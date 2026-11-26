Η έκρηξη ακούστηκε γύρω στα μεσάνυχτα, τοπική ώρα, δηλαδή στις 23:00 ώρα Κύπρου, μετά από συναγερμό για «αεροπορική απειλή», τον οποίο οι αρχές έληξαν λίγο αργότερα. Κάτοικοι στο βόρειο και ανατολικό Ριάντ επιβεβαίωσαν ότι την άκουσαν. Ένας από αυτούς είπε ότι τα παράθυρα του σπιτιού του «τραντάχτηκαν βίαια».

Λίγο αργότερα, ο σαουδαραβικός στρατός ανακοίνωσε μέσω X ότι οι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από την «τρομοκρατική παραστρατιωτική οργάνωση των Χούθι» προς την κατεύθυνση της πρωτεύουσας. Ανέφερε επίσης ότι κατέστρεψε πύραυλο κρουζ των ανταρτών, ο οποίος είχε εκτοξευτεί κατά του δυτικού τμήματος της χώρας, καθώς και μη επανδρωμένο αεροσκάφος στα περίχωρα του λιμανιού της Τζέντας, στην Ερυθρά Θάλασσα. Δεν αναφέρθηκαν θύματα στην Τζέντα.

Η Ανσαραλά ανακοίνωσε ότι έπληξε δύο σαουδαραβικά λιμάνια στην Ερυθρά Θάλασσα, μετά τους βομβαρδισμούς της σαουδαραβικής αεροπορίας στο στρατηγικής σημασίας λιμάνι της Χοντάιντα, το οποίο ελέγχει το κίνημα. Ο Τούρκι αλ Μάλκι, εκπρόσωπος της στρατιωτικής συμμαχίας υπό τη Σαουδική Αραβία, είχε αναφέρει το απόγευμα της Τετάρτης ότι βλήμα που εκτοξεύτηκε από τους Χούθι έπεσε στο λιμάνι της Τζαζάν, προκαλώντας «ελαφριές ζημιές» και χωρίς να τραυματιστεί άμαχος. Πρόσθεσε ότι βρίσκονταν σε εξέλιξη προσπάθειες για να προσδιοριστεί το είδος του βλήματος.

Την επίθεση ανακοίνωσε στη συνέχεια ο εκπρόσωπος των ανταρτών για τις στρατιωτικές υποθέσεις, κ. Σάρια, λέγοντας ότι στόχος ήταν επίσης το λιμάνι της Τζέντας. «Οι δυο επιχειρήσεις προκάλεσαν ζημιές στις εγκαταστάσεις οι οποίες ήταν στόχοι», δήλωσε.

Οι ανταλλαγές πληγμάτων είναι σχεδόν καθημερινές από τότε που αναζωπυρώθηκε ο πόλεμος το καλοκαίρι, ανάμεσα στην Ανσαραλά, η οποία ελέγχει μεγάλο μέρος της Υεμένης εδώ και δώδεκα χρόνια, και τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, που υποστηρίζεται από το Ριάντ.

Η Ανσαραλά ανακοίνωσε επίσης την Τετάρτη ότι επιτέθηκε σε διυλιστήριο στο ανατολικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και στον υψηλότερο ουρανοξύστη του Ριάντ την προηγουμένη. Στο κτίριο των 80 ορόφων και ύψους 385 μέτρων, στην καρδιά της πρωτεύουσας, στεγάζεται το κρατικό επενδυτικό ταμείο PIF. Είχε γίνει στόχος για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα. Σύμφωνα με τη σαουδαραβική πολιτική άμυνα, στην επίθεση τραυματίστηκαν 11 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο με εγκαύματα σε κρίσιμη κατάσταση.

Λόγω της κατάστασης ασφαλείας, οι εργαζόμενοι εγκατέλειψαν τον ουρανοξύστη και το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής συνοικίας. Στο κτίριο παρέμεναν μόνο εργάτες που είχαν πάει για να επιδιορθώσουν τις ζημιές από την προηγούμενη επίθεση.

Στην Υεμένη, η Ανσαραλά συνεχίζει την προέλασή της και, σύμφωνα με τις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης, ετοιμάζεται να επιτεθεί στην Άντεν, τη μεγάλη πόλη του νότου που αποτελεί την προσωρινή έδρα της κυβέρνησης. Το κίνημα έχει ήδη κυριαρχήσει στην πράξη σε ολόκληρη τη δυτική ακτογραμμή της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα. Η κυβέρνηση κατέφυγε στην Άντεν αφού έχασε τη Σανάα, η οποία πέρασε στα χέρια του κινήματος που ευθυγραμμίζεται με την Τεχεράνη, στο πρώτο στάδιο του πολέμου το 2014.

«Είναι τώρα έτοιμοι να επιτεθούν. Έχουμε προετοιμαστεί να αμυνθούμε», δήλωσε την Τρίτη ο συνταγματάρχης Ματζίντ αλ Νουζάιλι, εκπρόσωπος του κυβερνητικού στρατού, επιβεβαιώνοντας ότι οι αντάρτες βρίσκονται «60 χιλιόμετρα από την πόλη». «Η κατάληψη της Άντεν είναι υποθετικό σενάριο. Δεν θα γίνει», είπε, προσθέτοντας ότι «η κατάσταση (...) δεν είναι τόσο σοβαρή όσο αφήνεται να εννοηθεί».

Παρά τους αδιάκοπους βομβαρδισμούς κατά των σιιτών ανταρτών, οι σαουδαραβικές δυνάμεις δυσκολεύονται να ανακόψουν την προέλασή τους στην Υεμένη και δέχονται πλήγματα στο έδαφος του ίδιου του βασιλείου, λόγω της υποστήριξής τους προς τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση. Η Ανσαραλά στοχοποιεί ζωτικής σημασίας υποδομές, από ενεργειακές εγκαταστάσεις και αεροδρόμια μέχρι εμβληματικά κτίρια στην καρδιά του Ριάντ.

Πηγή: ΚΥΠΕ