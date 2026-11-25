Τη βαθιά λύπη της για την αποφυλάκιση του Σιμόν Αϊκούτ εκφράζει η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων, επισημαίνοντας ότι η εξέλιξη είναι ιδιαίτερα πικρή για τους εκτοπισμένους. Ο Αϊκούτ καταδικάστηκε από την κυπριακή Δικαιοσύνη για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών.
Αποφυλάκιση Αϊκούτ: «Πικρή» εξέλιξη για τους εκτοπισμένους – Η αντίδραση των κατεχόμενων δήμων
Η Επιτροπή εκφράζει βαθιά λύπη για την αποφυλάκιση του Σιμόν Αϊκούτ, ο οποίος καταδικάστηκε για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών.
«Οι περιουσίες τους στις πόλεις και τα χωριά μας εξακολουθούν να αξιοποιούνται παράνομα, την ώρα που οι νόμιμοι ιδιοκτήτες τους δεν έχουν ακόμη το δικαίωμα να επιστρέψουν σε αυτές», αναφέρει η Επιτροπή.
Η Επιτροπή σημειώνει επίσης ότι η αποφυλάκιση δεν αναιρεί την καταδικαστική απόφαση. Σύμφωνα με τη δικαιοσύνη, όσοι εμπλέκονται σε τέτοιες πράξεις, είτε ως επιχειρηματίες είτε ως μεσίτες ή αγοραστές, πρέπει να γνωρίζουν ότι θα αντιμετωπίσουν τις νομικές συνέπειες.
Οι κατεχόμενοι Δήμοι θα συνεχίσουν να ενημερώνουν το κοινό στην Κύπρο και στο εξωτερικό, ώστε να μην αγοράζει ή ενοικιάζει περιουσίες που έχουν τύχει σφετερισμού.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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