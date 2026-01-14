Ο Τυχικός έκανε πράξη τις απειλές του και πάει Ανώτατο - Περιμένει ενημέρωση η Σύνοδος

Την ανάγκη επίσημης ενημέρωσης της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου από το Ανώτατο Δικαστήριο, μετά την προσφυγή του πρώην μητροπολίτη Πάφου Τυχικού, υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Μιχάλης Ευσταθίου. Όπως ανέφερε, παρότι είναι γνωστό ότι έχει καταχωρισθεί προσφυγή, η Ιερά Σύνοδος δεν μπορεί να προβεί αυτή τη στιγμή σε οποιεσδήποτε ενέργειες αφού το Ανώτατο Δικαστήριο θα πρέπει να ενημερώσει πρώτα επισήμως την Ιερά Σύνοδο πως έχει ενώπιον του προσφυγή εκ μέρους του πρώην μητροπολίτη Πάφου, με την οποία ζητείται η ακύρωση της απόφασης που αφορά την απομάκρυνσή του από τον μητροπολιτικό θρόνο. «Σίγουρα υπήρξε προσφυγή, αλλά για την Εκκλησία μετρά η τήρηση της προβλεπόμενης θεσμικής διαδικασίας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Αρχιεπισκοπής ανέφερε ότι στην υπόθεση υπάρχουν δύο βασικές πτυχές: Η πρώτη αφορά την πάγια θέση της Εκκλησίας ότι δεν είναι θεμιτό ιερωμένος, και δη επίσκοπος, να προσφεύγει σε πολιτικά δικαστήρια για την εκδίκαση εκκλησιαστικών ζητημάτων. Η δεύτερη πτυχή συνδέεται με πρόσφατη απόφαση της Ιεράς Συνόδου, σύμφωνα με την οποία ένας από τους βασικούς όρους για ενδεχόμενη επιστροφή του Τυχικού ήταν η μη προσφυγή σε πολιτικά δικαστήρια. Όπως διευκρίνισε, η Ιερά Σύνοδος ζητά από τον πρώην μητροπολίτη Πάφου την κατάθεση της λιβέλου Ομολογίας Πίστεως και όχι οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, προκειμένου να μπορέσει να επιστρέψει στον ρόλο του επισκόπου εντός του χώρου της Αρχιεπισκοπής.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο κ. Ευσταθίου χαρακτήρισε τις εξελίξεις ως ακόμη πιο δυσμενείς για τον Τυχικό, καθώς, όπως είπε, δημιουργούνται επιπλέον αρνητικά δεδομένα, τα οποία αναμένεται να επηρεάσουν την πορεία της υπόθεσης, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν τα γεγονότα.

Υπενθύμισε επίσης ότι σε έκτακτη συνεδρία της Ιεράς Συνόδου, ο Τυχικός είχε συμβουλευθεί είτε να ακυρώσει τυχόν προσφυγή που είχε ήδη καταθέσει είτε, σε περίπτωση που είχε πρόθεση να προσφύγει, να μην το πράξει. Ωστόσο, όπως φαίνεται, τα πράγματα εξελίσσονται διαφορετικά.

Νέα συνεδρίαση Ιεράς Συνόδου

Στο μεταξύ, για σήμερα Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου, είναι προγραμματισμένη συνεδρία της Ιεράς Συνόδου, κατά την οποία αναμένεται να συζητηθεί το ενδεχόμενο αλλαγής του καταστατικού χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου. Όπως ανέφερε ο κ. Ευσταθίου, σε περίπτωση που υιοθετηθεί η εισήγηση του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Γεωργίου, οι μητροπολίτες και οι επίσκοποι θα εκλέγονται από την Ιερά Σύνοδο. Αν η εισήγηση δεν εγκριθεί, τότε η εκλογή του νέου μητροπολίτη Πάφου θα γίνει από τον λαό, σύμφωνα με τα ισχύοντα μέχρι σήμερα. Η διαδικασία, εκλογής νέου μητροπολίτη Πάφου τόνισε, θα προχωρήσει κανονικά βάσει των δεδομένων και των αποφάσεων που θα ληφθούν στη σημερινή συνεδρία της Ιεράς Συνόδου. Στη σημερινή συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου αναμένεται να εξεταστεί και το θέμα των μοναχών της Μονής Οσίου Αββακούμ.