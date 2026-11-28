Τα σύγχρονα αυτοκίνητα έχουν εξελιχθεί σε υπολογιστές πάνω σε τέσσερις τροχούς. Συνδέονται με το κινητό μας τηλέφωνο, αποθηκεύουν αγαπημένους προορισμούς, αναπαράγουν μουσική και, σε αρκετές περιπτώσεις, επιτρέπουν ακόμη και τον έλεγχο λειτουργιών του οχήματος από απόσταση.

Όλες αυτές οι ευκολίες αφήνουν, όμως, ένα ψηφιακό αποτύπωμα, το οποίο δεν εξαφανίζεται απαραίτητα τη στιγμή που παραδίδουμε τα κλειδιά στον επόμενο ιδιοκτήτη.

Ένας ψηφιακός φάκελος της καθημερινότητάς μας

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ (FTC) έχει εκδώσει ειδικές οδηγίες προς τους καταναλωτές για τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων από τα οχήματα πριν από την πώλησή τους.

Ανάλογα με τον εξοπλισμό και τις λειτουργίες που χρησιμοποιεί ο οδηγός, στη μνήμη ενός αυτοκινήτου ενδέχεται να παραμένουν:

Η διεύθυνση του σπιτιού και του χώρου εργασίας.

Αγαπημένοι προορισμοί και προηγούμενες διαδρομές.

Τηλεφωνικές επαφές.

Στοιχεία σύνδεσης σε εφαρμογές.

Προσωπικά αρχεία και μουσική.

Κωδικοί για το άνοιγμα της γκαραζόπορτας.

Ουσιαστικά, ένας άγνωστος που αποκτά ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο μπορεί να βρεθεί με πληροφορίες για την προσωπική ζωή του προηγούμενου ιδιοκτήτη του.

Το πρόβλημα με τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα

Ο κίνδυνος δεν περιορίζεται στις αγοραπωλησίες οχημάτων. Αφορά ακόμη και όσους νοικιάζουν αυτοκίνητο για λίγες ημέρες κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.

Σε επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2024 στο περιοδικό Journal of Sensor and Actuator Networks, ερευνητές εξέτασαν τα συστήματα πολυμέσων τριών ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων.

Και στα τρία εντόπισαν προσωπικά δεδομένα προηγούμενων χρηστών, μεταξύ των οποίων τηλεφωνικές επαφές, τοποθεσίες και αποθηκευμένες διευθύνσεις.

Παρότι το δείγμα ήταν ιδιαίτερα μικρό, τα ευρήματα καταδεικνύουν έναν υπαρκτό κίνδυνο για την ιδιωτικότητα των οδηγών.

Η διαγραφή του Bluetooth δεν είναι πάντοτε αρκετή

Η αποσύνδεση του κινητού τηλεφώνου από το αυτοκίνητο είναι μια πρώτη κίνηση, όχι όμως απαραίτητα η τελευταία.

Ορισμένες πληροφορίες μπορεί να έχουν ήδη μεταφερθεί στη μνήμη του οχήματος και να παραμένουν εκεί ακόμη και όταν το τηλέφωνο δεν βρίσκεται πλέον κοντά του.

Ο ανεξάρτητος αμερικανικός οργανισμός Consumer Reports συνιστά στους ιδιοκτήτες να ελέγχουν ξεχωριστά τις διαφορετικές λειτουργίες του αυτοκινήτου, από το σύστημα πλοήγησης μέχρι τους συνδεδεμένους λογαριασμούς και τις εφαρμογές του κατασκευαστή.

Οι έξι κινήσεις πριν παραδώσετε τα κλειδιά

Πριν πουλήσετε το αυτοκίνητό σας, είναι σκόπιμο να προχωρήσετε στις ακόλουθες ενέργειες:

Διαγράψτε τις συνδεδεμένες συσκευές Bluetooth. Καθαρίστε το ιστορικό πλοήγησης και τις αποθηκευμένες διευθύνσεις. Αποσυνδεθείτε από τους προσωπικούς λογαριασμούς και διαγράψτε τυχόν αποθηκευμένα στοιχεία πληρωμών. Αφαιρέστε το όχημα από την εφαρμογή του κατασκευαστή στο κινητό σας. Ακυρώστε ή μεταφέρετε τις συνδρομητικές υπηρεσίες που συνδέονται με το όχημα. Επαναφέρετε το σύστημα πολυμέσων στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, εφόσον παρέχεται αυτή η δυνατότητα.

Η διαδικασία διαφέρει ανάλογα με τον κατασκευαστή και το μοντέλο, γι’ αυτό είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο του οχήματος και να επιβεβαιώσετε ότι τα δεδομένα έχουν πράγματι διαγραφεί.

Στην περίπτωση ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου, φροντίστε να αφαιρέσετε τις δικές σας συσκευές, τους λογαριασμούς και τους αποθηκευμένους προορισμούς πριν το επιστρέψετε.

Άλλωστε, κανείς δεν θα σκεφτόταν να πουλήσει το κινητό του τηλέφωνο χωρίς πρώτα να διαγράψει τα προσωπικά του δεδομένα. Γιατί να αντιμετωπίζουμε διαφορετικά το αυτοκίνητό μας;