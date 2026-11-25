Σύμφωνα με τ/κ μέσα ενημέρωσης, ο κ. Ουστέλ ανέφερε ότι ο νέος «οικονομικός κανονισμός των δυνάμεων ασφαλείας» συνδέει τα επιδόματα δυσκολίας και επικινδυνότητας με τον εκάστοτε κατώτατο μισθό, ώστε η αμοιβή να διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό, τη θέση και τις συνθήκες εργασίας.

Το γενικό επίδομα δυσκολίας θα ανέρχεται στο 30% του κατώτατου μισθού για συμβασιούχους οπλίτες, στο 25% για μόνιμους «αξιωματικούς και υπαξιωματικούς», στο 20% για στρατιωτικούς υπαλλήλους και στο 10% για συμβασιούχο προσωπικό και εργάτες.

Για το προσωπικό σε σκάφη και πλοία προβλέπεται επίδομα 25% του κατώτατου μισθού, για διοικητές μονάδων 20% και για υπαξιωματικούς μονάδων 15%. Επίδομα από 10% έως 35% προβλέπεται για καταδρομείς, ομάδες υποβρύχιων καταστροφών, ελεύθερους σκοπευτές και αλεξιπτωτιστές. Οι πυροτεχνουργοί θα λαμβάνουν 25% και οι χειριστές drones 20%, ενώ για τα πληρώματα πτήσεων και αποστολών το επίδομα θα είναι 80% τον μήνα. Για τους πιλότους θα κυμαίνεται από 150% έως 450%, ανάλογα με τα έτη πτητικής υπηρεσίας.

Επίδομα 20% του κατώτατου μισθού προβλέπεται για το προσωπικό των οικονομικών και νομικών υπηρεσιών και των δημοσίων σχέσεων, ενώ το τεχνικό προσωπικό συντήρησης θα λαμβάνει 10%.

Για την υπηρεσία σε απομακρυσμένες περιοχές, συγκεκριμένα στα Κόκκινα και στην Πύλα, θα καταβάλλεται αποζημίωση δυσμενών συνθηκών 50% σε μόνιμους, εφέδρους, συμβασιούχους και πολιτικό προσωπικό, 25% σε κληρωτούς δεκανείς και στρατιώτες και 10% σε κληρωτούς λοχίες.

Ο κ. Ουστέλ ανακοίνωσε ακόμη ότι θα αυξηθούν τα επιδόματα και τα οδοιπορικά των στρατιωτικών σπουδαστών που φοιτούν στην Τουρκία, καθώς και οι αποζημιώσεις επιστράτευσης.

Για την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων συνταξιοδότησης συμβασιούχων οπλιτών, μεταξύ των οποίων και όσων μετατάχθηκαν σε πολιτικό προσωπικό, προωθούνται λύσεις, πρόσθεσε. Θα αναγνωρίζονται ως συντάξιμα τα προηγούμενα έτη υπηρεσίας τους ως συμβασιούχων, καθώς και ο χρόνος φοίτησης σε στρατιωτικές σχολές πριν από την ορκωμοσία των «αξιωματικών και υπαξιωματικών».

Σύμφωνα με τον Ουνάλ Ουστέλ, στόχος είναι να αναγνωριστούν έμπρακτα οι θυσίες του προσωπικού και να ενισχυθούν το ηθικό και η επιχειρησιακή ετοιμότητα των «δυνάμεων ασφαλείας».

Μιλώντας χθες σε «προεκλογική» συγκέντρωση, ο κ. Ουστέλ είπε επίσης ότι το ΚΕΕ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να υλοποιήσει την εξαγγελία για πλήρη εξαγοράσιμη στρατιωτική θητεία, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ