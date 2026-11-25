Σύμφωνα με ανακοίνωση του Μουσικού Σχολείου Πάφου η Χορωδία του Μουσικού Σχολείου Πάφου είχε την ιδιαίτερη τιμή να συμμετάσχει σε αυτή τη σπουδαία μουσική διοργάνωση, συμπράττοντας με τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου και διακεκριμένους καλλιτέχνες.

Μέσα από αυτή τη συμμετοχή, οι μαθητές μας έγιναν πρεσβευτές της κυπριακής μουσικής και πολιτιστικής δημιουργίας, προβάλλοντας το έργο και την ποιότητα της μουσικής εκπαίδευσης του τόπου μας σε ένα διεθνές πολιτιστικό περιβάλλον.

Το Μουσικό Σχολείο Πάφου εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του στον κ. Κύρο Πατσαλίδη για την πρωτοβουλία, το όραμα και την καθοριστική συμβολή του στη διοργάνωση, στο Κυπριακό Πολιτιστικό Κέντρο Βιέννης, στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και ιδιαίτερα στις κυρίες Χαρά Αναστασίου και Αντωνία Φοράρη, του Γραφείου Μουσικής Μέσης Εκπαίδευσης, για την πολύτιμη συμβολή και στήριξή τους στην πραγματοποίηση της συναυλίας.

Ευχαριστίες επίσης στη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου για την άψογη συνεργασία.

Για τους μαθητές μας, προστίθεται στην ανακοίνωση , το ταξίδι αυτό αποτέλεσε μια ανεπανάληπτη εμπειρία, γεμάτη συγκινήσεις, δημιουργικές συναντήσεις και πολύτιμες αναμνήσεις.

Τέτοιες εμπειρίες διευρύνουν τους μουσικούς τους ορίζοντες και εμπλουτίζουν την καλλιτεχνική τους παιδεία. Θερμά συγχαρητήρια εκφράζονται ακόμη στους καθηγητές για την προετοιμασία και την αφοσίωσή τους και ιδιαίτερα στον μαέστρο της Χορωδίας, κ. Σόλωνα Κλάδα, για την εξαιρετική μουσική προετοιμασία, την καθοδήγηση και την καλλιτεχνική του συμβολή.

Ένα μεγάλο μπράβο εκφράζεται από την διεύθυνση του σχολείου και στα παιδιά . Με το ταλέντο, την προσπάθεια και την αγάπη τους για τη μουσική μάς έκαναν όλους περήφανους,προστίθεται στην ανακοίνωση.