Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη 107.6 & 97.6», στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, ο κ. Κεττής επιβεβαίωσε ότι η πυρκαγιά οφειλόταν σε εμπρησμό. Όπως ανέφερε, κατά τη διερεύνηση της σκηνής από την Πυροσβεστική Υπηρεσία εντοπίστηκε εύφλεκτη ύλη, ενώ περισυλλέχθηκαν τεκμήρια, τα οποία παραδόθηκαν στην Αστυνομία για περαιτέρω εξετάσεις.

Κλειδωμένη η έξοδος κινδύνου

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής διευκρίνισε ότι το συγκεκριμένο υποστατικό διέθετε πιστοποιητικό πυρασφάλειας, το οποίο είχε εκδοθεί τον Σεπτέμβριο του 2024, με ισχύ μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2027.

Κατόπιν υποδείξεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, είχε κατασκευαστεί εξωτερική μεταλλική σκάλα, η οποία αποτελούσε εναλλακτική έξοδο διαφυγής, συνδέοντας τη βεράντα του κέντρου αναψυχής με ανοικτό χώρο στο ισόγειο.

Όπως εξήγησε, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο ισόγειο, με αποτέλεσμα οι καπνοί να εισέλθουν μέσω του κύριου κλιμακοστασίου στον πρώτο όροφο, όπου βρίσκονταν οι θαμώνες. Όταν επιχείρησαν να χρησιμοποιήσουν την εναλλακτική έξοδο διαφυγής, διαπιστώθηκε ότι αυτή ήταν κλειδωμένη.

Οι θαμώνες παρέμειναν στη βεράντα μέχρι την κατάσβεση της πυρκαγιάς, με την Πυροσβεστική να επεμβαίνει σε αρχικό στάδιο, αποτρέποντας την επέκτασή της. Ο κ. Κεττής επισήμανε ότι στο υποστατικό υπήρχαν υλικά που ευνοούσαν την εξάπλωση της φωτιάς, όπως χαλιά και ξύλινες επενδύσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπό διαφορετικές συνθήκες, εάν δεν υπήρχε η βεράντα ή εάν η πυρκαγιά είχε επεκταθεί, η κατάσταση θα μπορούσε να ήταν πολύ δυσκολότερη.

Χωρίς πιστοποίηση το 53% των κέντρων αναψυχής που ελέγχθηκαν

Ο κ. Κεττής υπενθύμισε ότι, κατά τους αυτεπάγγελτους ελέγχους που διενήργησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία πριν από περίπου έναν χρόνο, διαπιστώθηκε ότι περίπου το 53% των κέντρων αναψυχής που ελέγχθηκαν δεν ήταν πιστοποιημένα, ενώ είχαν πραγματοποιηθεί μετατροπές που αναιρούσαν τα μέτρα πυρασφάλειας τα οποία είχαν αρχικά απαιτηθεί.

Όπως ανέφερε, έχουν πραγματοποιηθεί επανέλεγχοι, ενώ θα συνεχιστούν τόσο οι επανέλεγχοι όσο και οι αυτεπάγγελτοι επιτόπιοι έλεγχοι.

Εξήγησε ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία διατυπώνει πλέον υποδείξεις για μέτρα πυρασφάλειας ακόμη και σε υποστατικά που παρουσιάζουν πολεοδομικές παρατυπίες, προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια των θαμώνων.

Έχει δοθεί χρονικό περιθώριο μέχρι το τέλος του 2027 για την κατάθεση των σχεδίων των υποστατικών, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί, ώστε η Πυροσβεστική να διατυπώσει τις τελικές της απόψεις. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι οι υποδείξεις της Υπηρεσίας δεν συνεπάγονται αποδοχή πολεοδομικών παρατυπιών.

Οι ευθύνες των ιδιοκτητών

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Κεττής στην ανάγκη διατήρησης των μέτρων πυρασφάλειας και μετά την εξασφάλιση των σχετικών πιστοποιητικών.

Όπως σημείωσε, η τοποθέτηση πυροσβεστικού εξοπλισμού, η δημιουργία εξόδων διαφυγής και η εφαρμογή μέτρων ενεργητικής και παθητικής πυρασφάλειας αποσκοπούν στην προστασία των ανθρώπων που βρίσκονται στα υποστατικά και όχι απλώς στην εξασφάλιση άδειας λειτουργίας.

«Πρέπει όλοι να αφομοιώσουμε ότι έχουμε ευθύνη για τον κόσμο που φιλοξενούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι οι υπεύθυνοι των υποστατικών θα κληθούν να λογοδοτήσουν σε περίπτωση απώλειας ανθρώπινης ζωής.

Αναφορικά με τη λειτουργία γυμναστηρίων χωρίς τις απαιτούμενες άδειες, επισήμανε ότι η αδειοδοτούσα αρχή έχει τη δυνατότητα αναστολής της λειτουργίας τους.

Τι πρέπει να προσέχουν οι επισκέπτες στα χριστουγεννιάτικα χωριά

Αναφερόμενος στην αυξημένη επισκεψιμότητα στα χριστουγεννιάτικα χωριά, ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής κάλεσε τόσο τους πολίτες όσο και τους διοργανωτές να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα.

Όπως ανέφερε, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ζητήθηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής από τις τοπικές Αρχές, δόθηκαν υποδείξεις για την εξασφάλιση επαρκών εξόδων διαφυγής και κατάλληλου πυροσβεστικού εξοπλισμού.

Κάλεσε τους επισκέπτες να εντοπίζουν τις εξόδους κινδύνου και τις σχετικές σημάνσεις στους χώρους όπου βρίσκονται, αλλά και να σταθμεύουν τα οχήματά τους κατά τρόπο που να αποτρέπει την κυκλοφοριακή συμφόρηση και τον ενδεχόμενο εγκλωβισμό τους.

Παράλληλα, επισήμανε ότι οι διοργανωτές πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη χρήση συσκευών γυμνής φλόγας και να διασφαλίζουν την απρόσκοπτη πρόσβαση των υπηρεσιών πρώτης ανταπόκρισης.

Καταληκτικά, ανέφερε ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία καταβάλλει προσπάθειες να βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα κατά την εορταστική περίοδο, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού.

Ακούστε την παρέμβαση του Ανδρέα Κεττή στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΕΤΤΗΣ 25-11-2026