Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 7:25 το πρωί, αυτοκίνητο που οδηγούσε 46χρονος στον δρόμο Βατί, με συνεπιβάτες τα δύο παιδιά του, ηλικίας 11 και 7 ετών, συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε ο 73χρονος.

Η σύγκρουση σημειώθηκε, υπό συνθήκες που διερευνώνται, στη συμβολή του δρόμου Βατί με τον κύριο δρόμο Λεμεσού – Πλατρών.

Ο 73χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο της Λεμεσού, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο 46χρονος και τα δύο ανήλικα παιδιά του μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού για ιατρικές εξετάσεις.

Τις συνθήκες της σύγκρουσης διερευνά η Τροχαία Λεμεσού.