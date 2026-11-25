Ο 22χρονος παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας, όπου του απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες. Η υπόθεση ορίστηκε για ακρόαση στις 28 Ιανουαρίου 2027.

Σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει σε προηγούμενη δικάσιμο ο ανακριτής της υπόθεσης, την ημέρα του συμβάντος «διαβιβάστηκε πληροφορία από το Κέντρο Ελέγχου Μηνυμάτων της ΑΔΕ Λάρνακας ότι σε συγκεκριμένη περιοχή στην Αραδίππου υπάρχει τραυματισμένο πρόσωπο, τα τραύματα του οποίου πιθανόν να προκλήθηκαν από μαχαίρι».

Μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Αραδίππου μετέβησαν αμέσως στην περιοχή και εντόπισαν τραυματισμένο άτομο, το οποίο παραλάμβανε ασθενοφόρο του ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας. Στην οικία διαμένουν αλλοδαποί από τη Σρι Λάνκα.

Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι ο ύποπτος, το θύμα και ένας ακόμη ομοεθνής τους είχαν πάει για νυχτερινή έξοδο. Κατά την επιστροφή τους, αρχικά συζήτησαν έντονα στον εξωτερικό χώρο της κατοικίας όπου διέμεναν και διαπληκτίστηκαν. Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε αφού εισήλθαν στο σπίτι.

Ο ύποπτος φέρεται να χρησιμοποίησε δύο κουζινικά μαχαίρια, τα οποία πιθανόν να πήρε από την κατοικία, και να τραυμάτισε το θύμα σε δύο σημεία του θώρακα, σε τρία σημεία του αριστερού χεριού, στην κοιλιακή χώρα και στη δεξιά παλάμη.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, όπου εξετάστηκε και η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε σοβαρή. Μετά τα αδικήματα, ο ύποπτος εγκατέλειψε τον χώρο διαμονής του. Εντοπίστηκε δύο ώρες αργότερα σε γειτονική περιοχή και οδηγήθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Αραδίππου για εξετάσεις.

Κατά την προφορική ανάκρισή του, ο ύποπτος ανέφερε ότι είναι φίλος με τον παραπονούμενο, ότι διαμένουν και εργάζονται μαζί, και παραδέχθηκε πως ήταν το πρόσωπο που προκάλεσε τα τραύματα.

Πηγή: ΚΥΠΕ