Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 73χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σε οδική σύγκρουση που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Λεμεσό.
Σύγκρουση οχημάτων στη Λεμεσό: Σε κρίσιμη κατάσταση 73χρονος - Πατέρας με δύο ανήλικα παιδιά στο άλλο αυτοκίνητο
Το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στη συμβολή του δρόμου Βατί με τον δρόμο Λεμεσού – Πλατρών
Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 7:25 το πρωί, αυτοκίνητο που οδηγούσε 46χρονος στον δρόμο Βατί, με συνεπιβάτες τα δύο παιδιά του, ηλικίας 11 και 7 ετών, συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε ο 73χρονος.
Η σύγκρουση σημειώθηκε, υπό συνθήκες που διερευνώνται, στη συμβολή του δρόμου Βατί με τον κύριο δρόμο Λεμεσού – Πλατρών.
Ο 73χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο της Λεμεσού, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
Ο 46χρονος και τα δύο ανήλικα παιδιά του μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού για ιατρικές εξετάσεις.
Τις συνθήκες της σύγκρουσης διερευνά η Τροχαία Λεμεσού.
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