Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε η οικογένειά του μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας ότι απεβίωσε το Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2026, έχοντας στο πλευρό του τους αγαπημένους του ανθρώπους.

«Ένας βαθιά δημιουργικός άνθρωπος, ένας χαρισματικός αφηγητής και ένας ακούραστος επιχειρηματίας, ο Πολ ήταν ένας άνθρωπος με φιλοδοξία, φαντασία και αποφασιστικότητα», αναφέρει η οικογένειά του.

Από τη Νότια Αφρική στην Κύπρο

Ο Paul Lambis γεννήθηκε στις 21 Μαρτίου 1974 στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής. Το ενδιαφέρον του για τις τέχνες τον οδήγησε στον χώρο της γραφιστικής, όπου εργάστηκε σε μία από τις σημαντικότερες διαφημιστικές εταιρείες της χώρας.

Στη συνέχεια εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του στην Κύπρο, αναζητώντας ένα ασφαλέστερο και καλύτερο μέλλον. Η δημιουργικότητα και η επικοινωνιακή του ικανότητα τον οδήγησαν στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, όπου εργάστηκε σε δύο μεγάλους κυπριακούς οργανισμούς, στον εκδοτικό τομέα και στο ραδιόφωνο.

Το τροχαίο του 2008 που άλλαξε τη ζωή του

Το 2008 η ζωή του άλλαξε δραματικά, όταν ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα, το οποίο παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή και του προκάλεσε μόνιμη αναπηρία.

Παρά τις εκτιμήσεις των γιατρών, οι οποίοι εξέφραζαν αμφιβολίες για το κατά πόσον θα μπορούσε να περπατήσει ξανά, ο ίδιος συνέχισε να αγωνίζεται, χωρίς να εγκαταλείψει τις δημιουργικές του φιλοδοξίες.

Όπως αναφέρει η οικογένειά του, οι δυσκολίες που αντιμετώπισε αποτέλεσαν κινητήρια δύναμη για να συνεχίσει να δημιουργεί και να επιδιώκει την πραγματοποίηση των ονείρων του.

Η συγγραφική και θεατρική του πορεία

Στη διάρκεια της δημιουργικής του διαδρομής έγραψε το αυτοβιογραφικό βιβλίο «Where Is Home?», καθώς και το βραβευμένο σενάριο που μεταφέρθηκε στη θεατρική σκηνή με την παράσταση «74», η οποία σημείωσε μεγάλη επιτυχία.

Δημιούργησε επίσης τη θεατρική παράσταση «Melina», έναν μονόλογο που ταξίδεψε πέρα από τα σύνορα της Κύπρου, φτάνοντας στην Ελλάδα και στο Μπρόντγουεϊ της Νέας Υόρκης.

Το όραμα για την κυπριακή διασπορά

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης των δεσμών και της συνεργασίας μεταξύ των μελών της κυπριακής και ελληνικής διασποράς, ο Paul Lambis ίδρυσε το Cyprus Diaspora Forum.

Η πρωτοβουλία εξελίχθηκε σε ετήσιο συνέδριο, φέρνοντας κοντά Κύπριους από διαφορετικά μέρη του κόσμου και δημιουργώντας ένα διεθνές σημείο συνάντησης για την επιχειρηματικότητα και τη δικτύωση.

«Θα είσαι για πάντα ο καλύτερός μου φίλος»

Πέρα από την επαγγελματική και δημιουργική του πορεία, η οικογένειά του τον αποχαιρετά ως έναν αφοσιωμένο οικογενειάρχη, με χιούμορ, ζεστασιά και έντονη προσωπικότητα.

«Η παρακαταθήκη του θα συνεχίσει να ζει μέσα από τις ιστορίες που αφηγήθηκε, τις ζωές που άγγιξε και την οικογένεια που αγάπησε», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ιδιαίτερα συγκινητικός είναι ο αποχαιρετισμός του γιου του, Μάριου:

«Σ’ αγαπώ, μπαμπά. Είσαι και θα είσαι για πάντα ο καλύτερός μου φίλος».

Η ανακοίνωση ολοκληρώνεται με μία φράση του ίδιου του Paul Lambis:

«Αν δεν γελάς με τη ζωή, η ζωή θα γελάσει μαζί σου».

Ο εκλιπών καταλείπει τη σύζυγό του, Ελπινίκη, τον γιο του, Μάριο, τη νύφη του, Ραφαέλα, τους γονείς του, Αμαλία και Μάριο, και την αδελφή του, Έλενα, με τον σύζυγό της, Τζον.

Οι λεπτομέρειες της κηδείας θα ανακοινωθούν σύντομα από την οικογένεια, με την εξόδιο ακολουθία και την ταφή να αναμένεται να πραγματοποιηθούν εντός της εβδομάδας.