Σύμφωνα με την Αστυνομία, έπειτα από αξιολόγηση σχετικής πληροφορίας από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ – ΥΚΑΝ), τελωνειακός λειτουργός ανέκοψε για έλεγχο την 42χρονη, η οποία αφίχθηκε γύρω στις 6 το απόγευμα από χώρα του εξωτερικού.

Κατά τον έλεγχο των δύο αποσκευών της εντοπίστηκαν τέσσερις νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν κάνναβη συνολικού μικτού βάρους περίπου 38 κιλών και 400 γραμμαρίων.

Η ποσότητα των ναρκωτικών κατασχέθηκε, ενώ η 42χρονη συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Τις εξετάσεις συνεχίζει η ΔΑΟΕ – ΥΚΑΝ Λάρνακας.