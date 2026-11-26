Όπως αναφέρει ο ΔΗΣΥ, ο Χρίστος Σαββίδης υπηρέτησε επί σειρά ετών με αφοσίωση και συνέπεια τόσο την παράταξη όσο και την τοπική κοινωνία, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα προσφοράς στα κοινά.

Η πρόεδρος και η ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

«Αιωνία του η μνήμη», καταλήγει η ανακοίνωση.