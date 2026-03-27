Άνοιξαν πυρ εναντίον υποστατικού στη Λεμεσό - Αποκλείστηκε η σκηνή

Ρίψη πυροβολισμών σε υποστατικό στη Λεμεσό, σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (26/03).

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 10.50 χθες το βράδυ, καταγγέλθηκε από εργαζόμενο σε υποστατικό στη Λεμεσό, ότι υπήρχε ζημιά στη γυάλινη προθήκη του υποστατικού, που πιθανόν να προκλήθηκε από πυροβολισμό, αφού στον δρόμο, κοντά στο υποστατικό ο ίδιος εντόπισε κάλυκα σφαίρας πυροβόλου όπλου.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν για εξετάσεις στη σκηνή, που αποκλείστηκε για περαιτέρω εξετάσεις σήμερα το πρωί.

Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά.