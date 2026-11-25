Για περίπου οκτώ ώρες διήρκεσε την Τρίτη η «ακροαματική διαδικασία» στα κατεχόμενα για το ναυάγιο του πλοίου Filo Jet, στα ανοικτά της Κερύνειας. Οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων υπέβαλαν ερωτήσεις για την έκθεση πραγματογνωμοσύνης και τις επιχειρήσεις διάσωσης μετά το ατύχημα. Η «δίκη» θα συνεχιστεί σήμερα το πρωί στο «επαρχιακό δικαστήριο» Κερύνειας, για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, με εξέταση μαρτύρων.
Επεισοδιακή «δίκη» για το ναυάγιο του Filo Jet: Αμφισβητούν τον πραγματογνώμονα, αιχμές για την «ακτοφυλακή»
Περίπου οκτώ ώρες διήρκεσε η ακροαματική διαδικασία της Τρίτης, με ερωτήσεις για την πραγματογνωμοσύνη και τις επιχειρήσεις διάσωσης.
Σύμφωνα με τ/κ μέσα ενημέρωσης, η διαδικασία διακόπηκε για περίπου μισή ώρα λόγω έντασης στην αίθουσα και στη συνέχεια συνεχίστηκε με ερωτήσεις της συνηγόρου υπεράσπισης Μπαχάρ Ερσέζερ προς τον πραγματογνώμονα Βαρισλί. Η Ερσέζερ αμφισβήτησε την επαγγελματική του επάρκεια και τον κατηγόρησε για μεροληψία.
Άλλα τ/κ μέσα μετέδωσαν ότι υπήρξε ένταση μεταξύ της «εισαγγελέα» Ντογά Τοκάι και της Ερσέζερ. Κατά τις ερωτήσεις της προς τον Βαρισλί, η συνήγορος παρουσίασε φωτογραφίες του πλοίου και υποστήριξε ότι η έκθεση δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και βασίζεται σε υποθετικές εξετάσεις.
Απαντώντας σε ερώτηση της Ερσέζερ, ο Βαρισλί είπε ότι είχε δει σε ορισμένα έγγραφα πως το πλοίο μεταβιβάστηκε ως ναυάγιο, ώστε να καταστεί δυνατή η καταχώρισή του στο «νηολόγιο» του ψευδοκράτους. Ο «δικαστής» απέρριψε αίτημα της Ερσέζερ να καταθέσει οπτικό υλικό στο δικαστήριο, το οποίο, όπως ισχυρίστηκε, αφορούσε το πλοίο.
Η Ερσέζερ υποστήριξε ότι το μπροστινό μέρος του πλοίου δεν συμφωνεί με τις εικόνες της αναπαράστασης και τον υφιστάμενο σχεδιασμό του. Αμφισβήτησε επίσης την επαγγελματική επάρκεια του Βαρισλί, λέγοντας ότι το πιστοποιητικό του είχε λήξει. Ο Βαρισλί κατέθεσε από την πλευρά του έγγραφο που πιστοποιεί ότι είναι Α΄ Μηχανικός εμπορικού ναυτικού.
Η Ερσέζερ ισχυρίστηκε ακόμη ότι η «ακτοφυλακή» δεν επενέβη εγκαίρως και επαρκώς μετά το ατύχημα, υποβάλλοντας σχετικές ερωτήσεις στον Βαρισλί, ο οποίος υπηρετεί στην εν λόγω «υπηρεσία».
Ερωτήσεις στον πραγματογνώμονα υπέβαλε και ο συνήγορος της υποπλοιάρχου M.N.S., Μπουγρά Αλτάν. Ο Αλτάν ισχυρίστηκε ότι η έκθεση πραγματογνωμοσύνης συντάχθηκε βάσει τριών φωτογραφιών, ενώ ο Βαρισλί υπενθύμισε ότι βασίζεται σε μαθηματικούς υπολογισμούς.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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