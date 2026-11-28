Η πλατφόρμα δημοσίευσε την Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου, ανήμερα της Ημέρας των Ευχαριστιών, ένα βίντεο διάρκειας 16 δευτερολέπτων με τις ηθοποιούς Μάλιν Άκερμαν και Μπρίτανι Σνόου, οι οποίες υποδύονται τις Μάργκο Μπανκς και Σόφι Ο’Νιλ αντίστοιχα.

Η ανάρτηση, η οποία εντάσσεται στην προώθηση της δεύτερης σεζόν της σειράς, συνοδευόταν από ένα λογοπαίγνιο με αναφορά στο παραδοσιακό εορταστικό τραπέζι.

Σύμφωνα με τη New York Post, το βίντεο συγκέντρωσε περισσότερες από 30 εκατομμύρια προβολές μέσα σε 24 ώρες.

this thanksgiving plate https://t.co/xpgAyuUUdc — Netflix (@netflix) November 26, 2026

Η αντίδραση του γιου του Τραμπ

Μεταξύ εκείνων που επέκριναν την ανάρτηση ήταν ο μεγαλύτερος γιος του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο οποίος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη δημοσίευση του αποσπάσματος τη συγκεκριμένη ημέρα.

Ανάλογες αντιδράσεις προήλθαν από τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή της Γιούτα, Μάικ Λι, τον συντηρητικό σχολιαστή Ρόμπι Στάρμπακ και τον Τάιλερ Μπάουερ, στέλεχος της συντηρητικής οργάνωσης Turning Point Action.

Στον αντίποδα, αρκετοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αντιμετώπισαν με χιούμορ την ανάρτηση, ενώ άλλοι επέκριναν την αντίδραση του γιου του Αμερικανού προέδρου.

Ο Βρετανός δημοσιογράφος Πιρς Μόργκαν αναδημοσίευσε το βίντεο συνοδεύοντάς το με emoji γέλιου, ενώ στο ίδιο χιουμοριστικό κλίμα κινήθηκε και η σχολιάστρια του Fox News, Τζέσικα Τάρλοβ.

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 — Piers Morgan (@piersmorgan) November 26, 2026

Το Netflix επανήλθε με δεύτερο βίντεο

Η πλατφόρμα συνέχισε την προώθηση της σειράς με ακόμη ένα απόσπασμα, στο οποίο οι σύζυγοι των δύο γυναικών, τους οποίους υποδύονται οι Ντέρμοτ Μαλρόνεϊ και Έβαν Τζόνιγκκαϊτ, συζητούν με σεξουαλικά υπονοούμενα για τη σχέση των συζύγων τους.

Αυτή τη φορά, το Netflix συνόδευσε την ανάρτηση με μια εορταστική ευχή και ένα ερωτηματικό.

Happy Thanksgiving? https://t.co/NgWf2lPaAS — Netflix (@netflix) November 26, 2026

Η σειρά «The Hunting Wives», η οποία έκανε πρεμιέρα το 2025, βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα θρίλερ της Μέι Κομπ και επικεντρώνεται στις σχέσεις, τα μυστικά και τις ίντριγκες μιας ομάδας γυναικών στο Τέξας.

Τα οκτώ επεισόδια της δεύτερης σεζόν κυκλοφόρησαν στις 26 Νοεμβρίου, ενώ η σειρά έχει ήδη ανανεωθεί για τρίτη σεζόν.