Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», ο κ. Ανδρέου υποστήριξε ότι η πειθαρχική υπόθεση του πελάτη του, η οποία αφορά τους χειρισμούς του στην υπόθεση θανάτου 24χρονου από το Πακιστάν τον Ιανουάριο του 2025, παραμένει σε εκκρεμότητα εδώ και 22 μήνες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, παρά την έκδοση δύο απαλλακτικών πορισμάτων, η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί, με τα πορίσματα να βρίσκονται στη Νομική Υπηρεσία. Όπως ανέφερε, ο Νικόλας Χαραλάμπους δεν βρίσκεται πλέον σε διαθεσιμότητα.

Καταγγέλλει απουσία πρωτοκόλλων

Ο δικηγόρος υποστήριξε ότι μέσα από την υπόθεση του πελάτη του αναδεικνύονται ευρύτερες θεσμικές αδυναμίες της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, καταγγέλλοντας την απουσία δεσμευτικών διαδικασιών για τη διενέργεια αυτοψιών.

«Πρωτόκολλα δεν υπάρχουν. Το Υπουργείο Υγείας ψεύδεται ασύστολα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κατά τον κ. Ανδρέου, ακόμη και η ύπαρξη διεθνών πρωτοκόλλων δεν συνεπάγεται δεσμευτική εφαρμογή τους στην Κύπρο, χωρίς προηγουμένως να έχουν ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία ή σε κανονισμούς.

Υποστήριξε, παράλληλα, ότι η αστυνομική διάταξη 325 αφορά τις υποχρεώσεις των αστυνομικών και των ανακριτών και δεν δεσμεύει τους ιατροδικαστές ως προς τη μετάβασή τους στη σκηνή.

Θέτει ζήτημα ηθικής ευθύνης για την υπόθεση της 17χρονης

Αναφερόμενος στη μη μετάβαση ιατροδικαστή στο σημείο όπου εντοπίστηκε νεκρή η 17χρονη στην Κακοπετριά, ο κ. Ανδρέου διαχώρισε τη νομική από την ηθική διάσταση του ζητήματος.

Παρά τη θέση του περί απουσίας νομοθετικής υποχρέωσης για τη μετάβαση ιατροδικαστή στη σκηνή, χαρακτήρισε μείζον ηθικό ζήτημα την άρνηση ανταπόκρισης σε μια τέτοια περίπτωση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διακρίβωσης των συνθηκών θανάτου της ανήλικης.

Καταγγελίες για σκόπιμη καθυστέρηση

Σε ό,τι αφορά την πειθαρχική υπόθεση του Νικόλα Χαραλάμπους, ο δικηγόρος ισχυρίστηκε ότι ο πελάτης του είχε ζητήσει επανειλημμένα από την προϊσταμένη της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας τα πρωτόκολλα που διέπουν τη διενέργεια αυτοψιών.

Αντί αυτών, όπως υποστήριξε, του παραδόθηκαν έγγραφα που αφορούσαν διαδικασίες ιατροδικαστικής εξέτασης σε υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης στην Αγγλία.

Ο κ. Ανδρέου απέδωσε την καθυστέρηση και τη μη παράδοση των πορισμάτων σε σκοπιμότητα, προαναγγέλλοντας καταγγελίες και ανάδειξη του ζητήματος σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Ζητά ανεξαρτητοποίηση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας

Ο δικηγόρος τάχθηκε υπέρ της μετατροπής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας σε ανεξάρτητη υπηρεσία, με αυτοτελές νομικό πλαίσιο και σαφώς καθορισμένες διαδικασίες.

Όπως υποστήριξε, η υφιστάμενη νομοθεσία περί θανατικών ανακριτών δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις μιας δικανικής έρευνας, αποδίδοντας ευθύνες για τη διαχρονική διαιώνιση των προβλημάτων σε υπηρεσιακούς παράγοντες και στις διευθύνσεις του Υπουργείου Υγείας.