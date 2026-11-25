Μιλώντας στην εφημερίδα «Γενί Ντουζέν», ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, Αγιέρ Γιαρκινέρ, κατηγόρησε την «κυβέρνηση» και τη «διοίκηση» της «αρχής ηλεκτρισμού» (KIB-TEK) ότι ακολούθησαν προσχηματική διαδικασία προς όφελος της AKSA, επιβαρύνοντας, όπως είπε, τον τουρκοκυπριακό «λαό». Υποστήριξε ότι προκηρύχθηκαν δύο διαγωνισμοί με ανέφικτα χρονικά περιθώρια, ώστε να μην υποβληθούν προσφορές και να δοθεί στη συνέχεια απευθείας «άδεια» στην εταιρεία. Ως σκάνδαλο χαρακτήρισε επίσης το γεγονός ότι οι γεννήτριες απέπλευσαν από το Μπαγκλαντές δύο μήνες πριν από τη λήψη των αποφάσεων.

Ο κ. Γιαρκινέρ ανέφερε ότι οι συγκεκριμένες μηχανές δεν προσθέτουν νέα ισχύ, αλλά προορίζονται ως εφεδρεία για την κάλυψη βλαβών και εργασιών συντήρησης στις παλιές μονάδες της AKSA. «Μετέτρεψαν τη χώρα σε νεκροταφείο παλιοσίδερων», είπε, διερωτώμενος πώς μηχανήματα 17 ετών θα μπορούσαν να καλύψουν τις μακροπρόθεσμες ενεργειακές ανάγκες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η AKSA αδυνατεί να παράγει τα 175 μεγαβάτ που προβλέπει η σύμβασή της (Kalecik III), με την απόδοσή της να βρίσκεται κάτω από το 60% και να φτάνει μόλις τα 140 μεγαβάτ στις ώρες αιχμής. Όπως ανέφερε, αυτό είχε ως αποτέλεσμα το 2022 τα κατεχόμενα να αγοράσουν ηλεκτρική ενέργεια αξίας 9 εκατομμυρίων δολαρίων από την Κυπριακή Δημοκρατία. Αντί να επισκευαστούν τρεις χαλασμένες γεννήτριες στον σταθμό του Τεκνετζίκ, κοντά στην Κερύνεια, οι οποίες θα μπορούσαν να αποδώσουν 52 μεγαβάτ, επιλέγεται, κατά τον ίδιο, μεγαλύτερη εξάρτηση από την AKSA.

Ο Τ/κ μηχανολόγος ανακοίνωσε ότι η εκδίκαση της προσφυγής για ακύρωση της βασικής σύμβασης Kalecik III, η οποία υπογράφηκε τον Ιούλιο του 2023, θα αρχίσει στις 20 Δεκεμβρίου 2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ