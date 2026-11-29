Βίντεο που καταγράφουν την κατάσταση στην περιοχή δείχνουν δρόμους να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, ενώ σε αρκετές περιοχές σημειώθηκε και έντονη χαλαζόπτωση.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα εκδηλώνονται ενώ το καιρικό σύστημα ARGOS βρίσκεται ακόμη καθ’ οδόν προς την Κύπρο και αναμένεται να αρχίσει να επηρεάζει το νησί από τη Δευτέρα.

Σε 17 περιστατικά κλήθηκε η Πυροσβεστική

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων έχουν προκληθεί πλημμύρες στην επαρχία Αμμοχώστου, με την Υπηρεσία να έχει κληθεί μέχρι στιγμής για 17 περιστατικά.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης έχουν συσταθεί συνεργεία από την Πυροσβεστική Διεύθυνση Αμμοχώστου, ενώ ειδοποιήθηκε και η Πολιτική Άμυνα, η οποία αναμένεται να αποστείλει δικά της συνεργεία.

Στις επιχειρήσεις συνδράμουν επίσης το οργανωμένο εθελοντικό σύνολο SupportCY με ένα όχημα και τρεις αντλίες άντλησης ομβρίων υδάτων, καθώς και η εθελοντική ομάδα Blue Heart με ένα όχημα και μία αντλία.

Λόγω έντονων βροχοπτώσεων υπάρχουν πλημύρες στην Επαρχία Αμμόχωστου. Μέχρι στιγμής έχουμε κληθεί για 17 περιστατικά. Έχουν συσταθεί συνεργεία από την Πυροσβεστική Διεύθυνση Αμμοχώστου για σχετικές ανταποκρίσεις. Ειδοποιήθηκε η Πολιτική Άμυνα και αναφέρει ότι θα αποστείλει συνεργεία. Ανταποκρίνεται για υποστήριξη στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το εθελοντικό οργανωμένο σύνολο Sypport cy με ένα όχημα και τρεις αντλίες άντλησης ομβρίων υδάτων ως επίσης και η ομάδα εθελοντικού οργανωμενου συνόλου blue heart με ένα όχημα με μια αντλία . — Andreas Kettis (@akettis) November 29, 2026

Προβλήματα στο οδικό δίκτυο

Σε ανακοίνωσή της στις 13:15, η Αστυνομία αναφέρει ότι οι καταρρακτώδεις βροχές έχουν προκαλέσει συσσώρευση νερού σε τμήματα του οδικού δικτύου και περιορισμό της ορατότητας, ιδιαίτερα στη Σωτήρα, στο Παραλίμνι και στη Δερύνεια.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν ασφαλείς αποστάσεις από τα προπορευόμενα οχήματα και να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας.

Η Αστυνομία επισημαίνει ότι, λόγω της μεταβλητότητας των καιρικών συνθηκών, η κατάσταση στο οδικό δίκτυο ενδέχεται να διαφοροποιηθεί.

Χαλαζόπτωση και ανησυχία

Ήδη από τις 10:45 το πρωί καταγράφονταν έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή του Αγίου Νικολάου στο Παραλίμνι, ενώ ακολούθησαν αναφορές για ισχυρές βροχοπτώσεις και χαλαζόπτωση και σε άλλα σημεία της επαρχίας.

Σε αναρτήσεις στη σελίδα «Καιρόφιλοι Κύπρου» στο Facebook, πολίτες περιγράφουν την κατάσταση στο Παραλίμνι και στη Δερύνεια ως «χαλασμό Κυρίου», ενώ αναφορές κάνουν λόγο για χαλάζι στο μέγεθος στραγαλιού.

Υδροστρόβιλος και στη Λάρνακα

Την ίδια ώρα, έντονα καιρικά φαινόμενα καταγράφονται και στην επαρχία Λάρνακας, όπου, σύμφωνα με ανάρτηση στη σελίδα «Καιρόφιλοι Κύπρου» στο Facebook, εμφανίστηκε υδροστρόβιλος.

Το φαινόμενο καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιεύθηκε γύρω στις 13:20 το μεσημέρι της Κυριακής, προς την περιοχή του αεροδρομίου Λάρνακας.

Και όλα αυτά πριν από την άφιξη του ARGOS

Σύμφωνα με το δελτίο του Τμήματος Μετεωρολογίας, τα σημερινά φαινόμενα οφείλονται σε χαμηλή πίεση στα νοτιοανατολικά του νησιού.

Το καιρικό σύστημα ARGOS, με κέντρο στην Κρήτη, κινείται νοτιοανατολικά και θα αρχίσει να επηρεάζει σταδιακά την Κύπρο από αύριο, Δευτέρα.

Το απόγευμα της Κυριακής αναμένονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ ανάλογα φαινόμενα ενδέχεται να εκδηλωθούν και απόψε, κυρίως σε παράλιες περιοχές.

Τη Δευτέρα αναμένονται τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και χαλάζι, με τα φαινόμενα μετά το μεσημέρι, αλλά και το βράδυ, να προβλέπεται ότι θα είναι κατά τόπους έντονα ή και παρατεταμένα.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 21 στα παράλια και στους 13 στα ψηλότερα ορεινά.

Το βροχερό σκηνικό αναμένεται να διατηρηθεί μέχρι την Πέμπτη, με τη θερμοκρασία να σημειώνει σταδιακή πτώση και να υποχωρεί κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές για την εποχή.