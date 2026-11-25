Σε μια διοργάνωση γεμάτη δημιουργικότητα, καινοτομία και έμπνευση, πλάι σε κορυφαίους επαγγελματίες, διεθνείς εκπαιδευτές και μεγάλα brands της ομορφιάς, οι φοιτητές μας ξεχώρισαν για το ταλέντο και την τεχνική τους κατάρτιση.

Αναλυτικά, οι βραβεύσεις των φοιτητών του Κολεγίου CDA Παγκύπρια: Μαρία Κωνσταντίνου - Τιμητική διάκριση Student Barber of the year 2026 & Κατηγορία Σχολές Κομμωτικής – Θέμα: Κλασικό ανδρικό κούρεμα και χτένισμα - 1η θέση & Κατηγορία Σχολές Κομμωτικής – Θέμα: Χτένισμα Pompadour - 1η θέση, CDA Λευκωσίας Στέφανη Νεοφύτου – Κατηγορία Junior Κομμωτικής – Θέμα: Γυναικείο Avant grande σε μοντέλο-1η θέση, Yiota Art of hair – CDA Πάφου Στάλω Μαρία Φυλαχτού – Κατηγορία Junior Κομμωτικής – Θέμα: Γυναικείο Avant grande σε μοντέλο-2η θέση, CDA Πάφου Ευθύμιος Κάπονας – Κατηγορία Σχολές Κομμωτικής – Θέμα: Low Skin Fade με Classic Slick Back- 2η θέση, CDA Πάφου Παντελή Μιχάλης- Κατηγορία Σχολές Κομμωτικής – Θέμα: Low Skin Fade με Classic Slick Back- 3η θέση, CDA Λάρνακας Μαρία Παίση, Καθηγήτρια Κομμωτικής CDA Λευκωσίας , Τιμητική διάκριση ως μέλος της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού.

Το Κολέγιο CDA συγχαίρει τους διοργανωτές για την άρτια διεξαγωγή της έκθεσης, αλλά και τους φοιτητές και καθηγητές του για τη συμμετοχή, την αφοσίωση και τα εξαιρετικά τους αποτελέσματα.

Αυτές οι σημαντικές διακρίσεις επιβραβεύουν τους κόπους τους και αποτελούν ισχυρό κίνητρο για ακόμη μεγαλύτερες μελλοντικές επιτυχίες. Ευχαριστίες και στην εταιρεία Korombilias Hair products για την παραχώρηση προϊόντων.