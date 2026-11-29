Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά κυρίως στα ανατολικά και στην Καρπασία και προοδευτικά και στις υπόλοιπες περιοχές του νησιού. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως βορειοανατολικοί και στα νότια και τα νοτιοδυτικά παράλια νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Σε καταιγίδα ωστόσο, οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και γύρω στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στις παράλιες περιοχές και ενδεχομένως σε περιοχές του εσωτερικού. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα ανατολικά και στα βόρεια παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 13 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι και οι άνεμοι να μεταβάλλονται και να ενισχύονται. Τα φαινόμενα αναμένεται κατά τόπους να είναι έντονα ή και παρατεταμένα.

Την Τρίτη και την Τετάρτη ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τετάρτη θα σημειώσει σταδιακά πτώση, για να κυμανθεί έτσι πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.