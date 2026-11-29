Η ειδική τελετή βράβευσης έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις στην Πάφο. Η διάκριση αναδεικνύει τη σημαντική του προσφορά στη σύγχρονη μουσική δημιουργία και τον πολιτισμό, αλλά και τη διεθνή παρουσία του κυπριακού πολιτισμού.

Ο ίδιος ο Μάριος Ιωάννου Ηλία χαρακτηρίζει με δηλώσεις του την επικείμενη απονομή στη γενέτειρά του ως μια στιγμή με ξεχωριστή προσωπική σημασία, επισημαίνοντας παράλληλα το κύρος της ανώτατης διάκρισης του Πανεπιστημίου Νεάπολις, την παρουσία σημαντικών ομιλητών, τη στήριξη του Δήμου και της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου, καθώς και την παρουσία της Υφυπουργού Πολιτισμού ως εκπροσώπου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Η Κύπρος διαθέτει δημιουργικό δυναμικό δυσανάλογα πλούσιο προς το μέγεθός της»

Με αφορμή την τιμητική διάκριση, ο συνθέτης αναφέρεται και στη θέση του πολιτισμού στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι το νησί διαθέτει ένα ιδιαίτερα πλούσιο δημιουργικό δυναμικό. Όπως επισημαίνει, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα, με τη σύσταση του Υφυπουργείου Πολιτισμού να αποτελεί θεσμικό ορόσημο. Παράλληλα, υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση της δημιουργίας, της καλλιτεχνικής παιδείας και των πολιτιστικών υποδομών. «Η επένδυση στον πολιτισμό είναι επένδυση στη διανοητική και δημιουργική αυτονομία μιας χώρας», αναφέρει.

Από την Κύπρο στη διεθνή μουσική σκηνή

Η διεθνής πορεία του αποτελεί, όπως εξηγεί ο Μάριος Ιωάννου Ηλία, αποτέλεσμα μιας διαδρομής που διαμορφώθηκε μέσα από διαφορετικούς πολιτισμούς και σημαντικούς καλλιτεχνικούς σταθμούς. Ξεχωρίζει τις σπουδές του στο Σάλτσμπουργκ, στη Βιέννη και στη Βασιλεία, την πρεμιέρα της όπεράς του στην Κρατική Όπερα της Στουτγάρδης το 2008, γεγονός που παρουσιάστηκε και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της γερμανικής τηλεόρασης, καθώς και την πρεμιέρα του «Autosymphonic» το 2011 στο Μάνχαϊμ, η οποία αποτέλεσε διεθνή είδηση και έφτασε μέχρι τους New York Times. «Στα χρόνια των σπουδών διαμόρφωσα τη μουσική μου σκέψη, στη Στουτγάρδη διερεύνησα τη θεατρική της διάσταση και στο Μάνχαϊμ επαναπροσδιόρισα την κλίμακα και τα όρια της μουσικής δημιουργίας», σημειώνει.

Η Κύπρος ως πηγή έμπνευσης

Παρά τη διεθνή του διαδρομή, η κυπριακή πολιτιστική κληρονομιά παραμένει σημαντικό στοιχείο της καλλιτεχνικής συνείδησης του Μάριου Ιωάννου Ηλία. Η ιστορία του νησιού, η βυζαντινή μουσική, η προφορική παράδοση και η συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών αποτελούν, όπως λέει, ένα πλούσιο υπόβαθρο καλλιτεχνικού στοχασμού. Στόχος του, όπως εξηγεί, είναι η μετουσίωση αυτής της κληρονομιάς σε σύγχρονη μουσική έκφραση. «Η ουσιαστικότερη σχέση με την παράδοση είναι, κατά τη γνώμη μου, η δυνατότητα να δημιουργούμε μέσα από αυτήν κάτι που δεν έχει υπάρξει προηγουμένως», σημειώνει. Αντιλαμβάνεται την παράδοση όχι ως κάτι στατικό, αλλά ως «μια εξελισσόμενη μορφή γνώσης», αξιοποιώντας στο έργο του παραδοσιακά μελωδικά και ρυθμικά στοιχεία, ηχοχρώματα και τρόπους μουσικής έκφρασης σε συνδυασμό με σύγχρονες συνθετικές τεχνικές, νέους οργανικούς συνδυασμούς και τεχνολογία. «Κάθε παράδοση υπήρξε κάποτε καινοτομία. Η πρόκληση για τον σημερινό δημιουργό είναι να συμβάλει στη διαμόρφωση της παράδοσης του αύριο», υπογραμμίζει.

«Η γεωγραφία καθορίζει την αφετηρία, όχι την εμβέλεια»

Για έναν Κύπριο δημιουργό, η διεθνής πορεία μπορεί να συνοδεύεται από αντικειμενικές δυσκολίες, ωστόσο ο Μάριος Ιωάννου Ηλία θεωρεί ότι η προέλευση από μια μικρή χώρα μπορεί να λειτουργήσει και ως πλεονέκτημα. «Η γεωγραφία καθορίζει συχνά την αφετηρία ενός δημιουργού, όχι όμως την εμβέλειά του», σημειώνει, υπογραμμίζοντας ότι στη διεθνή σκηνή μεγαλύτερη σημασία έχει η πρωτοτυπία της καλλιτεχνικής έκφρασης παρά ο τόπος από τον οποίο αυτή προέρχεται. Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρεται στη δυνατότητα της σύγχρονης μουσικής να ενισχύσει την πολιτιστική εικόνα της Κύπρου στο εξωτερικό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το έργο του «Ο Ήχος της Σαγκάης», μέσω του οποίου, όπως σημειώνει, η Κύπρος απέκτησε ιδιαίτερη προβολή στον πολιτιστικό και θεσμικό χώρο της κινεζικής μεγαλούπολης. «Αυτή είναι η δύναμη της πολιτιστικής διπλωματίας μέσω της τέχνης, όταν ένα έργο μπορεί να συστήσει εκ νέου μια χώρα στον κόσμο», αναφέρει.

Τα επόμενα βήματα έως το 2030

Στα επόμενα καλλιτεχνικά του σχέδια περιλαμβάνεται η σύνθεση της μουσικής για τις τελετές αφής και παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας έως το 2030, ενώ έχει ήδη ολοκληρώσει νέο έργο, η πρεμιέρα του οποίου προγραμματίζεται για το 2027 στη Σαγκάη. Μιλώντας για τη διαδρομή του, δεν ξεχωρίζει εύκολα ένα μόνο έργο ως το πιο αγαπημένο του. Αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στις «Πονεμένες Παναγίες» και στις «Καμπάνες θα ηχήσουν και πάλι», έργα που συνδέονται με προσωπικά βιώματα και την ιστορία της Κύπρου. Ωστόσο, θεωρεί ότι ίσως η μεγαλύτερη συγκίνηση βρίσκεται ακόμη μπροστά, «στην προσμονή του έργου που δεν έχω ακόμη συνθέσει», καθώς, όπως εξηγεί, όλες οι δυνατότητες της μουσικής που ονειρεύεται παραμένουν ανοιχτές. Αναφερόμενος στο αποτύπωμα που θα ήθελε να αφήσει στη μουσική και στον πολιτισμό, ο Κύπριος συνθέτης δεν μιλά τόσο για την προσωπική υστεροφημία όσο για την επίδραση της δημιουργίας στους άλλους. «Το ουσιαστικότερο αποτύπωμα ενός δημιουργού είναι οι δυνατότητες που ανοίγει για τους άλλους», τονίζει, εκφράζοντας την ελπίδα η μουσική του να συμβάλει στη διεύρυνση των οριζόντων της ακρόασης, της αισθητικής αντίληψης και της ανθρώπινης επικοινωνίας. Για τους νέους που επιθυμούν να ακολουθήσουν τον δρόμο της σύνθεσης, το μήνυμά του Μάριου Ιωάννου Ηλία είναι σαφές, να μελετήσουν σε βάθος τη μουσική του παρελθόντος, αλλά ταυτόχρονα να έχουν το θάρρος να φανταστούν νέους μουσικούς κόσμους. «Η σύνθεση απαιτεί γνώση, πειθαρχία και πνευματική ανεξαρτησία», τονίζει.

Σημειώνεται πως η απονομή της «Χρυσής Αφροδίτης» πραγματοποιείται για δεύτερη φορά στην ιστορία του Πανεπιστημίου, έπειτα από 15 χρόνια, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στη συγκεκριμένη τιμητική διάκριση. Στην τελετή, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Δεκεμβρίου στις 18:30 στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις θα απευθύνουν χαιρετισμούς ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, Δρ. Παντελής Σκλιάς, ο Πρόεδρος του Πανεπιστημίου, Γιώργος Λεπτός, ο Πρόεδρος του Τμήματος Επικοινωνίας και Δημιουργικότητας, Δρ. Ανδρέας Ν. Μασούρας, η Υφυπουργός Πολιτισμού, Δρ. Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, καθώς και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, Δρ. Αχιλλέας Κ. Αιμιλιανίδης.

Για το έργο του τιμώμενου θα μιλήσουν ο Δρ. Παύλος Κάβουρας, Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος της Έδρας UNESCO στην Ανθρωπολογία της Παραδοσιακής Μουσικής, καθώς και ο ποιητής Κυριάκος Χαραλαμπίδης, αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Θα ακολουθήσουν η παρουσίαση του σκεπτικού της βράβευσης και η απονομή της «Χρυσής Αφροδίτης», ενώ ο τιμώμενος θα απευθύνει αντιφώνηση. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης προβολή οπτικοακουστικού υλικού και δεξίωση.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή του Κλιμακίου Χάλκινων Πνευστών της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου και του Συνόλου Σαξοφώνων του Μουσικού Λυκείου Πάφου. Την καλλιτεχνική επιμέλεια, τον συντονισμό και τη διοργάνωση έχει η Δρ. Στάλω Γεωργίου. Η τελετή τελεί υπό την αιγίδα του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τη στήριξη του Δήμου Πάφου και της Ιεράς Μητρόπολης Πάφου.