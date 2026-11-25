Η υπόθεση στο Επαρχιακό Δικαστήριο ορίστηκε για έκθεση γεγονότων και μετριασμό της ποινής στις 14 Δεκεμβρίου 2026. Μέχρι τότε, ο 27χρονος θα παραμείνει υπό κράτηση.

Η υπόθεση του 48χρονου συγκατηγορουμένου του εξακολουθεί να εκκρεμεί ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας. Ο 48χρονος απάντησε μη παραδοχή στις κατηγορίες και θα οδηγηθεί σε ακρόαση στις 14 Ιανουαρίου 2027, παραμένοντας υπό κράτηση μέχρι τότε.

Οι κατηγορίες σε βάρος του αφορούν, μεταξύ άλλων, υποβολή ατόμου σε βασανιστήρια, στέρηση της ελευθερίας, έκθεση προσώπου σε κίνδυνο σοβαρής βλάβης, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, επιθέσεις που προκαλούν πραγματική σωματική βλάβη και απαίτηση περιουσίας με απειλές.

Το Κακουργιοδικείο απέρριψε, στο μεταξύ, αίτηση του 48χρονου για απόρριψη της υπόθεσης λόγω κατάχρησης της δικαστικής διαδικασίας. Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι καταχωρίστηκαν εναντίον του δύο ξεχωριστές υποθέσεις, μία για τα επεισόδια έξω από την ΑΔΕ Λάρνακας και μία για τους βασανισμούς στην Πύλα, οι οποίες, κατά την άποψή του, θα έπρεπε να περιληφθούν σε κοινό κατηγορητήριο.

Το Δικαστήριο απέρριψε την αίτηση ως πρόωρη, κρίνοντας ότι τα δεδομένα που υπάρχουν στο παρόν στάδιο δεν επαρκούν για να τεκμηριώσουν τον ισχυρισμό περί κατάχρησης της διαδικασίας.

Η υπόθεση αφορά περιστατικά που φέρονται να διαπράχθηκαν το καλοκαίρι του 2025. Στο πλαίσιο των ερευνών, το ΤΑΕ Λάρνακας έρευνασε υποστατικό στην Πύλα, το οποίο σχετίζεται με τον 48χρονο, και παρέλαβε αριθμό τεκμηρίων για επιστημονικές εξετάσεις.

Για την υπόθεση έχουν αναφερθεί συνολικά έξι θύματα, μεταξύ αυτών και ένας Ευρωπαίος πολίτης, του οποίου η ταυτότητα εξακολουθεί να διερευνάται. Ορισμένα από τα θύματα βρίσκονται εκτός Κύπρου.

Οι Αρχές εξακολουθούν να αναζητούν ακόμη ένα πρόσωπο, για το οποίο έχει εκδοθεί δικαστικό ένταλμα σύλληψης. Παράλληλα, διερευνάται η εμπλοκή άλλων προσώπων, καθώς, σύμφωνα με τα βίντεο που εξετάζονται, φαίνεται να συμμετείχαν και άλλοι δράστες που δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί.

Πηγή: ΚΥΠΕ