«Οι περιουσίες τους στις πόλεις και τα χωριά μας εξακολουθούν να αξιοποιούνται παράνομα, την ώρα που οι νόμιμοι ιδιοκτήτες τους δεν έχουν ακόμη το δικαίωμα να επιστρέψουν σε αυτές», αναφέρει η Επιτροπή.

Η Επιτροπή σημειώνει επίσης ότι η αποφυλάκιση δεν αναιρεί την καταδικαστική απόφαση. Σύμφωνα με τη δικαιοσύνη, όσοι εμπλέκονται σε τέτοιες πράξεις, είτε ως επιχειρηματίες είτε ως μεσίτες ή αγοραστές, πρέπει να γνωρίζουν ότι θα αντιμετωπίσουν τις νομικές συνέπειες.

Οι κατεχόμενοι Δήμοι θα συνεχίσουν να ενημερώνουν το κοινό στην Κύπρο και στο εξωτερικό, ώστε να μην αγοράζει ή ενοικιάζει περιουσίες που έχουν τύχει σφετερισμού.

Πηγή: ΚΥΠΕ