραμματισμού Διακυβέρνησης για το 2026. Το Σχέδιο περιλαμβάνει τρεις βασικούς πυλώνες: νομοθετική ρύθμιση, αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων, καθώς και εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο, με τίτλο «Ο περί Προστασίας των Ανηλίκων κατά τη Χρήση Επιγραμμικών Υπηρεσιών Κοινωνικής Δικτύωσης Νόμος του 2026», αποτελεί μέρος του πρώτου πυλώνα του Σχεδίου Δράσης.

Με βάση την προτεινόμενη ρύθμιση, οι πάροχοι ΜΚΔ δεν θα μπορούν να επιτρέπουν τη δημιουργία ή διατήρηση λογαριασμού από ή για παιδιά κάτω των 15 ετών, ακόμη και αν υπάρχει συγκατάθεση γονέα ή κηδεμόνα.

Για την εφαρμογή του ηλικιακού ορίου, οι πάροχοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν μηχανισμούς επαλήθευσης ηλικίας, με σεβασμό στην ιδιωτικότητα και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης μεταβατικές ρυθμίσεις για τους υφιστάμενους λογαριασμούς και υποχρεώσεις ενημέρωσης των χρηστών.

Την εποπτεία της εφαρμογής θα έχει η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών, ως εθνικός Συντονιστής Ψηφιακών Υπηρεσιών. Η Αρχή θα μπορεί να επιβάλλει διοικητικά μέτρα και πρόστιμα σε περίπτωση παράβασης των σχετικών υποχρεώσεων.

Η ρύθμιση αφορά ειδικά τα ΜΚΔ και όχι το σύνολο της διαδικτυακής δραστηριότητας των παιδιών. Από το πεδίο εφαρμογής της εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, οι διαδικτυακές εγκυκλοπαίδειες και οι εκπαιδευτικές και επιστημονικές πλατφόρμες.

Στον ευρύτερο διάλογο περιλαμβάνεται και η πρωτοβουλία καταγραφής των απόψεων των πολιτών μέσω της πλατφόρμας «Φωνή του Πολίτη». Όπως αναφέρεται, οι απόψεις των νέων, οι εμπειρίες των γονέων, η γνώση εκπαιδευτικών και ειδικών, καθώς και οι εισηγήσεις ενδιαφερόμενων πολιτών και φορέων μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου.

Η δημόσια διαβούλευση θα παραμείνει ανοικτή έως την Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ