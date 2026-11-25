Όπως επισημαίνει, η «Ανθρώπινη Πόλη» δημιουργήθηκε το 2024 στο πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με βασικό στόχο να εκφράσει και να εκπροσωπήσει τη φωνή των πολιτών στην καθημερινότητα της πόλης.

Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας, σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκονται η ανάπτυξη, η βελτίωση της λειτουργίας της πόλης, ο εκσυγχρονισμός των υποδομών και η προστασία του περιβάλλοντος.

Ο Ανδρέας Γρηγοριάδης υπογραμμίζει παράλληλα ότι η «Ανθρώπινη Πόλη» δεν είχε πολιτικό ή κομματικό χαρακτήρα, ούτε δημιουργήθηκε με στόχο να εξελιχθεί σε πολιτική κίνηση.

Αντίθετα, όπως αναφέρει, επρόκειτο και εξακολουθεί να αποτελεί μια αυτοδιοικητική πρωτοβουλία με συγκεκριμένες αρχές, στόχους και προτεραιότητες.

Στην τοποθέτησή του αναφέρεται και στο γεγονός ότι ορισμένοι από τους υποψηφίους της κίνησης στις δημοτικές εκλογές προέρχονταν από τον χώρο της ΕΔΕΚ. Διευκρινίζει, ωστόσο, ότι αυτό δεν αναιρούσε την αυτονομία και την ανεξαρτησία της αυτοδιοικητικής τους παρουσίας.

Σε σχέση με την πρόσφατη απόφαση ορισμένων στελεχών να διεκδικήσουν εκλογή στα επαρχιακά όργανα της ΕΔΕΚ, ο κ. Γρηγοριάδης τη χαρακτηρίζει προσωπική πολιτική επιλογή και δημοκρατικό δικαίωμά τους.

Όπως τονίζει, η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν σημαίνει ότι η «Ανθρώπινη Πόλη» παύει να υφίσταται ή ότι ακυρώνονται οι αρχές και οι στόχοι με τους οποίους δημιουργήθηκε. Ο ίδιος δηλώνει ότι συνεχίζει να εκπροσωπεί την «Ανθρώπινη Πόλη» και τους πολίτες που την εμπιστεύθηκαν στις δημοτικές εκλογές, μεταφέροντας, όπως αναφέρει, τις φωνές και τις διεκδικήσεις τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει μάλιστα στο μήνυμα ότι η αυτοδιοικητική κίνηση δεν πρόκειται να σιωπήσει. «Η “Ανθρώπινη Πόλη” ούτε διαλύεται ούτε σιωπά», είναι το σαφές μήνυμα που εκπέμπει, υποστηρίζοντας ότι η φωνή των πολιτών παραμένει ζωντανή και θα συνεχίσει να εκφράζεται μέσα από τη δράση και την παρουσία της.

Παράλληλα, ο Ανδρέας Γρηγοριάδης εύχεται κάθε επιτυχία στους Χρήστο Παυλίδη και Ανδρέα Διογένους, καθώς και σε όσους, όπως αναφέρει, εκπροσωπούν τη νέα φωνή, την αλλαγή και τη νέα ηγεσία της ΕΔΕΚ. Κλείνοντας, υπογραμμίζει τη σημασία της δημοκρατίας, της πολυφωνίας και της συμμετοχής στα κοινά, σημειώνοντας ότι πρόκειται για στοιχεία που οφείλουν όλοι να σέβονται και να ενισχύουν. Με τη συγκεκριμένη δημόσια παρέμβαση, ο δημοτικός σύμβουλος επιχειρεί να βάλει τέλος στη συζήτηση περί διάλυσης της «Ανθρώπινης Πόλης», ξεκαθαρίζοντας ότι, από τη δική του πλευρά, η αυτοδιοικητική παρουσία της κίνησης συνεχίζεται και η εκπροσώπηση των πολιτών παραμένει ενεργή.