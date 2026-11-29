Με έντονες βροχοπτώσεις και χαλαζόπτωση σε περιοχές της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου ξεκίνησε η επιδείνωση του καιρού στην Κύπρο, το πρωί της Κυριακής, 29 Νοεμβρίου, ενώ από αύριο το νησί αναμένεται να επηρεαστεί σταδιακά από το καιρικό σύστημα «ARGOS».
Άνοιξαν οι ουρανοί στην ελεύθερη Αμμόχωστο: Έντονες βροχές και χαλάζι «σε μέγεθος στραγαλιού» - Πλησιάζει η κακοκαιρία «ARGOS» (βίντεο)
Φωτογραφίες, βίντεο: Maria Kynigou, Skevie Michael, Petroulla PetrouPieretti / ΚΑΙΡΟΦΙΛΟΙ ΚΥΠΡΟΥ / FB
Ισχυρές βροχοπτώσεις και χαλαζόπτωση σε Παραλίμνι, Δερύνεια και Άγιο Νικόλαο – Από τη Δευτέρα το «ARGOS» αρχίζει να επηρεάζει την Κύπρο, με κατά τόπους έντονα ή παρατεταμένα φαινόμενα
Σε αναρτήσεις στη σελίδα «Καιρόφιλοι Κύπρου» στο Facebook, πολίτες καταγράφουν έντονα καιρικά φαινόμενα στο Παραλίμνι, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου και στη Δερύνεια, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για ισχυρές βροχοπτώσεις και χαλαζόπτωση.
Χαρακτηριστική είναι η αναφορά κατοίκου του Παραλιμνίου, ο οποίος περιγράφει το μέγεθος του χαλαζιού ως αντίστοιχο με εκείνο του στραγαλιού, ενώ άλλοι χρήστες κάνουν λόγο για «χαλασμό Κυρίου».
Πλησιάζει την Κύπρο το «ARGOS»
Σύμφωνα με το νεότερο δελτίο του Τμήματος Μετεωρολογίας, χαμηλή πίεση στα νοτιοανατολικά του νησιού επηρεάζει σήμερα την περιοχή, ενώ το καιρικό σύστημα με την ονομασία ARGOS, το κέντρο του οποίου βρίσκεται στην Κρήτη, κινείται νοτιοανατολικά και θα αρχίσει να επηρεάζει σταδιακά την Κύπρο από τη Δευτέρα.
Το απόγευμα της Κυριακής ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα. Σε περίπτωση καταιγίδας, οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται.
Απόψε αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως σε παράλιες περιοχές και ενδεχομένως στο εσωτερικό. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 15 στα παράλια και στους 6 στα ψηλότερα ορεινά.
Έντονα και παρατεταμένα φαινόμενα από τη Δευτέρα
Περαιτέρω επιδείνωση του καιρού αναμένεται τη Δευτέρα, με τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και χαλάζι.
Ιδιαίτερα μετά το μεσημέρι, αλλά και κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα φαινόμενα αναμένεται να είναι κατά τόπους έντονα ή και παρατεταμένα.
Οι άνεμοι θα ενισχυθούν τοπικά στα 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 21 στα παράλια και στους 13 στα ψηλότερα ορεινά.
Βροχές μέχρι την Πέμπτη και πτώση της θερμοκρασίας
Το βροχερό σκηνικό αναμένεται να διατηρηθεί την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη, με τον καιρό να είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος και να σημειώνονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδες.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή μικρή πτώση μέχρι την Πέμπτη, υποχωρώντας κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές για την εποχή.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.