Σε αναρτήσεις στη σελίδα «Καιρόφιλοι Κύπρου» στο Facebook, πολίτες καταγράφουν έντονα καιρικά φαινόμενα στο Παραλίμνι, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου και στη Δερύνεια, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για ισχυρές βροχοπτώσεις και χαλαζόπτωση.

Χαρακτηριστική είναι η αναφορά κατοίκου του Παραλιμνίου, ο οποίος περιγράφει το μέγεθος του χαλαζιού ως αντίστοιχο με εκείνο του στραγαλιού, ενώ άλλοι χρήστες κάνουν λόγο για «χαλασμό Κυρίου».

Πλησιάζει την Κύπρο το «ARGOS»

Σύμφωνα με το νεότερο δελτίο του Τμήματος Μετεωρολογίας, χαμηλή πίεση στα νοτιοανατολικά του νησιού επηρεάζει σήμερα την περιοχή, ενώ το καιρικό σύστημα με την ονομασία ARGOS, το κέντρο του οποίου βρίσκεται στην Κρήτη, κινείται νοτιοανατολικά και θα αρχίσει να επηρεάζει σταδιακά την Κύπρο από τη Δευτέρα.

Το απόγευμα της Κυριακής ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα. Σε περίπτωση καταιγίδας, οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται.

Απόψε αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως σε παράλιες περιοχές και ενδεχομένως στο εσωτερικό. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 15 στα παράλια και στους 6 στα ψηλότερα ορεινά.

Έντονα και παρατεταμένα φαινόμενα από τη Δευτέρα

Περαιτέρω επιδείνωση του καιρού αναμένεται τη Δευτέρα, με τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και χαλάζι.

Ιδιαίτερα μετά το μεσημέρι, αλλά και κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα φαινόμενα αναμένεται να είναι κατά τόπους έντονα ή και παρατεταμένα.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν τοπικά στα 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 21 στα παράλια και στους 13 στα ψηλότερα ορεινά.

Βροχές μέχρι την Πέμπτη και πτώση της θερμοκρασίας

Το βροχερό σκηνικό αναμένεται να διατηρηθεί την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη, με τον καιρό να είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος και να σημειώνονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή μικρή πτώση μέχρι την Πέμπτη, υποχωρώντας κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές για την εποχή.