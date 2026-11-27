Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, ο κ. Ιωάννου παρουσίασε τις κυπριακές πολιτικές και πρωτοβουλίες για τις στεγαστικές προκλήσεις. Αναφέρθηκε επίσης στη δυναμική που αναπτύχθηκε κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, όταν η στέγαση αναδείχθηκε σε βασική ευρωπαϊκή προτεραιότητα και υιοθετήθηκαν τα πρώτα Συμπεράσματα του Συμβουλίου της ΕΕ για το θέμα.

Σε γεύμα εργασίας, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι απαιτείται ολοκληρωμένη προσέγγιση, η οποία να συνδέει τη χρηματοδότηση και την κατασκευή με την ανακαίνιση, τον πολεοδομικό σχεδιασμό και την πρόσβαση στην κατοικία. Είπε ακόμη ότι η ΕΕ μπορεί να στηρίξει τις εθνικές προσπάθειες προσελκύοντας πρόσθετες επενδύσεις, αξιοποιώντας καλύτερα τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά εργαλεία, μειώνοντας διοικητικά και κανονιστικά εμπόδια και ενισχύοντας τη συνεργασία των κρατών μελών.

Ο κ. Ιωάννου σημείωσε ότι οι νέες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και οι κοινοί δείκτες αξιολόγησης χρειάζεται να είναι αρκετά ευέλικτοι ώστε να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές συνθήκες των εθνικών αγορών, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις προκλήσεις των μικρών και νησιωτικών κρατών.

Στοχευμένη αύξηση της προσφοράς κατοικιών

Την πρώτη ημέρα του Συμβουλίου, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην αύξηση του στεγαστικού αποθέματος και στη στήριξη των εθνικών πολιτικών από την ΕΕ. Ο Υπουργός τόνισε ότι ο στόχος δεν είναι μόνο να κατασκευαστούν περισσότερες κατοικίες, αλλά να προσφέρονται κατάλληλες και οικονομικά προσιτές επιλογές εκεί όπου οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες.

Παρουσιάζοντας τα μέτρα της Κύπρου, αναφέρθηκε στα πολεοδομικά κίνητρα μέσω παραχώρησης συντελεστή δόμησης για οικιστικές αναπτύξεις προς πώληση και ενοικίαση, στην αξιοποίηση κρατικής γης για προσιτές οικιστικές μονάδες και στο σχέδιο «Ανακαινίζω-Ενοικιάζω», που αποσκοπεί στην επιστροφή κενών και αδρανών κατοικιών στην αγορά.

Έκανε επίσης αναφορά στην επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων με ταχύτερες και ευέλικτες διαδικασίες, με στόχο να περιοριστούν η γραφειοκρατία και οι καθυστερήσεις που επηρεάζουν την ανάπτυξη νέων κατοικιών. Παράλληλα, επισήμανε ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις εθνικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες. Για τα νησιωτικά κράτη, όπως η Κύπρος, οι γεωγραφικοί περιορισμοί και οι πιέσεις από τον τουρισμό και την εποχική ζήτηση επηρεάζουν την αγορά κατοικίας.

Καινοτομία στις κατασκευές

Στη συζήτηση για την καινοτομία στον κατασκευαστικό τομέα, ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι η αύξηση της προσφοράς κατοικιών προϋποθέτει πιο αποδοτικές κατασκευαστικές διαδικασίες και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών. Αυτές μπορούν να μειώσουν το κόστος και τον χρόνο κατασκευής και να βελτιώσουν την ποιότητα και τη βιωσιμότητα των οικιστικών αναπτύξεων.

Ζήτησε ενίσχυση της ευρωπαϊκής στήριξης στην έρευνα και την καινοτομία, στην ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων και στην ψηφιοποίηση του κατασκευαστικού τομέα, καθώς και ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των κρατών μελών. Τόνισε, ωστόσο, ότι οι καινοτόμες λύσεις πρέπει να προσαρμόζονται στις συνθήκες κάθε αγοράς και να μην επιβληθεί ένα ενιαίο ευρωπαϊκό κατασκευαστικό μοντέλο.

Επενδύσεις για προσιτή και βιώσιμη στέγαση

Τη δεύτερη ημέρα, οι αρμόδιοι υπουργοί συζήτησαν την αξιοποίηση επενδύσεων μέσω της Πανευρωπαϊκής Πλατφόρμας Επενδύσεων (Pan-European Investment Platform – PEIP), με στόχο την ενίσχυση της προσιτής και βιώσιμης στέγασης. Ο Κύπριος Υπουργός χαιρέτισε την πρωτοβουλία, σημειώνοντας ότι μπορεί να συμβάλει στην προσέλκυση επενδύσεων και στη συνεργασία μεταξύ κρατικών αρχών, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ιδιωτών επενδυτών.

Είπε ότι η Πλατφόρμα θα πρέπει να παρέχει πρακτική στήριξη στα κράτη μέλη, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε πληροφορίες για τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτικά εργαλεία, βελτιώνοντας τον συντονισμό των πηγών χρηματοδότησης και στηρίζοντας την προετοιμασία ώριμων και βιώσιμων στεγαστικών έργων.

Για τους προτεινόμενους Εθνικούς Κόμβους Στέγασης, ο κ. Ιωάννου ενημέρωσε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών εξετάζει τις επιλογές συμμετοχής της Κύπρου. Διερευνάται συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, το οποίο προχωρεί στη δημιουργία Εθνικού Κόμβου στο πλαίσιο του European Energy Efficiency Financing Coalition.

Εξετάζεται, συγκεκριμένα, η αξιοποίηση της υφιστάμενης δομής και η διεύρυνση του πεδίου δράσης της, ώστε να καλύπτει, πέρα από την ανακαίνιση και την ενεργειακή απόδοση, ευρύτερες προτεραιότητες προσιτής στέγασης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Οικονομικά Προσιτή Στέγαση.

Ο Υπουργός ανέδειξε ακόμη τη σημασία της στρατηγικής αξιοποίησης δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων, ώστε να συμπληρώνουν τις ιδιωτικές επενδύσεις, να περιορίζουν τους επενδυτικούς κινδύνους και να καθιστούν τα στεγαστικά έργα οικονομικά βιώσιμα.

Σε οπτικογραφημένη δήλωσή του για τις εργασίες του Συμβουλίου, ο κ. Ιωάννου αναφέρθηκε στα μέτρα και τα πολεοδομικά κίνητρα που εφαρμόζει η Κύπρος για την αύξηση του οικιστικού αποθέματος. Σε αυτά περιλαμβάνονται η δωρεάν παραχώρηση συντελεστή δόμησης και το δικαίωμα ανέγερσης επιπλέον ορόφου σε υφιστάμενες κατοικίες, η αξιοποίηση κρατικής γης για την ανέγερση προσιτών μονάδων, η διάθεση οικοπέδων σε οικογένειες και η μεταρρύθμιση της ταχείας αδειοδότησης για τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Επισήμανε ότι, παρότι η στέγαση παραμένει εθνική αρμοδιότητα των κρατών μελών, αποτελεί ταυτόχρονα κοινή ευρωπαϊκή πρόκληση που απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες. Η Κύπρος, ανέφερε, παραμένει προσηλωμένη στην από κοινού προώθηση αποτελεσματικών λύσεων προς όφελος των πολιτών.

Πηγή: ΚΥΠΕ