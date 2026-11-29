Ανάγκη θέσπισης ξεχωριστού αδικήματος

Όπως ανέφερε, σύμφωνα με την απόφαση του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας στην Ποινική Υπόθεση Αρ. 10806/2024 ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2025, επιβλήθηκαν συντρέχουσες ποινές φυλάκισης πέντε ετών στον Σιμόν Μιστριέλ Αϊκούτ κατόπιν παραδοχής του σε 40 κατηγορίες που αφορούσαν το αδίκημα της δόλιας συναλλαγής σε ακίνητη περιουσία που ανήκει σε άλλον, κατά παράβαση του άρθρου 303Α του Ποινικού Κώδικα (Κεφ.154).

«Η μέγιστη προβλεπόμενη ποινή για το εν λόγω αδίκημα είναι αυτή της φυλάκισης των επτά ετών. Παρά το γεγονός ότι οι 40 αυτές κατηγορίες αφορούσαν την παράνομη ανέγερση επτά τουριστικών συγκροτημάτων σε τεράστιες εκτάσεις γης οι οποίες ανήκουν σε Ελληνοκύπριους πρόσφυγες και οι οποίες βρίσκονται στις κατεχόμενες περιοχές, το άρθρο 303Α του Κεφ. 154 δεν διαχωρίζει μεταξύ ακίνητης περιουσίας η οποία βρίσκεται στις περιοχές που ελέγχονται από τη Δημοκρατία και σε ακίνητη περιουσία η οποία βρίσκεται σε μη ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές. Η σημασία του πού βρίσκεται η επίδικη ακίνητη περιουσία έγκειται στην επαυξημένη βλάβη που προκαλείται από τον σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα από διάφορους 'επιχειρηματίες' με την ανοχή των κατοχικών αρχών», εξήγησε ο κ. Δημητρίου.

Πρόσθεσε επίσης ότι, «όπως πολύ ορθά υποδείχθηκε από το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας (σ.σ. κάνοντας παραπομπή σε προηγούμενή του απόφαση, η οποία αφορούσε και πάλι σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα) πέραν 'της οικονομικής πτυχής του θέματος, υπάρχει και μια άλλη παράμετρος που προσδίδει σοβαρότητα σε τέτοια αδικήματα… [ήτοι τον] κίνδυνο δημιουργίας περαιτέρω παράνομων τετελεσμένων… σε σχέση με τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα εκτοπισθέντων'. Η επιπρόσθετη αυτή βλάβη που προκαλείται από αυτού του είδους τις υποθέσεις εύλογα εγείρει το ερώτημα αν θα έπρεπε ο νομοθέτης να προχωρήσει στη θέσπιση ξεχωριστού αδικήματος το οποίο να προνοεί αυστηρότερη ποινή, αναδεικνύοντας παράλληλα την επιπρόσθετη βλάβη που προκαλείται από τέτοιου είδους συμπεριφορές».

Μεταφορά στο Ισραήλ

Ο λέκτορας Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας εξήγησε και τη διαδικασία για την απόφαση μεταφοράς του Αϊκούτ σε φυλακές του Ισραήλ. Όπως ανέφερε, ως προς τη νομική βάση επί της οποίας έγινε η μεταφορά του Σιμόν Μιστριέλ Αϊκούτ στο Ισραήλ, αυτή εδράζεται στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Μεταφορά Καταδίκων («Σύμβαση»), η οποία ενσωματώθηκε στην κυπριακή έννομη τάξη μέσω του κυρωτικού νόμου Ν.14/86. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Σύμβασης, προκειμένου κάποιος κατάδικος να μεταφερθεί από το κράτος καταδίκης, εν προκειμένω την Κυπριακή Δημοκρατία, στο κράτος εκτέλεσης της ποινής, σε αυτήν την περίπτωση το κράτος του Ισραήλ, θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Θα πρέπει να υπάρχει αίτημα από την αρμόδια αρχή ενός συμβαλλόμενου κράτους προς την αντίστοιχη αρμόδια αρχή ενός άλλου συμβαλλόμενου κράτος -στην περίπτωση της Κυπριακής Δημοκρατίας προς τον υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως- για μεταφορά κατάδικου που εκτίει ποινή φυλάκισης από το κράτος καταδίκης στο κράτος εκτέλεσης.

2. Θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί η συγκατάθεση του κατάδικου.

3. Ο κατάδικος θα πρέπει να είναι πολίτης του κράτους εκτέλεσης.

4. Η καταδικαστική απόφαση θα πρέπει να είναι τελεσίδικη.

5. Οι πράξεις για τις οποίες ο κατάδικος κρίθηκε ένοχος θα πρέπει να συνιστούν ποινικό αδίκημα και στο κράτος εκτέλεσης.

6. Το κράτος καταδίκης και το κράτος εκτέλεσης θα πρέπει να έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για τη μεταφορά.

Μέσα από μια σωρευτική ανάλυση των πιο πάνω προϋποθέσεων, όπως σημειώνει ο κ. Δημητρίου, «προκύπτει ότι το κράτος καταδίκης σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να κάνει αποδεχτό αίτημα για μεταφορά κατάδικου στο κράτος εκτέλεσης. Αντίθετα, όπως τονίζεται στο προοίμιο της Σύμβασης, βασική επιδίωξη είναι η προώθηση των σκοπών της δικαιοσύνης και της κοινωνικής αποκατάστασης των καταδίκων. Το κατά πόσον η αποδοχή ενός τέτοιου αιτήματος θα εξυπηρετούσε τους εν λόγω σκοπούς επαφίεται αποκλειστικά στον υπουργό. Η μόνη ουσιαστικά υποχρέωση που θέτει η Σύμβαση στον υπουργό είναι να απαντήσει στο αίτημα του κράτους έκτισης, είτε θετικά είτε αρνητικά, το συντομότερο δυνατόν. Συνεπώς, η απόφαση του υπουργού στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν δημιουργεί οποιοδήποτε νομικό προηγούμενο. Άλλωστε, η κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται στη βάση των δικών της ιδιαίτερων δεδομένων».

Αν έμενε στην Κύπρο…

Σε σχέση με το βασικό ερώτημα τι θα γινόταν εάν ο Αϊκούτ εξέτιε την ποινή του στην Κύπρο, ο κ. Δημητρίου σημειώνει: «Σε ό,τι αφορά την 'πραγματική' ποινή που θα εξέτιε ο Σιμόν Μιστριέλ Αϊκούτ σε περίπτωση που το αίτημα για μεταφορά του στο Ισραήλ απορριπτόταν από μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα πρέπει να τονιστεί ότι το όλο ζήτημα διέπεται από τον περί Φυλακών Νόμο του 1996 (Ν.62(Ι)/1996). Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 12(1) και (2) του Ν.62(Ι)/1996, σε περίπτωση που ένας κατάδικος επιδείξει καλή διαγωγή και εργατικότητα, και κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του διευθυντή του Τμήματος Φυλακών, αυτός εξασφαλίζει μείωση της ποινής του (η επιβληθείσα ποινή θα πρέπει να υπερβαίνει τα 2 έτη)».

Όπως αναφέρει, η μείωση της ποινής του υπολογίζεται στη βάση του σχετικού Πίνακα του Παραρτήματος «Α» του Ν.62(Ι)/1996. Εν προκειμένω, βάσει των δεδομένων της υπόθεσης, ήτοι της ποινής φυλάκισης πέντε ετών και του γεγονότος ότι ο κατάδικος δεν εξέτισε ποινή φυλάκισης στο παρελθόν, ο Σιμόν Μιστριέλ Αϊκούτ θα δικαιούτο μείωση της ποινής του κατά (περίπου) 15 μήνες. Με απλά λόγια, η πραγματική του ποινή θα μειωνόταν από τους 60 στους 45 περίπου μήνες».

Ο κ. Δημητρίου εξήγησε επίσης ότι «η μείωση αυτής της ποινής θα πρέπει να εξεταστεί σε συνάρτηση με το άρθρο 14Α(1) του Ν.62(Ι)/1996, το οποίο προβλέπει ότι μέχρι και 6 μήνες πριν από την έκτιση του ημίσεος της (πραγματικής) ποινής του, ένας κατάδικος δύναται να υποβάλει αίτηση στο Συμβούλιο Αποφυλακίσεως επ’ Αδεία («Συμβούλιο») για την υπό όρους αποφυλάκισή του από τις φυλακές και τη συνέχιση της έκτισης της ποινής του εκτός των φυλακών.

Βάσει αυτών των δεδομένων, ο Σιμόν Μιστριέλ Αϊκούτ, η ποινή του οποίου άρχισε να μετράει από τις 19/06/2024, θα είχε δυνατότητα υποβολής ενός τέτοιου αιτήματος περί τις αρχές του 2026. Η υποβολής αίτησης, όμως, σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται και αποδοχή του αιτήματος. Αντίθετα, σύμφωνα με το άρθρο 14Η του Ν.62(Ι)/1996, το Συμβούλιο θα λάβει υπ' όψιν του αριθμό παραγόντων, όπως τον βαθμό επικινδυνότητας του κατάδικου και τις προσωπικές του περιστάσεις, π.χ. τυχόν προβλήματα υγείας που αυτός αντιμετωπίζει».

Ποινή και προβλήματα υγείας

Τι ισχύει όμως εάν ένας κατάδικος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας; Όπως ανέφερε ο κ. Δημητρίου, τυχόν προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ένας κατάδικος δεν διαφοροποιούν τα δεδομένα ως προς την ποινή που του επιβλήθηκε ή/και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται προκειμένου αυτός να μπορεί να υποβάλει αίτημα για την υπό όρους αποφυλάκισή του στο Συμβούλιο. «Λέγοντας αυτό, όμως, θα πρέπει να έχουμε υπ' όψιν μας ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει την εξουσία, βάσει του άρθρου 53(4) του Συντάγματος, και κατόπιν γραπτής συγκατάθεσης του γενικού εισαγγελέα, να μειώσει ή να αναστείλει ή να μετατρέψει οποιαδήποτε ποινή έχει επιβληθεί από δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που ένας κατάδικος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μπορούσε, με τη σύμφωνο γνώμη του γενικού εισαγγελέα, να παρέμβει και να αναστείλει ή να μειώσει την επιβληθείσα ποινή», ανέφερε.