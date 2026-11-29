Χαμηλή πίεση στα νοτιοανατολικά του νησιού επηρεάζει σήμερα την περιοχή, ενώ το καιρικό σύστημα με την ονομασία ARGOS και κέντρο νότια της Πελοποννήσου, κινείται νοτιοανατολικά και θα αρχίσει να επηρεάζει σταδιακά το νησί από τη Δευτέρα.
Προ των πυλών η κακοκαιρία «ARGOS»: Έρχεται από Ελλάδα και φέρνει έντονες βροχές και καταιγίδες - Πότε θα αρχίσει να επηρεάζει την Κύπρο
Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται ήδη από σήμερα, ενώ από τη Δευτέρα τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα ή παρατεταμένα – Χαλάζι και σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας μέχρι την Τετάρτη.
Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά κυρίως στα ανατολικά και στην Καρπασία και προοδευτικά και στις υπόλοιπες περιοχές του νησιού. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως βορειοανατολικοί και στα νότια και τα νοτιοδυτικά παράλια νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Σε καταιγίδα ωστόσο, οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και γύρω στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στις παράλιες περιοχές και ενδεχομένως σε περιοχές του εσωτερικού. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα ανατολικά και στα βόρεια παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 13 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι και οι άνεμοι να μεταβάλλονται και να ενισχύονται. Τα φαινόμενα αναμένεται κατά τόπους να είναι έντονα ή και παρατεταμένα.
Την Τρίτη και την Τετάρτη ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι.
Η θερμοκρασία μέχρι την Τετάρτη θα σημειώσει σταδιακά πτώση, για να κυμανθεί έτσι πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.