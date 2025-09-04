Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Καιρός: Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες-Εως 37 βαθμούς η θερμοκρασία

Η πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας μέχρι και το Σαββατοκύριακο

Απογευματινές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται σήμερα στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 33 στα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ορεινά.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης και αραιής ομίχλης ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος. Μετά το μεσημέρι όμως τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά, ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη σύντομη καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νοτιοανατολικά παράλια το απόγευμα μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 βαθμούς στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ τοπικά θα εμφανίζονται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις ή και αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Μετά το μεσημέρι, τοπικά αυξημένες νεφώσεις που θα αναπτύσσονται δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή την Παρασκευή, μικρή πτώση αναμένεται για το Σάββατο και μη αξιόλογη μεταβολή την Κυριακή, για να κυμανθεί κατά το τριήμερο κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

