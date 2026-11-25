Τα στοιχεία, με ημερομηνία αναφοράς την 31η Αυγούστου 2026, ακολουθούν τη μεθοδολογία του Πίνακα Κινδύνων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Σε αυτήν περιλαμβάνονται δάνεια και προκαταβολές προς κεντρικές τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα.

Ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΧ από προβλέψεις επισφάλειας διαμορφώθηκε στο 64,7% στο τέλος Αυγούστου, από 64,5% στο τέλος Ιουλίου.

Οι συνολικές χορηγήσεις που είχαν αναδιαρθρωθεί ανήλθαν σε €0,7 δισ. στο τέλος Αυγούστου. Από αυτές, χορηγήσεις ύψους €0,3 δισ. εξακολουθούσαν να περιλαμβάνονται στις ΜΕΧ.

Η ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας δημοσιεύτηκε την Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ