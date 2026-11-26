Η στεγαστική κρίση που μαστίζει αρκετούς πολίτες στην ευρύτερη Λάρνακα και τα σχέδια που υπάρχουν για αντιμετώπισής της βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης αντιπροσωπείας της επαρχιακής επιτροπής του ΑΚΕΛ, με επικεφαλής τον επαρχιακό γραμματέ...
Η Λάρνακα αντιμέτωπη με τη στεγαστική ασφυξία: Αναζητούνται λύσεις για όσους αδυνατούν να εξασφαλίσουν στέγη
Τα σχέδια που έχει ο Δήμος Λάρνακας για ανέγερση κατοικιών με προσιτά ενοίκια και φοιτητικών εστιών, ανέλυσε ο δήμαρχος Ανδρέας Βύρας στην αντιπροσωπεία της επαρχιακής επιτροπής του ΑΚΕΛ. Ήδη έχει ξεκινήσει ο προγραμματισμός για τα έργα αυτά. Το στεγαστικό πρόβλημα που παρατηρείται στην ευρύτερη περιοχή της Λάρνακας βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησής τους
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