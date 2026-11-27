Ποσότητα κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 38 κιλών και 400 γραμμαρίων εντοπίστηκε χθες το απόγευμα στις αποσκευές 42χρονης στο αεροδρόμιο Λάρνακας, με αποτέλεσμα τη σύλληψή της.
Έφθασε στην Κύπρο με 38 κιλά κάνναβης στις αποσκευές της - Χειροπέδες σε 42χρονη στο αεροδρόμιο Λάρνακας
Η ποσότητα κάνναβης εντοπίστηκε σε τέσσερις συσκευασίες στις δύο αποσκευές της 42χρονης, έπειτα από αξιολόγηση πληροφορίας της ΥΚΑΝ και σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων
Σύμφωνα με την Αστυνομία, έπειτα από αξιολόγηση σχετικής πληροφορίας από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ – ΥΚΑΝ), τελωνειακός λειτουργός ανέκοψε για έλεγχο την 42χρονη, η οποία αφίχθηκε γύρω στις 6 το απόγευμα από χώρα του εξωτερικού.
Κατά τον έλεγχο των δύο αποσκευών της εντοπίστηκαν τέσσερις νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν κάνναβη συνολικού μικτού βάρους περίπου 38 κιλών και 400 γραμμαρίων.
Η ποσότητα των ναρκωτικών κατασχέθηκε, ενώ η 42χρονη συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.
Τις εξετάσεις συνεχίζει η ΔΑΟΕ – ΥΚΑΝ Λάρνακας.
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