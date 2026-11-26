Στο 3,8% μειώθηκε το ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο το τρίτο τρίμηνο του 2026, από 4,1% την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Την ίδια ώρα, οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 13.822 άτομα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.
Μειώθηκε στο 3,8% η ανεργία στην Κύπρο το τρίτο τρίμηνο του 2026
Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 13.822 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, ενώ η ανεργία στους νέους υποχώρησε στο 11%.
Με βάση την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, οι άνεργοι ανήλθαν σε 20.892, έναντι 21.781 το τρίτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το εργατικό δυναμικό έφθασε τα 543.925 άτομα, από 530.992, αντιπροσωπεύοντας το 66% του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω. Ένα χρόνο προηγουμένως το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 65,6%.
Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 523.033, από 509.211, ενώ το ποσοστό απασχόλησης αυξήθηκε στο 63,5%, από 62,9%.
Αύξηση της απασχόλησης σε άνδρες και γυναίκες
Στην ηλικιακή ομάδα 20-64 ετών, το ποσοστό απασχόλησης διαμορφώθηκε στο 83%, έναντι 81,6% το τρίτο τρίμηνο του 2025. Για τους άνδρες έφθασε το 87,5% και για τις γυναίκες το 78,6%. Στην ομάδα ηλικίας 55-64 ετών, αυξήθηκε στο 72,5%, από 70,9%.
Οι Υπηρεσίες συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο μερίδιο απασχολουμένων, με 81,5% του συνόλου. Ακολούθησαν η Βιομηχανία με 16,6% και η Γεωργία με 2%.
Οι μερικώς απασχολούμενοι ήταν 46.606, αντιπροσωπεύοντας το 8,9% του συνόλου, έναντι 8,8% την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
Υπάλληλοι ήταν 473.749 άτομα, δηλαδή το 90,6% των απασχολουμένων. Από αυτούς, 76.940 είχαν προσωρινή εργασία, ποσοστό 16,2%, έναντι 15,5% ένα χρόνο νωρίτερα.
Υποχώρησε η ανεργία στους νέους
Στις ηλικίες 15-24 ετών, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 11%, από 13,1% το τρίτο τρίμηνο του 2025. Ο αριθμός των ανέργων στην ομάδα αυτή υποχώρησε σε 3.342, από 4.048.
Ως προς τη διάρκεια της ανεργίας, το 59,8% των ανέργων αναζητούσε εργασία για λιγότερο από έξι μήνες, ενώ το 16,4% ήταν άνεργοι για διάστημα έξι έως 11 μηνών.
Αντίθετα, το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων, δηλαδή όσων αναζητούσαν εργασία για 12 μήνες ή περισσότερο, αυξήθηκε στο 23,8%, από 19,4% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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