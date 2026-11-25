Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ) του κυπριακού τραπεζικού τομέα παρέμεινε στο 1,5% στο τέλος Αυγούστου 2026, αμετάβλητος σε σύγκριση με το τέλος Ιουλίου, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα συγκεντρωτικά στοιχεία που δημοσίευσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.
ΚΤΚ: Αμετάβλητος στο 1,5% ο δείκτης ΜΕΧ τον Αύγουστο
Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε στοιχεία για τον τραπεζικό τομέα με ημερομηνία αναφοράς την 31η Αυγούστου 2026. Η κάλυψη των ΜΕΧ με προβλέψεις αυξήθηκε στο 64,7%.
Τα στοιχεία, με ημερομηνία αναφοράς την 31η Αυγούστου 2026, ακολουθούν τη μεθοδολογία του Πίνακα Κινδύνων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Σε αυτήν περιλαμβάνονται δάνεια και προκαταβολές προς κεντρικές τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα.
Ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΧ από προβλέψεις επισφάλειας διαμορφώθηκε στο 64,7% στο τέλος Αυγούστου, από 64,5% στο τέλος Ιουλίου.
Οι συνολικές χορηγήσεις που είχαν αναδιαρθρωθεί ανήλθαν σε €0,7 δισ. στο τέλος Αυγούστου. Από αυτές, χορηγήσεις ύψους €0,3 δισ. εξακολουθούσαν να περιλαμβάνονται στις ΜΕΧ.
Η ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας δημοσιεύτηκε την Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2026.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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