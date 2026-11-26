Τη θλίψη του για τον θάνατο του Χρίστου Σαββίδη, πρώην αντιδημάρχου Έγκωμης και πρώην προέδρου της Τοπικής Επιτροπής του κόμματος στην Έγκωμη, εκφράζει με ανακοίνωσή του ο Δημοκρατικός Συναγερμός.
Θλίψη στον ΔΗΣΥ για τον θάνατο του Χρίστου Σαββίδη – Έφυγε από τη ζωή ο πρώην αντιδήμαρχος Έγκωμης
Ο Χρίστος Σαββίδης διετέλεσε και πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής του Δημοκρατικού Συναγερμού στην Έγκωμη
Όπως αναφέρει ο ΔΗΣΥ, ο Χρίστος Σαββίδης υπηρέτησε επί σειρά ετών με αφοσίωση και συνέπεια τόσο την παράταξη όσο και την τοπική κοινωνία, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα προσφοράς στα κοινά.
Η πρόεδρος και η ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.
«Αιωνία του η μνήμη», καταλήγει η ανακοίνωση.
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