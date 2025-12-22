Δεκάδες καταγγελίες για τροχαία αδικήματα και συλλήψεις για κυβεία, ναρκωτικά το βράδυ της Κυριακής

Η Αστυνομία ανακοίνωσε πως το βράδυ της Κυριακής προέκυψαν 148 καταγγελίες για διάφορα τροχαία αδικήματα κατά τη διάρκεια συνολικά 400 ελέγχων που διενεργήθηκαν. Παράλληλα, συνελήφθησαν έντεκα πρόσωπα, επτά στη Λάρνακα για κυβεία, δύο στη Λεμεσό για υπόθεση ναρκωτικών και παράνομης κατοχής εκρηκτικών υλών, μια για παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και μία για παράβαση δικαστικού διατάγματος, σημειώνεται.

Όπως αναφέρεται στην αστυνομική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια των τροχονομικών έλεγχων, διενεργήθηκαν 57 έλεγχοι αλκοτέστ από τους οποίους οκτώ οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί και καταγγέλθηκαν για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ 37 οδηγοί καταγγέλθηκαν για παραβίαση του ορίου ταχύτητας.

Στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων, κατακρατήθηκαν συνολικά τέσσερα οχήματα για περαιτέρω εξετάσεις.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως η Αστυνομία συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της σε κρίσιμα σημεία και σε όλο το οδικό δίκτυο, επιβεβαιώνοντας την αποφασιστικότητά της να προστατεύσει τους πολίτες και να διασφαλίσει την ομαλή καθημερινότητα.

Κατά τη διάρκεια των δράσεων, πραγματοποιούνται στοχευμένοι έλεγχοι, περιπολίες και παρεμβάσεις σε περιοχές υψηλής εγκληματικότητας, ενώ αξιοποιούνται πληροφορίες και συνεργασία με άλλες αρμόδιες αρχές για την αποτελεσματική πρόληψη και καταστολή παραβατικών φαινομένων, προστίθεται.

Σημειώνεται ακόμη πως η Αστυνομία συνεχίζει με συνέπεια και αποφασιστικότητα, στέλνοντας μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στην παρανομία και διασφαλίζοντας ότι οι πολίτες μπορούν να νιώθουν ασφαλείς στην καθημερινότητά τους.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ακόμη πως ιι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύ και διαρκώς ενισχυόμενο σχέδιο πάταξης της εγκληματικότητας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες.

Πηγή: ΚΥΠΕ